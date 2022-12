Kolme jalkapallon maailmanmestaruutta voittanut Pelé on hoidettavana Albert Einstein -sairaalassa.

Pelé on ollut sairaalahoidossa noin kuukauden ajan. Kuva on vuodelta 2009.

Brasilialaisen jalkapallolegenda Pelén vointi heikkenee sairaalassa Sao Paulossa. Peléä, 82, hoidetaan sairaalassa syövän sekä munuais- ja sydänvaivojen takia.

Pelen tytär Kely Cristina Nascimento julkaisi joulun aatonaattona sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa hän halaa isäänsä sairaalassa.

”Olemme yhä täällä, yhdessä taistelussa ja uskossa”, Nascimento sanoi ja kertoi viettävänsä jälleen yön isänsä kanssa.

Viestin voi tulkita myös niin, että yhteisiä sairaalaöitä ei ole enää kovin monta jäljellä.

Kolme jalkapallon maailmanmestaruutta voittanut Pelé on hoidettavana Albert Einstein -sairaalassa. Keskiviikkona sairaalatiedot kertoivat, että Pelén paksusuolen syövän tilanne on heikentynyt. Pelen tyttäret Kely Cristina Nascimento ja Flavia Arantes kertoivat silloin, että potilaan on parempi viettää joulua sairaalassa.

Pelé joutui sairaalahoitoon marraskuun lopussa. Paksusuolen syöpä oli leikattu viime vuonna, jonka jälkeen sitä oli hoidettu lääkkein.

Pelé eli oikealta nimeltään Edson Arantes do Nascimento saavutti Brasilian maajoukkueessa maailmanmestaruudet 1958, 1962 ja 1970. Häntä pidetään aikansa parhaana pelaajana ja monien mielestä jopa kaikkien aikojen parhaana.

Viime sunnuntaina Pelé onnitteli Argentiinan Lionel Messiä maailmanmestaruuden voittamisesta. Pelé piti Argentiinan finaalivoittoa Ranskasta ansaittuna.

”Onnittelut Argentiinalle. Diego Maradona luultavasti hymyilee”, Pelé kirjoitti tuolloin viitaten Argentiinan vuonna 2020 edesmenneeseen suurpelaajaan.

Pelé on jalkapallon ainoa kolminkertainen maailmanmestari. Hän teki uransa 1 363 ottelussa 1 270 maalia. Guinness noteeraa lukeman lajin maaliennätykseksi.