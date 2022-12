Kohtalotoveri tukee Kaapo Kakkoa: ”Helpompi tässä on kahdestaan olla”

Kaapo Kakko on matkalla uransa tehokkaimpaan NHL-kauteen, mutta odotuksiin nähden tulokset ovat yhä vaatimattomia.

Kaapo Kakko tuulettamassa maalia New Jersey Devilsiä vastaan.

Vancouver

NHL-kausi on edennyt Kaapo Kakon osalta nurinkurisesti.

Aluksi hän pelasi New York Rangersin ykkösketjussa Mika Zibanejadin ja Chris Kreiderin kanssa. Turkulainen oli joukkueensa näkyvimpiä pelaajia illasta toiseen ja esiintyi edukseen. Pelissä oli röyhkeyttä, itseluottamus näytti olevan tapissa. Pisteitä tuli silti vähemmän kuin mihin olisi ollut edellytykset.

”En varmaan ole aiemmin pelannut niin hyvin kuin ne ensimmäiset pelit, mitä Zibanejadin ja Kreiderin kanssa pelasin. Tulos vain puuttui”, Kakko sanoo.

Viime ajat Kakko on pelannut vähäisemmällä vastuulla vanhassa tutussa ”Kid Linessä” Filip Chytilin ja Alexis Lafrenièren kanssa.

”Nyt on sitten palattu samaan ketjuun. Tuntuu, että siihen aina lopulta palataan, vaikka jotain muuta kokeiltaisiin.”

Pisteitä sen sijaan tulee, vaikka Kakon pelit ovat ailahdelleet enemmän, ja ”Kid Line” on paikoin joutunut pyörimään paljon omissa.

Kakko teki 4+2 pistettä kuudessa ottelussa ennen viime peliä Pittsburghissa, joka oli tehoton.

”Peli ei ole ollut yhtä hyvää kuin alkuun, mutta nyt on tullut tehoja, mikä on tietysti hyvä homma.”

Tehottomuus sai alkukauden aikana välillä jopa koomisia piirteitä.

Jos Kakko saikin maalin tehtyä, se tapahtui usein pelissä, jossa paikkoja olisi ollut useammankin pisteen iltaan, joko omien maalien tai sitten muille tarjottujen tilaisuuksien muodossa.

”Tuntui monessa pelissä, että olisi joku nyt voinut jonkun saada takatolpalta sisään. Pystyin luomaan paikkoja muille ja itselleni myös, mutta ei meinannut millään mennä.”

Edes ”helppoja” pisteitä ei tullut.

”Sellaisiakaan ei kauheasti ole tullut, että vaikka vain syöttää pakille viivaan ja siitä tulee maali, vaikka nyt toki juuri edellispelissä sellainen sattui”, Kakko sanoo.

Kaapo Kakon tehot ovat alkukauden 34 ottelussa olleet 8+6.

Rangersin alkukausi joukkueena jätti parantamisen varaa. Viime pelistä tuli tukkaan Pittsburghissa, mutta sitä ennen joukkue voitti seitsemän peliä putkeen.

”Se alkukausi vaikutti omaankin rooliin. Emme joukkueena pelanneet niin hyvin. Sitten kun tehtiin muutoksia ja ketjunvaihdoksia, niin olen yksi ensimmäisiä, jotka siitä lähtevät. Niihin luotetaan, jotka ovat olleet pidempään.”

”Ei lähdetä sitä jossittelemaan enempää.”

34 ottelua, kahdeksan maalia ja kuusi syöttöpistettä.

Kakko on menossa kohti NHL-uransa parasta saldoa. Maaliennätyskin on enää kahden päästä.

Luvut eivät räjäytä pankkia, mutta ovat osa kehitystä, joka on näkynyt myös jäällä ja hänen panostaan eri tavoin mittaavissa kehittyneissä tilastoissa.

Kakko on tehnyt kaikki kahdeksan maaliaan tasakentällisin. Vain Chris Kreider (11) on Rangersin pelaajista tehnyt enemmän.

”Ellei nyt jotain muutoksia tule, niin eiköhän se jatkossakin ole niin, että tasakentällisin tulee pisteet. Yv:llä tehdään iso osa maaleista, mutta meidän kakkosylivoimamme ei ole liikaa maaleja tehnyt. Eikä välttämättä ole peliaikaakaan niin paljoa saanut.”

Kreider, Zibanejad, Artemi Panarin, Adam Fox ja Vincent Trocheck ovat pelanneet ylivoimaa yli 127 minuuttia. Kakko (33.40) ja kumppanit selvästi vähemmän. Kakolla on vain yksi ylivoimapiste, joka tuli viikko sitten Chytilin ensimmäiseen yv-maaliin.

Kaapo Kakko pelaa neljättä kauttaan NHL:ssä.

Kesän 2019 kakkosvaraus Kakko ja kesän 2020 ykkösvaraus Lafrèniere ovat yhä nuoria pelaajia, mutta heihin kohdistetut odotukset ovat olleet kovempia kuin mihin he ovat toistaiseksi onnistuneet Rangersissa vastaamaan.

Lafrenièren tämän kauden saldo 34 ottelusta on 5+11.

Quebeciläinen on yksi Kakon läheisimpiä pelikavereita. Tarina on samankaltainen, ja vaikeuksista voi tarvittaessa avautua toiselle.

”Kumpaakin on silloin tällöin v-tuttanut. Samoja haasteita on ollut. Lisäksi pelaamme samassa ketjussa ja samassa kakkosylivoimassa, jossa peliaika on välillä pientä.”

”Olemme mielestäni vetäneet aika samalla lailla. Helpompi tässä on kahdestaan olla kuin yksinään. Hyvä jätkä ja pelaaja, jonka kanssa tykkään pelata.”

Kakko viettää joukkuekavereistaan paljon aikaa myös toisen ketjukaverinsa Chytilin kanssa.

”Usein käydään tšekkien Chytilin ja Libor Hájekin kanssa syömässä. Slovakki Jaroslav Halák on siinä vielä vanhempana jätkänä ollut usein mukana. Hauska kuunnella hänen tarinoitaan, kun on 17 vuotta vetänyt NHL:ssä. Loistotyyppi, joka jaksaa nuorten poikien kanssa käydä syömässä.”

Rangers eteni viime kaudella konferenssifinaaleihin. Tämä kausi alkoi tahmeasti, mutta ykkösvahti Igor Šestjorkin on parantanut ja joukkue alkanut voittaa. Pudotuspelikisasta tulee sitten tiukka.

”Nyt on ollut sitä mitä kuuluukin. Tiesimme viime kauden ja playoffien jälkeen, että olemme hyvä joukkue”, Kakko sanoo.

”Olemme kyllä pystyneet kaatamaan Toronton ja Coloradon kaltaisia isoja jengejä. Jos miettii sitten taas vaikka Chicagoa, jonka nyt voitimme 7–1, niin ensimmäisen keskinäisen hävisimme. Olemme sössineet sellaisia pelejä”, joista pisteitä pitäisi ottaa.

Rangers on hävinnyt myös muun muassa Columbukselle ja Anaheimille.

Onko Rangers olettanut voittojen tulevan helpommin häntäpään porukoita vastaan?

”Ehkä se voi sellaistakin olla. Pelejä on paljon. On selvää, että kaikki pyrkivät valmistautumaan jokaiseen peliin mahdollisimman hyvin, mutta väkisin huonompiakin pelejä tulee. En tiedä”, mistä se on johtunut.