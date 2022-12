Magnus Carlsen ja Hans Niemann ovat ilmoittautuneet šakin pikapelin ja nopean šakin MM-kisoihin.

Magnus Carlsen on šakin hallitseva maailmanmestari.

Šakkimaailmassa on kiehunut syksyn aikana, kun hallitseva maailmanmestari ja lajin supertähti Magnus Carlsen syytti 19-vuotiasta yhdysvaltalaista Hans Niemannia jatkuvasta huijaamisesta.

Niemann on myöntänyt, että hän on huijannut kahdesti šakin verkkopeleissä 12- ja 16-vuotiaana, mutta on sen jälkeen omien sanojensa mukaan pelannut puhtaasti. Norjalaista Carlsenia tämä ei ole vakuuttanut, sillä Niemannin otteet ovat olleet epätasaisia.

Hans Niemann vaatii oikeusteitse tuhteja korvauksia.

Niemann syyttää Carlsenia ja muun muassa Chess.com-sivustoa maineensa pilaamisesta ja vaatii oikeudessa 100 miljoonan dollarin korvausta.

Kun Carlsen kohtasi Niemannin turnauksessa syyskuun loppupuolella, Carlsen luovutti ottelun yhden siirron jälkeen. Kansainvälinen šakkiliitto Fide ei tätä hyvällä katsonut ja on uhannut tiukempia rangaistuksia, jos sama toistuu.

Nyt kaksikon kohtaaminen uudelleen on mahdollista, sillä molemmat ovat ilmoittautuneet 26.–30. joulukuuta Kazakstanissa pelattaviin pikapelin ja nopean šakin MM-kisoihin, kertoo norjalainen Dagbladet.

Carlsen on jo etukäteen todennut, ettei hän pelaa huijareita vastaan.

Šakkiasiantuntija Hans Olav Lahlum arvioi Dagbladetille, että kaksikon kohtaamisen todennäköisyys esimerkiksi nopeassa šakissa on noin 20 prosenttia. MM-turnaukseen on ilmoittautunut 180 pelaajaa.

”Jos he kohtaavat toisella tai kolmannella kierroksella, tilanne on täysin toinen kuin pelaaminen ratkaisevalla kierroksella. Jos he kohtaavat alkuvaiheessa, uskon, että Carlsen häviää tahallaan.”

Alkuvaiheessa turnausta yksi tappio ei välttämättä tarkoita MM-voiton mahdollisuuksien menettämistä.

Dagbladet kysyi asiasta myös Carlsenin taustajoukoilta, mutta he eivät halunneet kommentoida. Fiden mukaan pelaamisesta kieltäytyminen tutkitaan ja pahimmillaan siitä voi seurata hylkääminen koko turnauksesta.

Lahlum ei usko, että hylkäämistä tapahtuisi.