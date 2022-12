Mitä kokeneempi ratsastaja, sitä enemmän hänellä on kehossaan epäsymmetrisyyttä, osoittavat useat tutkimukset.

Ratsastajan hyvä ratsastustaito ei välttämättä kompensoi hänen liiallisen painonsa aiheuttamaa rasitusta hevoselle, selviää tutkimuksista.

Tutkimuksissa on jo aiemmin todettu, että ratsastaja ei saisi olla liian painava suhteessa ratsastamaansa hevoseen. Eläinlääkärit ovat arvioineet, että ratsastajan paino saisi olla enintään 15–20 prosenttia hevosen painosta. Hevonen painaa rodusta riippuen 350–650 kiloa. Monet ratsastuskoulut ovatkin joutuneet esimerkiksi asettamaan ratsastajille painorajoja.

Ennen uskottiin, että mikäli ratsastaja on taitava, se lievittäisi tai kompensoisi ihmisen painon hevoselle aiheuttamaa rasitusta.

”Asia ei kuitenkaan ole näin. Paino on aina hevoselle rasite riippumatta ratsastajan taidosta”, sanoo Helsingin yliopiston eläinsairaalassa fysioterapeuttina työskentelevä Anna Boström.

Hän on erikoistunut hevosen liikkumiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä perehtynyt aiheisiin liittyvään nykytutkimukseen.

Hevoseen ja ratsastajaan kohdistuu ratsastusliikkeistä erilaisia voimia. Hevoseen kohdistuvaa rasitusta voidaan tutkia esimerkiksi askelvoimalevyllä, joka mittaa hevoseen kohdistuvia voimia.

Tutkimuksissa on havaittu, että käynnissä ratsastajan paino aiheuttaa etujalkoihin yksinkertaisen paineen, ravissa kaksinkertaisen ja laukassa 2,5-kertaisen.

”Tämä tapahtuu jokaisella hevosen askeleella riippumatta ratsastajan taidosta”, Boström sanoo.

Jos ratsastaja on taitamaton ja heilahtelee satulassa, ylimääräiset liikkeet aiheuttavat hevoselle lisäpainetta. Jokaisen ratsastajan on kuitenkin aloitettava lajiharjoittelu jostain.

”Ratsastajan olisi hyvä tehdä fyysistä harjoittelua ratsastuksen lisäksi myös poissa satulasta. Tämä olisi erityisen tärkeää, kun ratsastaja aloittaa ratsastusta.“

Ratsastajan hyvä kunto, tasapaino ja kehonhallinta helpottavat hevosen työtä, kun ratsastaja voi mukautua liikkeeseen ja ylimääräiset heilahtelut vähenevät.

Aiemmin hevosen hyvinvointitutkimus keskittyi erityisesti hevoseen: millainen kengitys on sopiva, miten hevosta hoidetaan, millaisessa ympäristössä se elää ja mitä ruokaa syö. Viime vuosina katse on käännetty yhä useammin ihmiseen eli ratsastajaan.

”Tutkimuksissa tarkastellaan yhä enemmän sitä, miten ratsastajan ominaisuudet ja ratsastustyyli hevoseen vaikuttavat”, Boström kertoo.

Ratsastajat voivat tutustua tutkimustietoon esimerkiksi aiheen ympärille rakennetuilla nettisivustoilla.

Mitä kokeneempi ratsastaja on, sitä enemmän hänellä on kehossaan epäsymmetrisyyttä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että ratsastajan paino on enemmän toisella puolella tai että toisen puolen jalka tai käsi on toista puolta vahvempi.

Eräässä tutkimuksessa ratsastajat istuivat satulassa painomaton päällä. He kertoivat, milloin istuivat mielestään suorassa. Mitä taitavampi ratsastaja oli, sitä enemmän hänen painonsa oli toisella puolella, vaikka ratsastaja kuvitteli istuvansa suorassa.

Ratsastajan epäsymmetriaa hartioissa ja yläselässä on tutkittu myös videoanalyysien avulla. Tulos oli sama: kokeneilla ratsastajilla oli enemmän epäsymmetriaa ylävartalossa. Eräs tutkimus selvitti, että valtaosalla tutkitusta 147 ratsastajasta paino jakautui jalustimilla epäsymmetrisesti.

”Tulokset ovat loogisia, kun niitä ajattelee tarkemmin. Mitä enemmän asiaa tekee tietyllä tavalla, sitä enemmän se vahvistuu. Kokeneet ratsastajat eivät ehkä tiedosta kehonsa epäsymmetriaa. Tai sitten totumme siihen, että hevonen on esimerkiksi aina vaikeampi ratsastaa toiseen suuntaan”, Boström sanoo.

Ratsastajan kehon epäsymmetria heijastuu hevoseen. Jos ratsastaja istuu paino vasemmalla, hevonen joutuu kannattelemaan ratsastajaa enemmän vasemman puolen lihaksistollaan.

Jos ratsastajan oikea käsi on vahvempi kuin vasen, oikeaan ohjaan ja hevosen suupieleen kohdistuu helposti enemmän voimia kuin vasempaan.

Anna Boström kehottaakin jokaista ratsastajaa selvittämään, millainen oma kehonhallinta on ja onko siinä puolieroja. Kun ne tiedostaa, tilannetta voi työstää oheisharjoittelulla.

Boström korostaa, että yhdenkään tutkimuksen viesti ei ole se, ettei hevosilla pitäisi ratsastaa. Kyse on tutkitun tiedon lisääntymisestä hevosen parhaaksi.

”Mitä enemmän tiedämme, sitä enemmän voimme parantaa hevosten hyvinvointia. Tutkimusten tavoite on saada meille mahdollisimman kestävä ja hyvinvoiva hevonen mahdollisimman pitkään.”