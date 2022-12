Antti Pihlakosken mukaan Kenian dopingkäryissä ei ole kyse valtio- tai liittojohtoisesta toiminnasta.

Kenialaisten yleisurheilijoiden viime aikojen dopingkäryt ovat pakottaneet World Athleticsin (WA) eli Kansainvälisen yleisurheiluliiton harkitsemaan kovia keinoja, mutta WA:n hallituksen jäsenen Antti Pihlakosken mukaan Kenian dopingkäryissä ei ole kyse valtio- tai liittojohtoisesta toiminnasta.

”Keniassa kollegojen tuska on kova, ja tilanne on huolestuttava. Filosofia on erilainen kuin Venäjällä oli. Venäjällä se oli valtiojohtoista, mutta Keniassa doping on yritetty nitistää monella eri tavalla”, Pihlakoski avasi STT:lle keskiviikkona.

”Juoksijamäärä on iso, ja on syntynyt ’black market’ dopingaineille ja myös olevinaan dopingosaajille. Kenian valtio teki joitain vuosia sitten lain, jossa se kriminalisoi dopingin käytön ja myynnin, mutta se ei ole hillinnyt hommaa paljon.”

Maanantaina maratoonarit Alice Kimutai ja Johnstone Maiyo saivat kolmen ja pikajuoksija Mark Otieno kahden vuoden kilpailukiellon. Edellä mainittujen tasoisille urheilijoille riittää kilpailuja, joissa on suurehkot rahapalkinnot, vaikka nimet eivät olisi tuttuja MM- tai olympiakilpailujen tulosliuskoilta.

”Käryt ovat ensisijaisesti sellaisia, jotka eivät ole ihan kärkiurheilijoiden käryjä, mutta taso siellä on ihan mahdoton. Se joka on Keniassa sadas, olisi Euroopassa mitalisijoilla EM-kilpailuissa”, Pihlakoski alleviivasi tason kovuutta.

Uutistoimisto AFP kertoi tiistaina, että tuoreimpien käryjen jälkeen 55 kenialaista yleisurheilijaa on kilpailukiellossa. Kenialaisille juoksijana menestyminen voi olla reitti ryysyistä rikkauteen. Pihlakosken mukaan houkutus käyttää kiellettyjä aineita on suuri.

”Naapurimajan kaveri lähtee maailmalle juoksijana, ja itse on vain hieman heikompi. Sitten naapuri palaa takaisin mustan Mersun kanssa ja ostaa kylän lehmät. Houkutus on hirveän iso tälle toiselle”, hän konkretisoi.

”Kilpailuista saatavat rahat ovat kenialaisen mittapuun mukaan suuria. Tuhat dollaria vuodessa on siellä monelle iso liksa. Jos saa yhdestä kisasta kymppitonnin, ovat juoksijat sen jälkeen rikkaita tyttöjä ja poikia. Kiusaus kasvaa liian kovaksi.”

Venäjä suljettiin kansainvälisiltä urheilukentiltä maan valtiojohtoisen dopingohjelman paljastuttua 2015. Puhtaiksi todistetut urheilijat saivat kilpailla neutraalein tunnuksin esimerkiksi yleisurheilussa.

WA:lla riittää keinoja Keniankin varalle.

”Olemme WA:ssa pohtineet Kenian sulkemista toiminnasta. Kenian valtio ja yleisurheiluliitto vetosivat, että auttakaa mieluummin kuin rankaisette”, Pihlakoski kertoi.

”Valtio sanoi, että he haluavat puuttua voimakkaasti. He ovat käyttäneet 2,8 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria vuodessa antidopingtyöhön. Nyt summaa nostetaan viidellä miljoonalla per vuosi viiden vuoden ajaksi.”

Pihlakosken mukaan antidopingtyö Keniassa keskittyy yleisurheiluun ja erityisesti juoksuun.

WA on valmis ”lisäämään paukkuja” yhdessä Kenian kanssa.

”Lait ovat olemassa, ja testausta lavennetaan. Rikollispuoli pitää saada kiinni, ketkä pyörittävät mustaa markkinaa”, Pihlakoski toteaa.

”Laki ei ole auttanut, joten on mietitty, että suljetaan kenialaiset pois kilpailuista. Silloin tienaamisenkin mahdollisuus loppuu. Juoksu on heille urheilun henki ja elämä. Tässä vaiheessa tehostetaan toimintaa.”