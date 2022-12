Koko Memphisin tuntema koripallotähti Lorenzen Wright löydettiin raa’asti teloitettuna pellon reunasta kesäkuussa 2010. Siitä alkoi vyyhti, joka oli kuin televisiosarjasta. Juttu on ilmestynyt aiemmin Urheilulehdessä. HS julkaisee jutun uudelleen.

Hätäpuhelutallenne on hyytävä. Nauhalta kuuluu miehen hätääntynyt ääni. Pian huuto lakkaa, ja alkaa ampuminen. Hervoton ampuminen.

”Soitit numeroon 911. Mikä sinulla on hätänä?” Naispuolinen virkailija kysyy saamatta vastausta.

Hän jatkaa huhuilua. Linjan toisesta päästä kuuluu jälleen aseen laukaus, toinen ja kolmaskin.

”Haloo? Virkailija kysyy taas.”

Sen jälkeen ampuja kiristää tahtiaan. Tulitus on silmitöntä. Ase laukeaa kuudesti vain parissa sekunnissa.

Eletään kesäkuuta 2010. Yhdysvaltain Memphisissä kärvistellään näännyttävässä helleaallossa. Hätäpuhelu on yksi monista sinä sunnuntai-iltana soitetuista, eikä virkailija edes vaivaudu raportoimaan siitä esihenkilöilleen.

Lorenxon Wrightin elämän viimeiset hetket tallentuivat hätäpuhelutallenteelle.

Kuluu yhdeksän vuorokautta, kuumia nekin, kun poliisin etsintäpartio kohtaa murheellisen näyn syrjäiseltä pellolla Memphisin laitamilla. Ruumiskoirat löytävät isokokoisen tummaihoisen miehen ruumiin, 89:nnen henkirikoksen uhrin sinä vuonna kaupungissa.

Ruumis tunnistetaan nopeasti Lorenzen Wrightiksi, joka on Memphisin suuri sankari, entinen NBA-tähti. Hänet on ilmoitettu kadonneeksi muutamaa päivää aiemmin.

Kalmossa on yhdeksästä yhteentoista ampumahaavaa – kaksi päässä ja ainakin kaksi rinnassa. Laukaukset on ammuttu kahdella eri aseella. Ruumis on mädäntynyt poikkeuksellisen nopeasti helteen vuoksi. 211-senttinen ja noin 120-kiloinen ex-tähti painaa löytöhetkellä enää 26 kiloa.

Rikospaikkatutkijat tekevät löytöpaikalla olennaisen havainnon: Wrightilla on yhä yllään kallis kultakoru ja kello, mikä poistaa epäilykset ryöstöstä. Vaikuttaa siltä, että tekijät ovat olleet nimenomaan Wrightin perässä.

Lorenzen Wrightin sukulaiset surivat entisen koripallotähden kuolemaa lähellä paikkaa, josta Wrightin ruumis löytyi. Ruumis löytyi syrjäiseltä pellolta Memphisin laitamilta.

Mutta miten 34-vuotias tähtiurheilija oli päätynyt teloitettuna soiselle pellolle? Kuka halusi hengiltä koko kaupungin tunteman, rakastetun Lorenzen Wrightin?

Tuhansia ihmisiä koskettanut mysteeri ratkesi vasta vuosien päästä. Tarina on puistattava.

Lorenzen Wrightin koripalloilulahjat huomattiin varhain – viimeistään silloin, kun hän loisti memphisläisen high schoolin Booker T. Washingtonin joukkueessa. Isot yliopistot jahtasivat 211-senttistä hujoppia, mutta Wright valitsi kotikaupunkinsa ylpeyden Memphis Staten ja Tigersin.

Sentterinä pelannut Wright jatkoi huippuotteitaan yliopistoparketeilla, ja Los Angeles Clippers varasikin hänet seitsemäntenä pelaajana vuoden 1996 NBA-draftissa.

Wright oli avausviisikon pelaaja NBA:ssa mutta ei ikinä yltänyt supertähtien joukkoon. Ura maailman kovimmassa koripalloliigassa oli silti komea: 13 vuoden ja 793 ottelun mittainen.

Kotikaupungissaan hän oli tunnettu ja ihannoitu hahmo. Wright pelasi viisi kautta Memphis Grizzliesissä eikä unohtanut juuriaan. Hän teki arvokasta työtä paikallisyhteisön hyväksi ja hemmotteli rikollisuuden korventamia lähiöitä hyväntekeväisyystempauksillaan. Hänet tunnettiin kaikkialla.

