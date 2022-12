Hall of Fame vahvistaa: Kapasten kiekkosuku on ainutlaatuinen maailmassa

Kapasten suvussa on kuusi maajoukkue- ja viisi arvokisapelaajaa ja peräti kolmessa sukupolvessa. Vastaavaa ei löydy mistään muualta.

Tapaninpäivänä käynnistyvissä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Kanadassa tehdään taas suomalaista jääkiekkohistoriaa.

Konsta Kapanen on nimittäin jo perheensä kuudes leijonapaidassa pelaava ja viides arvokisapelaaja. Joukkueessa pelaa myös Konstan serkku Oliver, joka mahtui ryhmään myös vuosi sitten.

"Myös Oliverin isä Kimmo olisi pelannut vähintään nuorten arvokisat, mutta hän loukkaantui kaksi kertaa valmistautumisleirillä, suvun kantaisä Hannu ”Hannes” Kapanen, 71”, kertoi tiistaina.

Suvun miehistä Hannu Kapanen on pelannut poikien EM-kisat ja A-maajoukkueessa sekä MM-kisat, olympiakisat että Kanada-cupin, hänen pikkuveljensä Jari Kapanen taas kolmet nuorten arvokisat.

Kasperi Kapanen pyöritteli alle 20-vuotiaiden MM-finaalissa 2016 Helsingissä Venäjän verkkoon jatkoajalla ratkaisuosuman.

Hannun poika ja Konstan isä, NHL-legenda Sami Kapanen pelasi kaikki mahdolliset nuorten arvokisat ja saavutti A-maajoukkueessa muun muassa MM-kultaa ja kaksi olympiapronssia.

Samin poika, Pittsburgh Penguinsin NHL-pelaaja Kasperi Kapanen ratkaisi 2016 Suomelle alle 20-vuotiaiden MM-kullan ja pelasi miesten MM-kisat 2018.

Kaikki edellämainitut ovat laitahyökkääjiä, mutta keskushyökkääjä Oliver Kapasen isä Kimmo Kapanen maalivahti. Hän pelasi urallaan kolme A-maaottelua.

Maailman jääkiekkohistoriasta on koottu melkoinen tietopankki Torontossa sijaitsevaan lajin kunniagalleriaan, Hockey Hall of Fameen, jossa suomalaispelaajienkin saavutukset ovat hyvin esillä.

Kolme sukupolvea Kapasia Pohjois-Carolinan Raleigh’ssä maaliskuussa 2000: 3-vuotias Kasperi, Hurricanesin tähtipelaaja Sami ja isoisä Hannu.

Tiedusteltaessa Hockey Hall of Famestä, ovatko Kapaset tässä laajuudessa jopa ainutlaatuinen jääkiekkoperhe koko maailmassa: yhteensä kuusi maajoukkue- ja viisi arvokisapelaajaa ja peräti kolmessa sukupolvessa.

Lähin vertailukohta on Kanadasta kotoisin oleva Sutterin kiekkoperhe, josta kuusi poikaa pelasi NHL:ssä, ja osa seuraavastakin sukupolvesta.

Kaikkiaan Suttereista on kuitenkin maajoukkueessa pelannut ensimmäisestä sukupolvesta vain kolme poikaa eli Brian, Brent ja Ron ja jälkikasvusta yksi eli Brandon Sutter.

Hockey Hall of Fame ei keksinytkään Kapasille vastinparia koko maailman jääkiekkohistoriasta, mikä ei yllätä dynastian kantaisää, myös valmentajana merkittävän uran nuorten MM-kultaa myöten tehnyttä Hannu Kapasta.

”Kyllä minulla tällainen tieto on jo ollut. Ja totta kai se tuntuu erittäin hyvältä, pojanpoikiensa otteita maajoukkueessa”, NHL:ssä ja SM-liigassa tiiviisti seuraava isoisä kertoi.

” Kaiken a ja o on se, että ketään meistä ei ole jääkiekon pariin pakotettu, vaan jokainen on saanut harrastaa omilla ehdoillaan. Autettu on niin paljon kuin mahdollista, sanoo puolisonsa kanssa Kuopion keskustassa asuva Hannu Kapanen, jonka eläkepäivistä aimo osa on kulunut lastenlasten harrastusten kuljetusapuna.”

Hannu Kapanen (numero 21) oli mukana, kun Suomi voitti Neuvostoliiton vasta toisen kerran. Joukkueet kohtasivat tammikuussa 1976 harjoitusottelussa ennen Innsbruckin talviolympiakisoja. Ensimmäinen voitto tuli vuonna 1971.

”Ennen lähtöään MM-kisoihin pojat kävivät meillä syömässä. Jääkaappi on sen kaksikon jäljiltä yleensä tyhjä ja hyvä niin.”

Konsta on Sami Kapasen neljästä lapsesta nuorin, Kimmo Kapasen viidestä lapsesta Oliver taas keskimmäinen.

Oliver Kapanen pelaa säännöllisesti KalPan liigaryhmässä, mutta Konsta Kapanen on vielä hakenut vauhtia myös seuran U20-joukkueesta ja Mestiksestä.

KalPassa ovat liigaa aikanaan pelanneet myös poikien isät. Hannu Kapanen oli SM-liigassa KalPan valmentajana, mutta hänen ja pikkuveli Jarin pelaajaura pääsarjassa meni pääosin Jokerien ja HIFK:n nutuissa.

Hannu Kapasen pikkuveli Jari Kapanen, 68, pelasi kuusi kautta pääsarjaa sekä Jokereissa että HIFK:ssa 1974–1986.

Hannu Kapanen on viettänyt aikaa lastenlastensa kanssa aikanaan runsaasti myös ulkojäillä. Hän ei usko, että Kapasten dynastia MM-tasolla päättyisi Konstaan ja Oliveriin, jota isoisä kutsuu joskus leikillään ”sveduksi” eli ruotsalaiseksi.

”Oliver syntyi Ruotsissa, kun Kimmo pelasi Timråssa.”

Nykyään Kimmo Kapanen työskentelee Timrån urheilujohtajana ja asuu Sundsvallissa.

”Hänen kolmevuotias Anton-poikansa on ihan uskomattoman innokas pelimies. Joka kuvassa touhuaa mailan kanssa tai on luistimilla, ja on ikäisekseen huikea. Uskallan ennustaa, että siinä on perheen seuraava kova pelimies, sillä esimerkiksi Kasperihan oli tuossa iässä ihan samanlainen.”

Dynastian pää toki muistuttaa, että ketään perheen jäsentä ei ole koskaan jääkiekon pariin pakotettu, eikä aikanaan Antoniakaan.

”Mutta kyllähän asia tietysti on niinkin, että geeneillä ja esimerkillä on urheilussa paljo merkitystä. Näyttöä asiasta alkaa ainakin tässä perheessä olla aika paljon. ”