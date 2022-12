Pelé ja argentiinalaistähti Diego Maradona tapasivat vuosien varrella usein ja maailmassa on käyty varmaan miljoonia väittelyitä siitä, kumpi on maailman kaikkien aikojen paras jalkapalloilija. Maradona kuoli marraskuussa 2020. Kuva on Argentiinan ja Sveitsin ystävyysottelusta Zürichissä 1987.