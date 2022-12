Lauri Markkasen historiallinen valinta NBA:n tähdistöotteluun on täysin mahdollinen. Se tuskin kuitenkaan toteutuu yleisöäänestyksen avulla, kirjoittaa HS:n urheilutoimituksen Mikko Pajala.

New Orleans Pelicansin Zion Williamson (vas.) on yksi pelaajista, jotka kiilaavat todennäköisesti Lauri Markkasen edelle NBA:n tähdistöottelun valinnoissa.

Suomen koripallotähden Lauri Markkasen huippukausi NBA-liigassa ei tässä vaiheessa itsessään ole enää uutinen.

Markkanen on kuitenkin pystynyt jatkuvasti rikkomaan rajojaan ja tekemään jotain suomalaisittain ennennäkemätöntä. Tiistaina Utah Jazzin tähtipelaaja sivusi 38 pisteellä omaa piste-ennätystään.

Pian Markkasella on mahdollisuus tehdä historiaa olemalla ensimmäinen suomalaispelaaja, joka valitaan NBA:n tähdistöotteluun.

NBA aloitti tiistaina yleisöäänestyksen, jolla valitaan viisi aloitusviisikon pelaajaa molemmista lohkoista. Kukin äänestäjä voi jättää päivittäin yhden äänestyskupongin, jossa valitaan molemmilta puolilta kolme etukentän ja kaksi takakentän pelaajaa.

Yleisöäänet muodostavat puolet äänestyksestä. Pelaajien ja median äänestysten painoarvo on kummallakin 25 prosenttia.

Kampanjointi Markkasen puolesta alkoi nopeasti niin Utahissa kuin Suomessakin. Muun muassa Suomen koripalloliitto on sosiaalisen median kanavissaan jatkuvasti rummuttanut Markkasen tähdistövalinnan puolesta.

”On aika. Tehdään ’Finnisheristä’ tähdistöpelaaja”, Utah Jazz julisti.

”Meillä on kuukauden mittainen tehtävä teille kaikille! Käy antamassa äänesi Laurille”, kirjoitti Suomen koripalloliitto suositussa Facebook-julkaisussaan.

Lukuisat suomalaiset ovat jakaneet somessa omat äänestyskuponkinsa, joilta lähes poikkeuksetta on löytynyt Markkanen. Osa on ottanut käyttöön taktisen äänestämisen: Markkasen pahimmat kilpailijat on jätetty kupongista pois.

Aktiivinen kampanjointi oman maan tähden puolesta ei ole vain suomalaisten outo päähänpisto. Lähihistoriassa muun muassa latvialaiset ovat monena vuotena tehneet parhaansa saadakseen oman tähtensä Kristaps Porziņģisin tähdistöpeliin.

Los Angeles Lakersin Anthony Davis (vas.) ja LeBron James nähdään kunnossa pysyessään taatusti tähdistöpelissä. James on voittanut oman lohkonsa yleisöäänestyksen jo kymmenenä vuotenä peräkkäin.

Ketkä sitten ovat ne Markkasen pahimmat kilpailijat äänestyksen kolmelle paikalle?

Nimilista on hurjan kova. Los Angeles Lakersin Anthony Davis on pelannut terveenä ollessaan huippukauden, ja LeBron James on voittanut yleisöäänestyksen kymmenen kertaa peräkkäin.

Denver Nuggetsin Nikola Jokić on voittanut NBA:n arvokkaimman pelaajan palkinnon kahtena viime vuotena. Palloa näyttävästi syöttelevä uniikki jätti saa ääniä myös Serbiasta, vaikka hän onkin ollut kotimaassaan jossain määrin kiistelty hahmo aiempien maajoukkue­kieltäytymisten vuoksi.

Myös New Orleans Pelicansin Zion Williamsonia Markkasen on vaikeaa ellei mahdotonta päihittää. Loukkaantumisten kanssa pitkään paininut lihaskimppu on noussut nopeasti takaisin huipulle ja keskusteluun arvokkaimman pelaajan palkinnon saajasta.

Lännen etukentän pelaajien kolmen kärkeen on viime vuosina vaadittu 3–4 miljoonaa yleisöääntä. Aiemmin Markkanen on saanut urallaan kerran yli 100 000 ääntä.

Yleisöäänestys päättyy lauantaina 21. tammikuuta.

Ahkerasta kampanjoinnista huolimatta todennäköisempää on, että Markkasen tie tähdistöpeliin kulkee vaihtopenkin kautta. Vaihtopelaajista äänestävät kyseisen lohkon joukkueiden päävalmentajat.

Utah Jazzin päävalmentajan Will Hardyn mielestä Markkasen tähdistöpaikan puolesta ei edes tarvitse kampanjoida. Deseret Newsin mukaan valinta on Hardyn mielestä ilmiselvä.

”Kun muut joukkueet pelaavat Utah Jazzia vastaan, he tietävät joutuvansa tekemään pelisuunnitelman Lauri Markkasen varalle. Minulla ei ole hirveästi lisättävää, hänen suorituksensa ovat sanoneet jo kaiken tarpeellisen”, totesi Hardy, joka itse ei voi äänestää oman joukkueensa pelaajia.

Davis, James, Jokić ja Williamson vievät takuuvarmasti neljä paikkaa. Markkaselle tavoiteltavaksi jää vielä 1–3 paikkaa.

NBA.comin ehdokaslistalle kärkikvartetin ja Markkasen lisäksi mahtuivat Jerami Grant, Domantas Sabonis ja Andrew Wiggins. Suomalaistähden alkukauden ansioluettelo on kaikkia kolmea vakuuttavampi.

Ulkopuolelle jää vielä Paul Georgen, Draymond Greenin, Brandon Ingramin ja Karl-Anthony Townsin kaltaisia nimekkäitä tähtipelaajia. Yleisöäänestyksessä hekin saattavat kiilata tunnettavuudellaan Markkasen edelle, mutta valveutuneiden valmentajien valinta voi hyvinkin olla toinen.

Lauri Markkanen on alkukaudella 31 ottelussa heittänyt keskimäärin 22,8 pistettä ja ottanut 8,2 levypalloa. Hänen joukkueensa Utah Jazz taistelee odotusten vastaisesti tiukasti pudotuspelipaikasta.

Tähdistöottelu pelataan 19. helmikuuta sattumalta juuri Markkasen nykyisessä kotikaupungissa Salt Lake Cityssä.

Markkanen olisi Jazzista selkeä ykkösvalinta, mutta viime vuosina ei ole ollut täysin tavatonta, ettei järjestäjäkaupungin joukkueesta ole ketään mukana. Näin on tapahtunut muun muassa 2021 Atlantassa ja vuotta aiemmin Chicagossa.

Itse ottelua ei pelata Idän ja Lännen välisenä, vaan kummastakin lohkosta eniten ääniä saaneet pelaajat valitsevat muista pelaajista itselleen joukkueet.

Nykyformaatti on käytössä kuudetta kertaa. Toisen joukkueen kapteeni on ollut joka kerta LeBron James, toisen puolestaan kahdesti Kevin Durant ja Giannis Antetoukoumpo sekä kerran Stephen Curry.