Iivo Niskanen kertoo HS:n haastattelussa, mikä asia ohjaa hänen urheilemistaan uran tässä vaiheessa, kun lähes kaikki on kertaalleen saavutettu.

Viime talvena uransa kolmannen olympiavoiton saavuttanut Iivo Niskanen aloittaa tämän kauden maailmancupin vasta nyt vuoden viimeisenä päivänä alkavalla Tour de Ski -kiertueella, koska mc-avauksen alla ilmennyt koronatartunta on pitänyt hänet sivussa alkukauden osakilpailuista.

Niskasen huippu-urheilijan ura jatkuu näillä näkymin vielä neljä kautta, mutta hän on jo yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista urheilijoista.

Kolme olympiavoittoa, maailmanmestaruus, muita mitaleita sekä olympia- että MM-laduilta. Niskanen on hiihtäjänä saavuttanut kertaalleen jo lähes kaiken saavuttamisen arvoisen.

” ”Aika nopeasti keskittyminen tahtoo olla eteenpäin.”

Kun Niskanen aikoo jatkaa uraansa vuoden 2026 Pohjois-Italian olympialaisiin asti, herää kysymys, mikä häntä motivoi ja ajaa eteenpäin kaiken tähänastisen menestyksen jälkeen.

Viime kaudella Niskanen, 30, oli paras versio itsestään, kun hän saavutti Pekingin olympialaisissa mitalien värisuoran ja maailmancupissakin menestystä tuli enemmän kuin koskaan: kolme osakilpailuvoittoa, voitto normaalimatkojen cupissa sekä kolmannet sijat cupin kokonaiskilpailussa ja Tour de Skillä.

”Onhan se mukavaa urheilla, kun menee hyvin ja jatkaa siitä. Homma toimii ja tuottaa tulosta”, Niskanen sanoo haastattelussa, joka tehtiin marraskuussa päivää ennen kuin hän kertoi mc-kauden aloitusta siirtäneestä koronatartunnasta.

Niskanen myöntää, että olympiakauden jälkeen purkautui lataus, joka oli rakentunut pidemmän aikaa koronapandemian pakottamien varotoimien takia.

”Mutta kyllä siinä aika nopeasti keskittyminen tahtoo olla eteenpäin. Ei ole tullut hirveästi palailtua kevään jälkeen miettimään viime kautta.”

Toki Niskanen piti uran toistaiseksi parhaan kauden jälkeen normaalin analyysipalaverin valmentajansa Olli Ohtosen kanssa.

”Tietenkin on harjoituksellisesti perattu asioita läpi ja katsottu, mikä on mennyt oikein ja mitkä ovat olleet niitä toimivia juttuja, joita tietysti viime kaudella oli aika paljon. Sellaista vertailukohtaa on olemassa tuleviin kausiin.”

Viime kauden jälkeen Niskanen ei havainnut itsessään mitään niin sanottua ulospuhallusta, joka olisi kenelle tahansa aivan inhimillinen reaktio tuollaisessa tilanteessa.

Niskanen perustelee asiaa sillä, että tämä ei ollut hänelle ensimmäinen kerta, kun tuli valtavaa menestystä.

” ”Tässä vaiheessa uraa asiat asioina.”

”Sillä lailla elämä ei muuttunut niin radikaalisti kuin vaikka Sotšin jälkeen”, Niskanen sanoo viitaten uransa ensimmäiseen olympiavoittoon, joka tuli 22-vuotiaana vuonna 2014 sprinttiviestissä Sami Jauhojärven kanssa.

”Silloin muuttui vähän enemmän asioita, vaikka henkilökohtainen menestys oli myöhemmin isommassa roolissa. Tässä vaiheessa uraa asiat asioina. Sitä koettaa tehdä omaa työtään mahdollisimman hyvin. Tietää, mitä menestys vaatii. Silloin tekee asioita sillä tavalla, että menestystä pystyisi jatkamaan.”

Keväällä Niskanen siirtyi kuitenkin tavanomaista rennommin kohti uutta harjoituskautta ja käytti aikaa muun muassa raviohjastajan lupakirjan suorittamiseen.

