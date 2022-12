Kevin de Bruynen mielestä Erling Braut Haalandilla on ”pakkomielle maalintekoon”

Kevin de Bruyne uskoo, että Erling Braut Haaland ehtii tehdä urallaan poskettoman määrän maaleja, jos säilyy terveenä.

Norjalainen Erling Braut Haaland on tehnyt Manchester Citylle 24 maalia 19 ottelussa.

Jalkapallon Englannin Valioliigan Manchester Cityn norjalainen sensaatiohyökkääjä Erling Braut Haaland saattaa yltää urallaan poskettomiin maalimääriin, uskoo nuoren kärkimiehen joukkuetoveri Kevin De Bruyne.

Belgialainen keskikenttätähti kuvailee Haalandin maalinälkää ”pakkomielteeksi”.

Cityyn kesällä saksalaisseura Dortmundista tullut Haaland, 22, on iskenyt Citylle 24 maalia 19 ottelussa.

”Hänellä on jo noin 200 maalia (urallaan), joten hän voi tehdä 600, 700 tai 800, jos säilyy terveenä”, De Bruyne ennakoi.

De Bruynella on kokemusta maalihurjimusten ruokkimisesta. Cityssä hän teki vuoteen 2021 asti tehokasta jälkeä seuran kaikkien aikojen maalikärjen Sergio Agüeron kanssa, ja kokemusta on myös hedelmällisestä yhteistyöstä esimerkiksi Romelu Lukakun, Gabriel Jesusin ja Julian Alvarezin kanssa.

”Heitä on vaikea verrata, koska kaikki ovat niin erityyppisiä (hyökkääjiä). Heillä kaikilla on 300 tai 400 maalia. Erlingillä on pakkomielle maalintekoon, joten ehkä hän yltää noiden määrien yli.”

”Hän on nuori poika, joka nauttii elämästä ja ottaa jalkapallon todella vakavasti. Hän rakastaa maalintekoa, se on erityisen ainutlaatuista hänessä.”

City palaa Valioliigan MM-tauolta keskiviikkona, kun se kohtaa Haalandin synnyinkaupungissa vierasottelussa Leedsin.