Ura loppui vuonna 2009 Cleveland Cavaliersin nutussa. Hän haaveili vielä jatkavansa pelaamista Euroopassa, mutta se ovi ei enää auennut.

Eläkepäiviään Wright ei ehtinyt kauan viettää, sillä hän joutui kavalan juonen kohteeksi. Juonen, josta entinen tähtisentteri sai maksaa hengellään.

Lorenzen Wright lensi 18. kesäkuuta 2010 Memphisiin silloiselta asuinpaikkakunnaltaan Atlantasta. Hänen oli määrä nähdä siskonsa vauva ja käydä tapaamassa samalla kuutta lastaan.

Lastenkutsuille saakka hän ei koskaan päässyt. Wright lojui juhlien aikaan Germantownissa, raa’asti murhattuna pellon reunassa.

Poliisi löysi Wrightin ruumiin 28. kesäkuuta 2010 eli yhdeksän päivää siitä, kun hänet nähtiin viimeisen kerran. Etsinnät, kuten tutkintakin, viivästyivät, koska hätäpuheluun vastannut päivystäjä raportoi puhelusta vasta kahdeksan vuorokauden jälkeen.

Wrightin äiti Deborah Marion ilmoitti poikansa kadonneeksi jo kolmannen päivän kohdalla. Entinen koripallotähti oli häipynyt teille tietämättömille aiemminkin, mutta tällä kertaa hän ei vastannut edes puhelimeensa.

Etsinnät alkoivat, kun hätäkeskusvirkailija lopulta raportoi puhelusta esihenkilölleen. Poliisit yhdistivät nopeasti langat – puhelun ja kadonneen koripalloilijan – ja paikansivat Wrightin puhelimen sijainnin tolppatietojen avulla. Ruumis löytyi, ja murhatutkinta alkoi.

Paikallinen poliisi jututti ensi töikseen Wrightin läheisiä, muun muassa viimeisenä tämän tavannutta ex-vaimoa Sherra Wrightia ja uhrin vanhempia.

Sherran kertoman mukaan Lorenzen poistui hänen asunnoltaan puoli yhdentoista aikaan sunnuntai-iltana. Sherra kertoi, että Lorenzen nappasi mukaansa 100 000 dollaria käteistä, pre paid -puhelimen ja paketin, jossa oli huumeita. Ex-tähti hyppäsi talon edestä tuntemattoman miehen autoon.

Sitten hänestä ei enää kuulunut.

Johtolangat olivat kortilla tutkinnan alkuvaiheessa, sillä tekijät saivat ratkaisevaksi osoittautuneen etumatkan hätäkeskuspäivystäjän vitkuttelun vuoksi.

Lorenzen Wrightia pidettiin kotikaupungissaan sankarina, mutta väkivaltaisen kuoleman herättämät huhut hänen yksityiselämänsä ongelmista kiihtyivät.

Väitteet eivät olleet perättömiä. Wrightin tiedettiin sotkeutuneen paikallisen huumeliigan toimintaan. Hän oli harhautunut synkille poluille jo peliuransa viimeisinä vuosina. Aluksi epäiltiinkin, että entinen urheilutähti oli ollut osallisena epäonnistuneessa huumekaupassa tai joutunut koronkiskurien hampaisiin.

Vaikka Wright tienasi NBA-vuosinaan 55,2 miljoonaa dollaria, hänen omaisuutensa hupeni hälyttävästi jo peliuran aikana. Hän oli käyttänyt rahojaan varsin hövelisti erinäisiin elämän ylellisyyksiin: muun muassa hulppeisiin asuntoihin sekä urheiluautoihin. Kun ura loppui, rahavirrat tyrehtyivät. Wright oli kuolinhetkellään työtön ja pahassa velkakierteessä.

Talouteen liittyvät vaikeudet vaikuttivat osaltaan siihen, että lukiovuosista saakka yhdessä olleet Lorenzen ja Sherra erosivat helmikuussa 2010, vain neljä kuukautta ennen Lorenzenin traagista kuolemaa.

Avioeroa edelsivät vaikeat vuodet: pariskunta oli eronnut ja palannut yhteen useita kertoja. Sherran mukaan koripallotähti oli ongelmien kasautuessa ollut väkivaltainen niin häntä kuin lapsiaankin kohtaan.

Talousvaikeudet vain pahenivat eron jälkeen eikä Lorenzen pystynyt maksamaan edes elatusmaksuja.