”Totta kai keväällä oli kiva hengähtää yleensäkin. Oli pari tiukkaa vuotta takana Kiinan-keikan suhteen. Pystyi olemaan tyytyväinen. Keväällä tuli hiihdettyä ja nautittua Lapin lumista aika kauankin. Hiihto oli hauskaa, eikä siellä ollut sellaista suoriutumisen painetta takana kuten olympialaisissa.”

” ”Pieni kehitys koko ajan on palkitsevaa.”

”Mitattavia ominaisuuksia pidän sellaisina, joita haluan kehittää”, Iivo Niskanen sanoo.

Kun Niskaselta kysyy motivaation säilyttämisestä, hän kertoo, mikä pohjimmiltaan ohjaa hänen urheilemistaan.

”Se on se, että pystyisi kehittymään ja ottamaan itsestään mittaa entistä enemmän. Menestyminen ja kehittyminen perustuvat minulla testien tekemiseen niin usein ja säännöllisesti, että pystyy todentamaan itselleen, että on tietyissä asioissa parempi kuin ennen.”

Niskanen sanoo olevansa välillä jopa huono ottamaan kevyemmin.

”Sitä haluaa tehdä oman hommansa kunnolla. Irtaantuminen hiihtämisestä ja kokonaisvaltaisesta elämisestä on välillä vaikeaa. Kyllä se omanlaisen paineistuksen, latauksen ja jännityksen tuo, kun uusi kausi alkaa. Se on vaihe, jota odottaa: että pääsee mittaamaan, onko työ tuottanut tulosta.”

Entä missä asioissa Niskanen toivoo vielä kehittyvänsä hiihtäjänä?

Niskanen toteaa, että toistaiseksi hän on pystynyt viemään eteenpäin ainakin ”koneen kapasiteettia” eli aerobista ja anaerobista kynnystä sekä maksimikestävyyttä.

”Niitä mitattavia ominaisuuksia pidän sellaisina, joita haluan kehittää. Totta kai on aina entistä vaikeampaa viedä niitä eteenpäin. Sekin vaatii töitä, että pysyy siellä. Ilman muuta pieni kehitys koko ajan on palkitsevaa ja sitä haluaa.”

Niskasella oli muutaman vuoden jakso, jolloin hän panosti erityisesti vapaan tekniikkaan ja sen taloudellisuuteen. Tämä tuotti tulosta, mikä konkretisoitui muun muassa yhdistelmäkilpailun olympiapronssina.

”Viime vuodelle keskityin uudelleen ja entistä enemmän omiin vahvuuksiin ja tavallaan menestyksen mahdollistajiin, että pystyin niistä tekemään parempia. Pertsassa pystyin vielä ottamaan harppauksia.”

Kokonaisuutena kyse on kuitenkin hänen mielestään hienosäädöstä.

”Tietysti tässä iässä pitäisi pystyä mahdollisimman hyvin tekemään ja viemään eteenpäin niitä asioita, jotka mahdollistavat menestymisen. Ei ole enää oikeastaan sellaisia asioita, jotka olisi hirmu heikolla tasolla.”

Yksittäisenä kehittämisen kohteena Niskanen tuo esiin ylävartalon kapasiteetin, mikä liittyy koko hiihdon muutokseen huipputasolla.

”Ilman muuta siitä on hyötyä, jos olet maailman parhaita tasatyöntäjiä ja ylävartalon kapasiteetti on riittävä. Laji on kuitenkin koko ajan mennyt siihen suuntaan, että voimantuoton pitää olla kunnossa ylävartalon puolesta. Ne ovat kuitenkin nopeimpia tekniikoita meidän lajissa. Enää ei tasaisilla ja loivissa ylämäissä juurikaan jalkoja keretä edes käyttämään.”

Niskasta on monilla tahoilla kehuttu maailman parhaaksi perinteisen hiihtäjäksi. Jotkut pitävät häntä tässä asiassa jopa kaikkien aikojen parhaana.

