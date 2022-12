Vuonna 2022 Ruusuvuori nousi maailmanlistalla sijalle 40.

Kaksi viikkoa ilman ainuttakaan tennislyöntiä oli Suomen ykköspelaaja Emil Ruusuvuoren pisin tauko moneen vuoteen.

Helsinkiläinen hävisi lokakuun päätöspäivänä Pariisin Masters-turnauksen ensimmäisellä karsintakierroksella, eikä häntä ole sen jälkeen kilpakentillä nähty. Välillä onkin hyvä huilata, sillä Ruusuvuorelle kertyi kuluneena vuonna yli 270 reissupäivää.

”Tauko teki kyllä hyvää. Tyttöystävän kanssa lomamatkalla tuntui jopa oudolta, kun ei ollut selvää päivärytmiä”, Ruusuvuori kertoo STT:lle.

Ruusuvuoren mukaan näin pitkiä harjoittelujaksoja on harvoin. Näin on menty pitkän kaavan kautta: aluksi melkein pelkkää saliharjoittelua, ja tenniksen määrä on lisätty vähitellen.

Kun kilpailukalenterissa on tyhjää, tennispelaajat ympäri maailman kerääntyvät eri paikkoihin harjoittelemaan yhdessä. Myös Ruusuvuori hyödynsi tätä käytäntöä ennen joulua.

”Olimme juuri Alicantessa Espanjassa, missä oli paljon muitakin pohjoismaalaisia pelaajia. Periaatteessa voi valita useasta paikasta, mikä itselle sopii parhaiten.”

Emil Ruusuvuori nousi maailmanlistalla sadan paikkeilta sijalle 40 ja keräsi yli miljoonan pelkästään palkintorahana.

Todella paljon hyvää, Ruusuvuori kuvailee vuotta 2022.

Suomalainen nousi maailmanlistalla sadan paikkeilta sijalle 40 ja keräsi yli miljoonan pelkästään palkintorahana. Hän kohtasi useita pelaajia listan kärkikymmeniköstä, ja vaikka jäi otteluissa voitoitta, ovat ne Ruusuvuorelle parhaita paikkoja oppia.

”Tappio voi tulla selvinkin lukemin, mutta minuutti kerrallaan pääsee paremmin mukaan. Sitten pystyy harjoituksissa tarkemmin ajattelemaan, missä on kehitettävää.”

23-vuotias suomalainen on mielestään ansainnut paikkansa 50 parhaan joukossa. Hän edustaa uutta nuorta sukupolvea, joka on syrjäyttämässä lajia pitkään hallinneen huipun.

Iäkkäämmistä supertähdistä Roger Federer lopetti uransa, mutta Rafael Nadal ja Novak Djokovic kuuluvat yhä vaikeimmin päihitettäviin pelaajiin. Yhä useampi on kuitenkin pystynyt viime aikoina horjuttamaan heitä, ja Ruusuvuoren mielestä se helpottaa tennissuuruuksien kukistamista.

”Ajattelen, että jos tuokin on voittanut tuon, niin miksen minäkin voisi. Kovat kohtaamiset ruokkivat itseluottamusta.”

Emil Ruusuvuori aloittaa uuden tennisvuoden ATP-kiertueen kilpailulla Intian Punessa. Ruusuvuori tavoittelee tällä kaudella uransa ensimmäistä ATP-turnausvoittoa.

Uusi tennisvuosi alkaa ensi viikon maanantaina ATP-kiertueen kilpailulla Intian Punessa. Ruusuvuorella on sieltä katkeransuloisia muistoja, sillä viime helmikuussa suomalainen hävisi kyseisen turnauksen loppuottelun erin 1–2.

Se on kuitenkin suomalaisen uran ainoa finaali, joskin tulevana vuonna tähdätään korkeammalla.

”Ensimmäinen ATP-turnausvoitto on selvä tavoite. Grand slameissakin haluan pidemmälle.”

Päättyvänä vuonna Ruusuvuori osallistui jokaiseen neljään arvoturnaukseen, mutta ei ole päässyt toiselta kierrokselta eteenpäin.

Tammikuun puolivälissä odottaa kauden ensimmäinen grand slam, Australian avoin mestaruusturnaus. Siihen Ruusuvuori on ladannut suurimmat paukut.

Toinen tärkeä tapahtuma alkuvuodesta on tenniksen maajoukkueturnaus Davis Cupin viimeinen karsintakierros, jossa Suomi kohtaa helmikuussa kotikentällään Argentiinan. Voittaja etenee 16 maan lopputurnaukseen, jonne Suomi ei ole koskaan yltänyt.