Kontaktit alamaailmaan olivat nousseet esiin aikaisemminkin. Vuonna 2007 Wright oli myynyt rahantarpeessaan kaksi autoa lapsuudenystävälleen Bobby Colelle, joka oli paikallisen huumeparonin ja tuomitun rikollisen Craig Pettiesin leivissä.

Myöhemmin Wrightin myymät autot – jotka olivat syystä tai toisesta yhä hänen nimissään – yhdistettiin FBI:n huumausainetutkintaan. Koripallotähti kuitenkin välttyi syytteiltä, koska kävi ilmi, ettei hän ollut tietoinen Coleen jo tuolloin kohdistuneesta tutkinnasta eikä siksi osannut arvata, mihin käyttötarkoitukseen hänen kauppaamansa autot joutuvat.

Arveltiin, että Wright joutui ammutuksi, koska hän oli velkaa Pettiesin väelle, mihin myös entisen vaimon kuvaukset viimeisen illan hämäräperäisestä käteistukosta ja huumepaketista viittasivat. Pahasti velkaantuneesta Wrightistä haluttiin tehdä varoittava esimerkki. Olit kuka tahansa, kaupungin kingeille ei kannattanut jäädä pystyyn.

Wrightin äiti Deborah Marion piti kuitenkin päänsä. Hän oli vakuuttunut, ettei Lorenzenin kuolemassa ollut kyse vain veloista tai huumeista.

”Hänet surmasivat jäänviileät tappajat”, äiti totesi vuonna 2011.

Äidin epäilyt osoittautuivat todeksi – mutta vasta vuosien kuluttua.

Murhatutkinta junnasi pitkään liki paikallaan. Tapaus sai osakseen valtaisaa mediahuomiota, eikä Memphisin poliisin ponnistuksia koettu riittäviksi.

Tutkinnan karikkoisuutta selitettiin sillä, ettei Memphisissä, tuolloin USA:n kolmanneksi vaarallisimmassa kaupungissa, uskallettu puhua poliisille. Vaikka Wrightin murhaan syyllisten pidätyksiin johtavista tiedoista tarjottiin messevää palkkiota, kunnon johtolankoja ei tullut.

Tapaus oli jo vaarassa hautautua unholaan ja muuttua kylmäksi, mutta kulisseissa työ jatkui. Vuosien varrella tippui aina vain uusia tiedonjyväsiä, jotka viittasivat shokeeraavaan suuntaan: Lorenzen Wrightin entiseen vaimoon Sherraan.

Aivan kaikille käänne ei tullut yllätyksenä. Koristähden äiti Marion on kertonut medialle epäilleensä poikansa ex-vaimon osallisuutta murhaan ”ensimmäisestä päivästä lähtien”.

Sherra Wrightin nimi nousi esiin jo tutkinnan alkutaipaleella, joskin tuolloin häntä käsiteltiin tapauksen kannalta oleellisena henkilönä, person of interestinä. Poliisi jopa tutki Sherra Wrightin asunnon heti Lorenzenin ruumiin löytymisen jälkeen, mistä raportoitiin mediassa näyttävästi. He etsivät talosta aseita niitä kuitenkaan löytämättä.

Lorenzen Wrightin ex-vaimo Sherra Wright esiintyi surullisena muistotilaisuudessa.

Sherran tarinaa käteistukosta, huumeista ja tuntemattomasta miehestä ei pystytty vahvistamaan, mikä epäilytti rikostutkijoita alusta alkaen. Hän muuttikin myöhemmin kertomustaan väittäen olleensa jo nukkumassa, kun Lorenzen lähti viimeisen kerran hänen asunnostaan.

Sherran eriskummalliset toimet ex-miehensä kuoleman jälkeen herättivät nekin kysymyksiä. Sherra Wrightin naapurit huomasivat koripallotähden ampumisen jälkeisenä iltana, 20. kesäkuuta 2010, merkillisen näyn viereisellä takapihalla. Sherra ja tuntematon, valkoihoinen mies olivat sytyttäneet naisen pihamaalle avotulen.

”Se oli mielestäni outoa, koska kyse oli yhdestä vuoden lämpimimmistä päivistä”, yksi naapureista Patricia Coleman ihmetteli.

Vähitellen verkko Sherran ympärillä alkoi kiristyä.

Vuonna 2013, kolme vuotta veriteon jälkeen, ilmeni, että ex-vaimo oli edunvalvojana Lorenzenin miljoonan dollarin henkivakuutuksessa, joka lankesi maksuun 12 kuukautta tämän kuoleman jälkeen. Lapsille tarkoitetut rahat kuluivat Sherran omaan elämään.

