Eeli Tolvanen siirtyi viime viikon alussa Seattle Krakeniin, jonka riveissä hän ei ole vielä päässyt kokoonpanoon.

Vancouver

Eeli Tolvanen sai viime viikon alussa pakata tavaransa Nashvillessä, kun Predators asetti hänen waiversiin eli ns. siirtolistalle.

"Siinä odoteltiin 24 tuntia, mihin lähtö oikein tulee. Ei siinä silti osannut valmistautua, tuleeko se johonkin lämpöiseen, Milwaukeehen vai mihin”, Tolvanen sanoo.

Milwaukeessa pelaa Predatorsin farmijoukkue, AHL:n Milwaukee Admirals, johon hänet olisi waiversin läpäisyn jälkeen pudotettu.

Tolvanen päätyi Seattle Krakeniin, joka poimi hänet sen jälkeen, kun 22 aiempana vuorossa ollutta joukkuetta eivät olleet kiinnostuneita suomalaisen palveluksista.

Nashvillessä Tolvanen putosi kokoonpanosta 22. lokakuuta Philadelphiaa vastaan pelatun ottelun jälkeen. Sen jälkeen hän mahtui kuudesti kokoonpanoon.

Tolvanen sanoo valmentajien palautteen olleen ristiriitaista.

”Eivät ne enää oikein antaneet vastuuta, ja puheet menivät siellä vähän ristiin. Ensin haluttiin tätä ja seuraavassa pelissä toista, erityylistä peliä. Tuntui, että se enemmänkin sekoitti minua.”

"Kun uusi osoite selvisi, tuli tosi hyvä fiilis ja lähdin innoissaan Seattleen. En tuntenut joukkueesta ketään paitsi huoltajat, jotka ovat molemmat olleet Nashvillessä. Täällä on tosi mukava nippu", Tolvanen sanoo.

Tolvasen kausi alkoi tehokkaasti Prahassa San Josea vastaan, mutta sen jälkeen on ollut hiljaisempaa.

Helppo paikka lähtö ei ollut. Kesällä 2017 varattu Tolvanen oli Nashvillessä yli neljä vuotta. Joukkueessa on ollut vahva suomalaisedustus.

Paitsi pelaajat myös heidän puolisonsa ehtivät tulla hyviksi ystäviksi. Kumppaneille pelaajasiirron aiheuttama muutto voi usein olla vielä kovempi paikka, kun sosiaalinen piiri muuttuu. Tämän toteaa myös Tolvanen.

”Totta kai se oli vaikeaa. Saroksen (Juuse), Miken (Granlund) ja muiden kanssa tulimme tosi läheisiksi. Juuse oli parhaita kavereitani. Haikea fiilis se on sanoa moikat, kun on paljon tehty asioita yhdessä.”

”Lätkää tänne on kuitenkin tultu pelaamaan. Kun alun ohi pääsee, elämä hymyilee.”

Tolvasen kausi alkoi kolmella pisteellä kolmeen peliin, mutta sen jälkeen hän ei vakuuttanut valmennusjohtoa.

Ensin kutsui katsomo, sitten hän pelasi joitakin otteluita pienemmässä ruudussa ja lopulta istui taas pressiboksissa. Syksyn 13 pelin saldo oli 2+2.

Uusi alku Krakenissa ei ole näkynyt erilaisena arkena.

Tolvanen ei ole mahtunut kokoonpanoon ja on toistaiseksi vain harjoitellut uuden joukkueen kanssa.

Torstaina Vancouverissa Tolvanen paiski taas pitkään toden teolla hommia kakkosvahti Philipp Grubauerin ja puolustaja Cale Fleuryn kanssa, kun pelaava kokoonpano oli poistunut aamujäiltä.

Valmentajat ovat vaikuttaneet hyvältä. Kovaa ainakin tehdään hommia. Luistelu ja vauhti pyritään pitämään yllä, ja treeneissäkin mennään lujaa. Tykkään siitä, Tolvanen sanoo.

Tolvanen nousi pinnalle Jokerien pelaajana.

Tolvasen mukaan pelaamattomuus ei ole vielä häirinnyt uudessa ympäristössä. Hän tekee töitä ollakseen joulun jälkeen huippukunnossa valmiina ottamaan roolin.

23-vuotias laitahyökkääjä on monipuolistunut vuosinaan Pohjois-Amerikassa, mutta minäkuva on pysynyt ennallaan.

Tolvanen haluaa yhä olla ensisijaisesti hyökkäävä pelaaja ja maalintekijä. Snaipperi, kuten hänestä jo 19-vuotiaana julkaistu kirjakin nimessään julisti.

”Olen saanut paljon kamppailu- ja luisteluvahvuutta sekä fyysisyyttä. Puolustuspelaaminen on kehittynyt tosi paljon. En silti haluaisi vielä vaihtaa puolustavaksi pelaajaksi. Samat ominaisuudet minulla yhä on, vaikkei Nashvillessä tullut onnistumisia ja olin paljon nelosketjussa”, Tolvanen ilmoittaa.

Parhaiten Tolvanen on aina tunnettu laukauksestaan ja maalintekokyvystään. NHL:ssä verkko on heilunut 135 runkosarjaottelussa 25 kertaa. Se on vaatimaton määrä pelaajalle, joka haluaa tehdä tulosta.

”Luotan itseeni. Kesällä on treenattu paljon ja jäällä tuntuu hyvältä. On kova luotto, että kun saan paikat, ketsuppipullo aukeaa”, Tolvanen uskoo.

"Ei laukaukseni ole ainakaan huonompaan mennyt siitä, kun olin Jokereissa. Kehittynyt vain, vaikkei niin kovalla prosentilla ole mennyt maaliin.”

Tolvanen on 121 AHL-ottelussa tehnyt pisteet 36+35.

Kraken on tasainen nippu.

"Enemmän luisteluvoittoinen joukkue, jossa ei ole supertähtiä. Täällä 3–4 ketjua tekee joka ilta kovaa hommia ja onnistumiset tulevat laajalta rintamalta.”

Joulu on jo ovella, mutta uutta kotia Tolvasella ei vielä ole.

”Huomenna (aatonaattona) käydään vähän katselemassa kämppiä. Aika valmista kämppää yritetään etsiä, ja muutama vaihtoehto on jo. Katsotaan, kuinka kiireellä jaksaa muuttaa. Kiva olisi nauttia joulusta rauhassa hotellissa ja ottaa iisisti.”

Yhdysvaltain länsirannikolla sijaitseva Seattle on NHL:n uusin kaupunki.

Tolvanen sanoo paikan olleen hänelle positiivinen yllätys. Seattle tunnetaan kalliina kaupunkina, jonka kaduilla ei voi välttyä kodittomilta.

”Pelireissuilla olen aiemmin käynyt. Kaikki ovat puhuneet, että se on vähän huono paikka. Keli ei ole parhaita ja keskustassa on välillä vähän huonoa aluetta”, Tolvanen sanoo.

”Nyt kun olen asunut hetken, ei ole ollut mitään pahaa sanottavaa. Paljon hyviä ravintoloita ja kivoja kuppiloita. Alue, jossa pelaajat asuu ei ole keskustassa ja vaikuttaa myös hyvältä. ”