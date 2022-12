Utah voitti Washingtonin 120–112, Markkanen heitti 21 pistettä.

Koripallon NBA:ssa suomalaistähti Lauri Markkasen joukkue Utah Jazz voitti vierailemassa olleen Washington Wizardsin 120–112. Markkanen itse heitti ottelussa 21 pistettä ja oli joukkueensa kolmantena 25 pisteen Malik Beasleyn ja 23 pisteen Jordan Clarksonin perässä.

”Laurilla oli mahtava ottelu. Hän todella puski meitä nousemaan johtoon”, Utahin valmentaja Will Hardy totesi NBA.comin mukaan.

Utah oli vielä ottelun puolivälissä kuuden pisteen tappioasemassa.

Markkaselle kertyi peliminuutteja yli 29, ja levypalloja hän nappasi viisi. Lisäksi hän kirjasi yhden syötön. Onnistuneita pelitilannekoreja oli seitsemän ja yrityksiä 14. Kolmen pisteen onnistuneita heittoja oli neljä.

Markkasen liikkeet innostivat myös taidevertailuun. Urheilukuviin taiteesta vastineita etsivä Art But Make It Sports julkaisi torstai-illan ottelusta Twitterissä kuvaparin, jossa toisessa kuvassa Markkanen nousee Washingtonin pelaajien yläpuolelle ja toisessa on Giovanni Battista Tiepolon Apollo ja Dafne -maalaus vuodelta 1744.