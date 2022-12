Helsinki on hankalassa tilanteessa, joka on seurausta kaupungin vähintäänkin varovaisesta suhtautumisesta urheiluareenoiden rakentamiseen.

Ongelma kärjistyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja entisen Hartwall-areenan suljettua ovensa. Helsingistä katosi jääkiekon huippuareenan myötä paikka, jossa maailmantähdet voivat konsertoida.

Tämä on osa laajempaa urheilurakentamiseen liittyvää trendiä Helsingissä.

Täällä on hyvät olosuhteet liikkua ja harrastaa urheilua. Liikuntasalien ja uimahallien verkko on kattava.

Lumisina talvina Helsinki on hiihtoparatiisi. Kaupungin rakentamista ulkokuntosaleista on kehittynyt suorastaan uusi liikuntamuoto.

Koulujen pihoja on ehostettu lähiliikuntapaikoiksi. On jäähalleja ja tekonurmia, joskaan ei riittävästi. Ja niin edelleen.

Helsinki pitää hyvää huolta kuntoilijoista, mutta kilpa- ja ammattiurheilun olosuhteisiin suhtautuminen on jopa nihkeää.

On hyvä muistaa, että Helsingissä rakentamisessa on monenlaisia ympäristöön ja rahaan liittyviä kriteerejä. Yhteistä on kuitenkin helsinkiläinen vastatuuli.