” ”Tultiin lenkillä kysymään, että voitko antaa jotain vinkkiä.”

Iivo Niskanen on saavuttanut hiihtäjänä jo lähes kaiken, kuten Pekingin olympialaisissa mitalien värisuoran.

Pekingin olympiavoiton jälkeen entinen norjalainen kilpakumppani Niklas Dyrhaug ylisti Niskasen vuorohiihtoa jopa ”puhtaaksi maastohiihtopornoksi”.

Niskanen on havainnut, että Norjassa hänen perinteisen tekniikkaansa ihastellaan ylipäätään jopa enemmän kuin kotimaassa.

”Oloksellakin oli Norjasta lukioikäisiä hiihtämässä, ja kyllä siellä tultiin lenkillä kysymään, että voitko antaa jotain vinkkiä tai sanoa jotain. Norjassa se ihannointi tuntuu olevan vielä eri tasolla. Tietysti sitä Suomessakin on, mutta yleensä se tulee Norjan hiihtopiireissä vastaan lähes joka kerta, jos hiihdosta ylipäätään puhutaan.”

Niskanen sanoo, että hänen ei tarvitse enää juurikaan kiinnittää huomiota siihen, onko tekniikka pertsalla kunnossa.

”Jotkut asiat ovat juurtuneet aika pitkälle alitajuntaan, kun perinteistä vuorohiihtoa hiihtää. Kovempi vauhti vaatii täyden keskittymisen, mutta pystyn hiihtämään hyvällä tekniikalla niin, että en mahdottoman paljon sitä ajattele. Peruslenkillä laadukkaat toistot ratkaisevat. Jos pää pyörii ja suu käy, niin silloin ei yleensä hiihdä samalla tavalla kuin kilpailussa. Keskittymistä se tietysti vaatii.”

Miltä tekniikan ylistäminen tuntuu?

”En ajattele sitä niin paljon tuosta näkökulmasta, mutta väliaikalähtökilpailuissa on voittoja tullut hyvällä prosentilla. Ilman muuta siellä on jotkut tekijät, jotka ratkaisevat. Kun kunto ja kapasiteetti ovat riittävän kovalla tasolla, silloin pystyy hiihtämään hyvällä tekniikalla koko kilpailun ajan. Hyvin vähän ajattelen, mitä joku ulkopuolinen sanoo.”

Fakta Tour de Skin ohjelma Val Müstair Sveitsi 31.12. sprintin karsinta (v), klo 12.30 karsinta, klo 15 erät 1.1. 10 km takaa-ajo (p), klo 13 naiset, klo 14.15 miehet Oberstdorf Saksa 3.1. 10 km väliaikalähtö (p), klo 12.45 naiset, klo 15.45 miehet 4.1. 20 km takaa-ajo (v), klo 12.15 miehet, klo 15.30 naiset Val di Fiemme Italia 6.1. sprintti (p), klo 11 karsinta, klo 13.30 erät 7.1. 15 km yhteislähtö (p), klo 12.45 naiset, klo 14.30 miehet 8.1. 9 km yhteislähtö (v), loppunousu, klo 12 naiset, klo 13.45 miehet Yle sekä Viaplay- ja V Sport -kanavat seuraavat Tourin kilpailuja. Viaplaylla ja V Sportilla on yksinoikeus Oberstdorfin osakilpailuihin, joten Yle ei niitä näytä.

Lue lisää: Tourille viime hetken muutos – Suomen päävalmentaja ihmettelee FIS:n selitystä

Lue lisää: Iivo Niskanen lähtee kylmiltään hurjaan rääkkiin: ”Ei Iivon tarvitse enää kilpailemista opetella”

Lue lisää: Vahingosta viisastunut Markus Vuorela pakkaa Tour de Skille ”kuivat paidat ja banaanit”

Lue lisää: Iivo Niskanen rehellisenä Instagramissa: ”Koko Tour voi olla liikaa tähän kohtaan”

Lue lisää: Norjalaiset lyttäävät maailmancupin uudistukset – käyttävät Iivo Niskasta esimerkkinään: ”Ei mahdollisuuksia”