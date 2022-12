Kasper Halttunen on varausikäinen NHL:ään ensi kesänä. Tällä kaudella hän on päässyt pelaamaan ensimmäisiä liigapelejään.

Uran ensimmäinen liigamaali on kiekkoilijalle ikimuistoinen hetki. Helsingin IFK:n tulokassentteri Kasper Halttunen jahtaa sitä ensi vuoden puolella, mutta ensimmäinen kilpailullisessa miesten ottelussa tehty maali on tiistain jälkeen isketty.

Halttunen nosti maalillaan HIFK:n 2–2-tasatilanteeseen Örebrota vastaan Sveitsin Davosissa pelattavassa Spengler Cupissa.

Vaan riittääkö Spengler Cup siihen, että kiekko otetaan talteen muistoksi?

”En tiedä, en ainakaan vielä ole saanut. Kyllä se ensimmäinen liigamaali otetaan ainakin”, Halttunen kertoi pelin jälkeen puhelimitse.

Halttunen sai osuman kiekkoon aivan Örebron maalivahdin Jonas Arntzenin nenän alla, ja kiekko lipui maaliin. Syöttöpisteet saivat ketjun laitahyökkääjät Kristian Vesalainen ja Juha Jääskä.

”Tahtomaali”, sanoi Halttunen osumastaan.

Avauserässä tullut Halttusen maali jäi HIFK:n viimeiseksi, mutta Örebro osui vielä kolme kertaa. Viimeinen osumista tuli tyhjään maaliin.

Vaikka ottelussa ei ollut sveitsiläisjoukkueita, oli katsojia saapunut mukavasti ja tunnelmaa riitti.

”Oli hienoa pelata täällä. Pelissä oli paljon hyvääkin. Erikoistilanteita pitää parantaa”, Halttunen pohti.

17-vuotiasta hyökkääjää on ennakkoarvioissa povattu ensi kesän varaustilaisuudessa korkeimmalla varattavaksi suomalaiseksi. Povaukset ovat tässä vaiheessa olleet ensimmäisen kierroksen jälkimmäisellä puoliskolla.

190-senttinen Halttunen on päässyt pelaamaan Liigassa 15 peliä. Maalitili on siellä vielä avaamatta ja syöttöjäkin koossa vain yksi, mutta sopeutuminen miesten peleihin on jatkuvasti parempaa. Aluksi hankalinta oli ymmärtää se, että tilaa on vähemmän ja kamppailut kovempia.

”Kyllä miesten mukaan hyppääminen on aluksi iso askel. On paljon tekemistä, että pystyy pelaamaan omilla vahvuuksilla. Viime peleissä siihen on pystynyt ja tulostakin olisi voinut tulla”, Halttunen sanoo.

Liiga-pelit ovat mahdollisuus näyttää, että taso riittää jo miesten peleihin. Halttunen uskoo sen olevan hyvästä varaustilaisuuden kannalta.

”Jos siellä pystyy pelaamaan hyvin, tekemään tarvittaessa tulosta ja kehittymään, kyllä se totta kai vaikuttaa positiivisesti. Liikaa en ole miettinyt ja stressannut, mitä skoutit ajattelevat. Teen hommia joka päivä ja koetan kehittyä. Katsotaan kesällä, tuleeko varausta.

HIFK pelaa keskiviikkona sveitsiläistä Ambri-Piottaa vastaan. Ottelun lopputulos ratkaisee turnauksen jatkon helsinkiläisten osalta. Alkusarjasta jatkavat kaikki, mutta sen jälkeen turnaus päättyy tappiolla. Jos HIFK voittaa keskiviikkona varsinaisella peliajalla, menevät pelit ristiin, kun Ambri-Piotta voitti maanantaina Örebron.

Lohkovoittajat kolmen joukkueen lohkoista saavat suoran välieräpaikan. Kakkoset pelaavat toisen lohkon kolmosia vastaan, ja näiden otteluiden voittajat menevät lohkoykkösiä vastaan välieriin.

Välierien voittajat pelaavat turnauksen voitosta finaalissa, joka on ohjelmassa uudenvuodenaattona.

HIFK pelaa Ambri-Piottaa vastaan keskiviikkona kello 16. C More näyttää ottelun suorana lähetyksenä.