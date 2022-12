Nämä asiat Michael Schumacherin voinnista tiedetään yhdeksän vuotta traagisen onnettomuuden jälkeen.

F1-legenda Michael Schumacherilta kysyttiin hänen viimeisen kisakautensa loppumetreillä vuonna 2012, miten supertähti haluaisi, että hänet muistetaan uran jälkeen.

”Olen kilpakuski. Ajan niin kauan, kunnes mikään ei toimi eikä mikään liiku. Olen täysin sitoutunut siihen, mitä teen. Etsin rajojani ja olen valmis menemään reunalle”, Schumacher vastasi elegantilla ja virheettömällä englannin kielellä BBC:lle.

Haastattelu jäi yhdeksi viimeisistä, jotka Schumacher antoi. Jälkikäteen tarkasteltuna hänen sanansa kylmäävät, sillä ne ovat kuin ennustus joka kävi toteen.

Saksalainen seitsenkertainen maailmanmestari ajoi viimeisen F1-kisansa Brasiliassa 25. päivä marraskuuta vuonna 2012. Nautittuaan yltäkylläisistä eläkepäivistään vain reilun vuoden, hän ylitti rajansa 29. joulukuuta vuonna 2013.

Schumacher oli laskettelemassa tuolloin 14-vuotiaan poikansa Mickin kanssa Ranskan alpeilla. Hän kaatui virallisten rinteiden ulkopuolisella reitillä ja löi päänsä kiveen.

Jos Schumacherilla ei olisi ollut kypärää, hän olisi todennäköisesti kuollut heti. Kypärästä huolimatta hän sai vakavan päävamman. Saksalainen oli 44-vuotias. Liike lakkasi eikä mikään enää toiminut.

Yhdeksän vuotta myöhemmin F1:n rakastetun ja pelätyn suurmestarin voinnista tiedetään hyvin vähän. Tähän artikkeliin on listattu tiedonmuruset, jotka vuosien saatossa ovat tulleet julkisuuteen.

Schumacherin hoitaminen aloitettiin onnettomuuspaikka Meribeliä lähellä sijaitsevassa sairaalassa, jonne hänet kiidätettiin helikopterilla. Vähän myöhemmin hänet leikattiin kahdesti Ranskan Grenoblessa ja vaivutettiin koomaan.

Schumacherin perhe alkoi alusta asti vetää nollalinjaa tiedottamisen suhteen, sillä Michael itse oli tarkka yksityisyydestään. Corinna-vaimon viesti on ollut aina sama: hänen miehensä on parhaissa mahdollisissa käsissä.

Michael ja Corinna Schumacher Japanissa vuonna 1999.

Kesäkuussa 2014 Schumacher herätettiin koomasta. Seuraavan vuoden syksynä hänet siirrettiin Ranskasta sveitsiläiseen sairaalaan ja sitten kotiin Genevejärven rannalle. Kotiin oli rakennettu oma klinikka, jossa hoitoa voitiin jatkaa suojassa maailman uteliailta katseilta.

Kesällä 2019 Schumacherin keskushermostoa yritettiin uudistaa kantasoluhoidon avulla Pariisissa. Hoitoa jatkettiin ainakin vuonna 2020.

Saksalaislehti Bunte uutisoi viime kesänä, että Corinna Schumacher saattaisi olla siirtämässä perheen olinpaikkaa Mallorcalle Espanjaan. Corinna Schumacher osti saarelta hulppean, 30 miljoonan euron arvoisen kiinteistön vuonna 2018 ja kiinnitti myös itselleen ison tontin sen ympäristöstä.

Ilta-Sanomat haastatteli vuosi sitten suomalaista neurokirurgian emeritusprofessoria Juha E. Jääskeläiseltä lähes vuosikymmenen jatkuneista hoidoista ja niiden tehosta. Jääskeläisen arvio oli lohduton.

”Aivan pienet lapset, vastasyntyneet ja sikiöt voivat toipua vaikeasta aivovammasta ja tulla hämmästyttävän toimintakykyisiksi. Aikuisen aivot eivät kuitenkaan ole sellaiset, että ne ryhtyisivät tuottamaan uutta toimivaa aivoainetta, kun suuri määrä aivokudosta on tuhoutunut”, hän sanoi.

