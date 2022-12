Marcus Rashford jatkaa Manchester Unitedissa kesään 2024 asti.

Marcus Rashford on myös ensi kaudella Manchester Unitedin hyökkääjä.

Englannin jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Marcus Rashford jatkaa seurajoukkueuraansa Manchester Unitedissa ainakin vuoteen 2024. Seura vahvisti Rashfordin ja kolmen muun pelaajan jatkosopimuksen nettisivuillaan.

Mediatietojen mukaan Rashfordista tulee Englannin Valioliigan kovapalkkaisin englantilaispelaaja. Hän tienaa uudella sopimuksellaan 250 000 Britannian puntaa eli runsaat 280 000 euroa viikossa. Sopimukseen sisältyy myös mahdollisia bonuksia.

Vuodella sopimustaan jatkanut Rashford on ManU:n kasvatti, joka on pelitaitojensa lisäksi tunnettu hyväntekeväisyystyöstään. Hän on muun muassa lahjoittanut rahaa vähävaraisten lasten aterioihin.

ManU:ssa jatkavat myös puolustaja Diogo Dalot, keskikenttäpelaaja Fred ja puolustaja Luke Shaw, joiden aiempi pesti olisi päättynyt ensi kesänä.