Markkanen on pussittanut 43,8-prosenttisesti kolmen pisteen heittonsa.

Koripallon NBA-liigan suomalaispelaaja Lauri Markkanen pelaa uransa vahvinta kautta. Se näkyy myös Markkasen tilastoissa.

Tälle kaudelle Utah Jazziin siirtyneen Markkasen sekä kaikkien pelitilanneheittojen että kolmeen pisteen heittojen onnistumisprosentit ovat korkeammat kuin koskaan aiemmin hänen NBA-urallaan.

Kaikkien pelitilanneheittojen heittoprosentti on noussut ensimmäisen kerran hänen kuuden NBA-kautensa aikana yli 50:n. Markkanen on pelannut 31 ottelua ja heittoprosentti on 53,5. Koko kauden paras heittoprosentti on kaudelta 2020–2021, jolloin suomalainen pussitti 51 ottelussa 48 prosentin tarkkuudella.

Kun otetaan huomioon vain kolmen pisteen heitot, niissäkin heittoprosentti on kasvanut ja on jo koko NBA-liigassakin huippuluokkaa. Markkasen kolmen pisteen heittoprosentti on 43,8 ja sillä hän on NBA:ssa kymmenentenä.

Markkanen on aiemmin urallaan päässyt yli 40 prosentin kolmen pisteen heitoissa kaudella 2020–2021. Tuolloin heittoprosentti oli 40,2.

Lisäksi Markkasen edellä tilastossa olevat ovat heittäneet vähemmän kuin Markkanen, joka on lingonnut 208 kertaa kolmen pisteen viivan takaa. Näistä koriin on uponnut 91 heittoa.

Sijalta 13 löytyy Markkasta enemmän heittänyt pelaaja: Golden State Warriorsin heittolinko Stephen Curry. Hän on pelannut tällä kaudella 26 ottelussa, yrittänyt peräti 302 kertaa kolmen pisteen heittoa ja onnistunut 131 kertaa. Heittoprosentti on 43,2.

Kolmen pisteen heittojen tilastokärki on Los Angeles Clippersin Luke Kennard: 48,8 prosenttia. Hän on pelannut vain 20 ottelua, joissa kolmen pisteen heittoja on kertynyt 80 ja koriin niistä on mennyt 39.