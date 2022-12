Rob McElhenny on huomattavasti intohimoisemmin innoissaan Wrexhamista kuin hieman vaisun oloinen Ryan Reynolds, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Tämä oli arvattavissa. Kun Hollywood-heput Ryan Reynolds ja Rob McElhenney ostivat walesilaisen pikkuseuran Wrexhamin, siitä tuli myös tv-tuote.

Welcome to Wrexham on Disney+:n ohjelmistoa. Peräti 18 jaksoa käsittävästä sarjasta on nyt julkaistu 15 osaa. Jokainen osa on alle puolen tunnin mittainen lukuun ottamatta jaksoa, jossa Reynolds ja McElhenney saapuvat ensimmäisen kerran katsomaan Wrexhamin otteluita: jakson pituus lähes 50 minuuttia.

Jos on nähnyt Sunderland ’Til I Die -dokumenttisarjan (kaksi tuotantokautta), tietää suunnilleen, mistä on kyse. Welcome to Wrexham on selkeästi sille sukua: jaksoissa perehdytään pelaajiin, seuran faneihin, seuran työntekijöihin ja niin edelleen.

Suurena erona Sunderland-sarjaan on se, että omistajat ovat vahvasti esillä. Se ei ole mikään ihme, sillä Reynolds ja McElhenney ovat myös sarjan tuottajia. Vastaavasti Sunderland-sarjassa muutamiin kannattajiin luodaan hyvinkin tiivis suhde.

Toinen iso ero on tässä: Sunderland-sarjassa melkein kaikki menee seurassa pieleen, mutta Wrexhamissa on myönteinen pöhinä uusien omistajien myötä.

Nimekkäiden omistajien avulla sponsoreina on Tiktokia, Expediaa ja vastaavia yrityksiä, joita ei yleensä pikkuseurojen rahoittajina näy. Wrexham löytyy jopa Fifa 23 -pelistä. Rahaa myös omistajakaksikolla riittää, etenkin Reynoldsilla, joka on tehnyt muitakin tuottoisia bisneksiä kuin näyttelemällä Hollywood-elokuvissa.

Omistajat kuvataan hauskoina, sympaattisina ja asialleen omistautuneina. Kuinkas muuten, mutta he saattavat sellaisia olla ihan oikeastikin. Sarjassa tulee myös esille se, että McElhenny on huomattavasti intohimoisemmin innoissaan Wrexhamista kuin hieman vaisun oloinen Reynolds.

Deadpool-tähti Reynolds jääkin selkeästi seuran fanien varjoon, vaikka Hollywood-hymy irtoaakin säännöllisesti.

Wrexhamin kannattajia elokuussa 2021 pelatussa ottelussa.

Pelkkää uusien omistajien hehkutusta ja juhlaa sarja ei kuitenkaan ole, sillä monia ongelmiakin tuodaan esille. Vähälle peliajalle jäänyt pelaaja saa lähes kokonaisen jakson, samoin huligaanikannattajan poliisina työskentelevä puoliso, jolta evätään eteneminen urallaan huligaanihepun takia.

Molemmat tapaukset ovat mainioita yksittäisiä poimintoja.

Entä joukkueen peliesitykset? Reynoldsin ja McElhennyn rahoilla seuraan on hankittu muutama pelaaja, jotka ovat aiemmin pelanneet ylemmällä tasolla.

Nousu viidenneltä sarjatasolta, Kansallisesta liigasta (National League), varsinaiselle liigatasolle Kakkosliigaan tekee kuitenkin tiukkaa ja sen luomaa tuskaa tuodaan sarjassa esille.

Miten viime kaudella kävi ja miten sarjan jälkeen eli tällä kaudella seuran peliesitykset ovat menneet, ne voi vaikka googlata, jos Wrexhamin nykytilanteen haluaa tietää.