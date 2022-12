Espanjassa nykyään pelaava jalkapalloilija Nadja Karpova avasi sanaisen arkkunsa Putinin ja Lukašenkan yhteisen tiedotustilaisuuden jälkeen.

Venäläinen jalkapalloilija Nadja Karpova julkaisi tällä viikolla Instagramissa kirjoituksen, jossa hän haukkuu pystyyn Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja tämän valkovenäläiskollegan Aljaksandr Lukašenkan.

”Te olette roskaväkeä ja silkkoja roistoja. Olette syyllistyneet kansamurhaan. Te olette ne, jotka on tuomittava. Ette ole pelkästään myrkyllisiä, vaan myös v****moisia fasisteja, joilla ei ole mitään sijaa nykymaailmassa”, Karpova kirjoitti Instagramin tarinoissa Newsweekin mukaan.

”Toivottavasti saatte sen, mitä ansaitsette. Hyvä voittaa aina pahan”, hän jatkoi.

Karpova, 27, julkaisi päivityksensä pian sen jälkeen, kun Putin ja Lukašenka olivat esiintyneet yhteisessä lehdistötilaisuudessa Minskissä maanantaina.

Valko-Venäjän johtaja kertoi tilaisuudessa siitä, kuinka hänellä ja Putinilla on meneillään keskinäinen pahuuskilpailu.

”Me kaksi olemme hyökkääjäkumppaneita, kaikkein vaarallisimpia ja myrkyllisimpiä ihmisiä tällä planeetalla. Meillä on kiistaa vain yhdestä asiasta: kumpi on toista enemmän. Vladimir Vladimirovitš sanoo, että se olen minä. Minä ryhdyin puolestaan jo miettimään, että se on hän”, Lukašenka sanoi mitä ilmeisimmin sarkastiseksi tarkoitetussa puheenvuorossaan.

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tulee jouluaattona kuluneeksi kymmenen kuukautta. Yhtenä Putinin Minskin-vierailun tavoitteena on uskottu olleen se, että hän pyrkii sitouttamaan tai painostamaan Lukašenkaa entistä voimakkaammin mukaan Ukrainan sotaan.

Aljaksandr Lukašenka ja Vladimir Putin kättelivät maanantaina Minskissä.

Espanjan liigan Espanyolissa ammatikseen pelaava Karpova on kritisoinut Putinia ja Venäjän Ukrainassa käymää sotaa aikaisemminkin.

Hän on peräänkuuluttanut samanlaista rohkeutta muiltakin venäläisurheilijoilta.

”En pysty vain katsomaan vierestä tätä epäinhimillisyyttä ja olemaan hiljaa. En tiedä mitä tapahtuisi, jos olisin Espanjan sijaan Venäjällä, mutta tunnen että minulla on erityinen vastuu puhua julkisesti”, Karpova sanoi kesäkuussa.

Karpova ei ole saanut tällä kaudella peliaikaa Espanjan liigassa. Hyökkääjä on edustanut Venäjää 12 A-maaottelussa, joissa on syntynyt kolme maalia.