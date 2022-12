Buffalo Sabres ei pääse Columbukseen Blue Jacketsin vieraaksi.

Buffalo on kärsinyt poikkeuksellisen kovasta lumentulosta.

Yhdysvalloissa riehuvat lumimyrskyt - ja myräkät muokkaavat jälleen NHL:n otteluohjelmaa.

Patrik Laineen edustaman Columbus Blue Jacketsin piti pelata keskiviikkoaamuna Suomen aikaa kotonaan Buffalo Sabresia vastaan, mutta ottelu on jouduttu siirtämään.

Olosuhteet Ohion osavaltiossa Columbuksessa olisivat kelvolliset, mutta maan itärannikolla on jouduttu sulkemaan useita lentokenttiä poikkeuksellisen runsaan lumentulon takia.

Yhdysvalloissa on jouduttu perumaan myrskyn takia yhteensä jo yli 15 000 lentoa.

”Tämä on totisesti vuosisadan myräkkä”, New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul sanoi TT:llä Expressenin mukaan.

Lue lisää: ”Vuosi­sadan talvi­myrsky”, sanoo New Yorkin kuvernööri – Autoista ja lumi­massojen alta löytynyt ruumiita

Buffalossa on satanut lunta vaarallisen paljon.

Columbuksen ja Buffalon välisen ottelun uutta ajankohtaa ei ole vielä kerrottu. Joka tapauksessa Laineen ja hänen joukkuetoverinsa suunnitelmat menivät uusiksi.

Ottelu on Buffalolle jo toinen, joka siirtyy myrskyn takia. Joukkueen piti kohdata juuri ennen joulua Tampa Bay Lightning. Lumikaaos siirsi myös Ottawa Senatorsin ja Detroit Red Wingsin välisen ottelun ensi vuoden puolelle.

Yhdysvalloissa on kuollut lumimyrskyn takia jo noin 50 ihmistä, kertoi STT maanantaina. Kuolemista lähes 30 on ollut New Yorkin osavaltiossa.

Hurjat lumikaaokset ovat kiusanneet NHL:ää ennenkin. Liiga kertoo sivuillaan, kuinka tammikuussa 1987 New Jersey Devilsin ja Calgary Flamesin väliseen otteluun oli myyty 11 247 pääsylippua, mutta vain 334 katsojaa saapui myrskyn läpi katsomaan ottelua.

”Kun meni paikalle, katsomoissa ei ollut ketään, eikä hallissa soitettu musiikkia. Se oli aavemaista”, Devilsin hyökkääjä Doug Sulliman muisteli artikkelissa.