Hän onnistui tuhlaamaan 973 000 dollaria vain kymmenessä kuukaudessa. Ostoslista on hengästyttävä: 58 000 dollaria autoihin, 69 000 huonekaluihin, 11 750 yhteen New Yorkin -matkaan ja 339 000 uuteen kotiin, jonka nurmikkoa ehostettiin pelkästään viidellätuhannella dollarilla.

Lorenzenin isä Herb Wright haastoi Sherran oikeuteen oltuaan huolissaan lastenlastensa tulevaisuudesta. Tennesseen piirituomioistuin ratkaisi asian määräämällä, että lasten hyväksi olisi perustettava säätiö.

Sherra nimitettiin edunvalvojaksi, mutta hänet määrättiin toimittamaan tilitiedot rahastoon muiden muassa NBA:n pelaajayhdistyksen maksamista varoista.

Vakuutussekoilun paljastumisen ansiosta poliisilla sentään oli mahdollinen motiivi – asia, jota he olivat jo kauan janonneet. Epäilykset voimistuivat, mutta Sherra puksutti menemään: avioitui, antoi haastatteluja sekä kirjoitti fiktiivisen romaanin naisesta ja tätä pettävästä koripallorakkaasta.

Vuonna 2015 moni tapausta seurannut hätkähti. Sport Illustratedin ja Fox Sportin dokumentissa Who Killed Lorenzen Wright? Sherra Wright antoi unohtumattoman haastattelun.

Lorenzenin isä Herb Wright (edessä) haastoi Sherran (oik.) oikeuteen oltuaan huolissaan lastenlastensa tulevaisuudesta.

Fox Sportin tuottaja Matt Schelf kysyi suoraan Wrightiltä, oliko tällä osaa tai arpaa Lorenzenin kuolemaan. Sherra ei vastannut suoraan kuten muissa esiintymisissään. Hän piti kysymyksen jälkeen lyhyen tauon, katsoi Schelfiä suoraan silmiin ja lausui sitten tyynesti:

”Ensisijaisesti olen vaimo. Sitten äiti ja kolmanneksi olen kirjailija. Viranomaiset saavat selvittää”, kuka tappaja on.

Lopullinen läpimurto tapahtui syksyllä 2017, yli seitsemän vuotta Wrightin kuoleman jälkeen. Poliisi sai viimein haltuunsa ratkaisevan aihetodisteen.

10. marraskuuta Colliervillen poliisi löysi aseen Walnut-järvestä Mississipistä. Löytöpaikka oli vain 45 minuutin ajomatkan päässä talosta, jossa Sherra Wright asui murhan aikaan. Aseesta vinkkasi Sherran serkku, vuonna 2017 murhatuomiota vankilassa istunut Jimmie Martin.

Ase täsmäsi Lorenzen Wrightin ruumista kaivettuihin luoteihin. Vyyhti alkoi purkautua.

Kolme viikkoa myöhemmin poliisi pidätti Wrightin murhasta 48-vuotiaan Billy Ray Turnerin. Tämä oli maisemasuunnittelija, seurakunnan diakoni ja Sherran rakastaja. Neljän päivän kuluttua myös Sherra Wright pidätettiin. Hänkin sai murhasyytteet.

” Ensisijaisesti olen vaimo. Sitten äiti ja kolmanneksi olen kirjailija. Viranomaiset saavat selvittää, kuka tappaja on.

Kuulusteluissa ja oikeusistunnoissa selvisi myöhemmin, että Sherra Wright oli suunnitellut miehensä surmaamista jo jonkin aikaa ennen kuin onnistui.

Kuvaukset tapahtumien kulusta ovat karmivia.

Aseesta vinkanneen ja Turnerin oikeudenkäynnissä todistaneen Jimmie Martinin mukaan Sherra kutsui hänet asunnolleen toukokuussa 2010. Tuolloin serkukset keskustelivat ensimmäistä kertaa ”juonesta tappaa Lorenzen Wright”. Martin kertoi todistuksessaan, että Sherra pyysi häntä ajamaan Atlantaan Lorenzenin asunnolle ja surmaamaan tämän. Martin saisi palkkioksi rahaa.

Autoon pakattiin kolme asetta ja marihuanaa, mutta Martin ei kertomansa mukaan totellut serkkuaan. Hän ei lähtenyt reissuun.

Myöhemmin Sherra käski Martinia palaamaan Atlantaan – tällä kertaa toisen apurin eli Turnerin kanssa. Käsiasein varustautunut kaksikko paukkasi sisään Lorenzenin asuntoon Sherran aikaisemmin auki jättämästä ikkunasta, mutta sisällä odotti yllätys, Martin kertoi todistajainaitiossa.

Olohuoneen sohvalla nukkui mies vaan ei Wright. Kaksikko lähti lipettiin.

”Kotimatkalla taisimme käydä (Turnerin kanssa) vain yhden keskustelun. Siitä, kuinka tämä alkoi käydä naurettavaksi... koko juoni, jota Sherra hautoi”, Martin sanoi todistajainaitiossa.

Lorenzen Wright Memphisin peliasussa.

Salahanke jatkui, oli se Martinin mielestä naurettavaa tai ei. Kolmikko punoi juontaan Facebook-keskusteluissa. Lorenzenin niittaamisesta puhuttiin nuuskijoiden varalta ”juhlina”.

Uusi mahdollisuus tuli kesäkuussa, kun Lorenzen matkusti Memphisiin. Sherra näki tilaisuutensa tulleen.

Kuvaus murhayön tapahtumista perustuu Jimmie Martinin todistajainlausuntoihin Billy Ray Turnerin murhaoikeudenkäynnissä.

Martinin mukaan Sherra oli houkutellut Lorenzenin Memphisin syrjäseuduilla sijaitsevalle pellolle vakuutettuaan ex-miehelleen, että tämä tapaisi siellä henkilön, jolta saisi rahaa.

Tapaamispaikalla entistä tähtipelaajaa odotti väijytys. Sherra ja Turner odottivat häntä aseet tanassa. Martin väitti oikeudenkäynnissä, ettei hän itse ollut läsnä murhapaikalla vaan kuuli tapahtumista Sherran kertomana muutamaa päivää myöhemmin.

Kun Lorenzen tajusi, mistä oli kyse, hän ryntäsi karkuun ja soitti hätänumeroon. Martinin mukaan Sherra oli kuvaillut ex-miehensä paenneen ”kuin peura”.

Lorenzen Wrightin pakomatka jäi lyhyeen. Hän kaatui ylitettyään aidan, ja takaa-ajajat – Martinin mukaan Sherra ja Turner – teloittivat kuuden lapsen isän julmalla tavalla.

Joitakin päiviä myöhemmin Martin ja Sherra Wright kävivät siivoamassa jäljet rikospaikalla ja hankkiutuivat eroon murha-aseista.

VUONNA 2019 Sherra Wright teki sopimuksen syyttäjän kanssa ja myönsi syyllisyytensä entisen aviomiehensä murhan järjestämiseen. Hän istuu 30 vuoden vankeustuomiota ja saa hakea mahdollisuutta ehdolliseen vankeuteen seuraavan kerran vuonna 2027.

Billy Ray Turner tuomittiin vasta maaliskuussa 2022. Hän sai elinkautisen ensimmäisen asteen murhasta, murhayrityksestä ja salaliitosta kuolemantapauksessa.

Martin istuu yhä vankeustuomiota naisystävänsä murhasta vuonna 2008. Hän sai syytesuojan Lorenzen Wrightin murhaan autettuaan tutkijoita ratkaisemaan tapauksen. Hän oli Wrightin murhan aikaan vapaalla jalalla takuita vastaan.

Lorenzen Wrightin äiti Deborah Marion oli alusta asti vakuuttunut, ettei Lorenzenin kuolemassa ollut kyse vain veloista tai huumeista.

Sherra Wright on kertonut murhan motiiviksi koston vuosia jatkuneesta Lorenzen harjoittamasta kotiväkivallasta. Muiksi syiksi on epäilty ainakin mustasukkaisuutta ja ahneutta. Hän sai oikeudet miljoonan dollarin vakuutusrahoihin avioeron yhteydessä, vain neljä kuukautta ennen Lorenzen Wrightin murhaa.

Kun Turnerin tuomio julkistettiin maaliskuussa 2022, Lorenzen Wrightin äiti puhkesi riemuun. Hän kertoi medialle ”tienneensä aina sydämessään”, että myös Turner oli syyllinen hänen poikansa murhaan.

”Ehkä nyt voin nukkua yöni rauhassa”, Deborah Marion sanoi.

Lähteet: ESPN, Sport Illustrated, The Guardian, Yahoo Sports, Who killed Lorenzen Wright? -dokumentti, FOX13 Memphis, USA Today, AP News.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa Urheilulehdessä 26. heinäkuuta 2022.