Samalla hän otti kantaa siihen, mitä sveitsiläislehti Blick mahdollisesti tarkoitti kirjoittaessaan, että Schumacher on nykyisin ”vankina omassa kehossaan”. On syytä huomauttaa, että emeritusprofessori oli muun maailman tavoin hyvin rajallisen, mediaan vuodetun tiedon varassa.

”Usean vuoden ajan on epäilty, että Schumacher ei olisi niin sanotussa vegetatiivisessa tilassa vaan minimaalisen tietoisuuden tilassa. Tällaiseen ihmiseen ei saa yhteyttä. On hyvin vaikea tietää, onko tuossa aivovammatilassa mitään sellaista tajuntaa, minkä me koemme tajunnaksi”, Jääskeläinen sanoi.

Muutamaa kuukautta myöhemmin ruotsalainen huippulääkäri Jan Lexell teki yhtenevän arvion Aftonbladetille.

”Schumacher sai vakavan aivovamman. Se on selvää, sillä hän makasi kauan nukutettuna eikä hän pystynyt kommunikoimaan lähes puoleen vuoteen. Mediaraporteista saa kuvan, ettei Schumacher enää olisi tiedottomassa tilassa, vaan että hän olisi heräillä mutta pahoin loukkaantunut. Aivojen spontaani paranemiskyky on siis sittenkin toiminut”, Lexell sanoi.

”Koska hänellä on pysyvä vamma”, hän ei näyttäydy julkisuudessa.

Yksi harvoista ihmisistä, joilla on tietoa Schumacherin voinnista, on hänen ystävänsä ja Ferrari-vuosien tallipäällikkö Jean Todt. Todt on käynyt säännöllisesti tapaamassa entistä suojattiaan, joka voitti Ferrarille viisi kuljettajien maailmanmestaruutta putkeen 2000-luvun alussa.

Todt, 76, on kertonut ”Schumista” pari yksityiskohtaa myös vuonna 2022.

”Minulle on etuoikeus olla lähellä perhettä, Michaelia, hänen vaimoaan Corinnaa, sekä lapsia Mickiä ja Ginaa. Heidän elämänsä muuttui joulukuun 29. päivä vuonna 2013. Heidän pitää elää nyt täysin eri tavalla”, Todt kommentoi La Gazzetta dello Sportille.

”Läheisyys ja ystävät ovat tärkeitä. Ne ovat osa elämää ja tärkeämpiä kuin tulokset ja rakkaat autokilpailumme. Elämä ei ole pelkkää kilvanajoa.”

Itsestään kertovassa La Methode -dokumentissa Todt lipsautti pienen tiedonjyvän käydessään Ferrarin ravintolassa Maranellossa.

”Michael on aina erittäin tarkkaavainen”, Todt sanoi Schumacherin voinnista.

Corinna Schumacher kiitteli dokumentissa ranskalaista herrasmiestä.

”Aiemmin oli varmasti älyttömän hauskaa olla Michaelin ystävä. Kun tilanne sitten muuttuu, eikä hän voikaan enää tehdä samoja asioita ja tarvitsee apua, vasta silloin näkee, ketkä ovat todellisia ystäviä. Jean on yksi heistä.”

Todt on viime vuosina myös sanonut, että Schumacher seuraa poikansa Mickin F1-uraa. Seuraaminen ei välttämättä ole ollut isän mielestä mitään herkkua. Mick, 23, ajoi tänä vuonna toisen kautensa yhdysvaltalaisessa Haas-tallissa sangen kehnoin tuloksin.

Mickin sijoitus kuljettajien MM-sarjassa oli vasta 16:s hänen kerättyään 12 pistettä. Silti oli yllätys, ettei Haas uusinut nuoren saksalaisen sopimusta ja jätti tämän ilman kuskipaikkaa.

Mick Schumacher siirtyy ensi kaudeksi varakuljettajaksi Mercedekselle, jonka ratissa hänen isänsä lopetti F1-uransa.

Mick, traagisen onnettomuuden silminnäkijä, on kommentoinut isänsä tilannetta säästeliäästi mutta aina tyylikkäästi. Kun Michael täytti 53 vuotta tammikuun kolmantena päivänä vuonna 2022, Mick latasi Twitter-tililleen kuvan itsestään lapsena istumassa kilpahaalariin pukeutuneen isänsä sylissä.

”Hyvää syntymäpäivää, isä. Tällaiset päivät olivat tärkeitä kasvavalle intohimolleni moottoriurheilua kohtaan, ja ne vaikuttavat siihen nykyäänkin. Olen kiitollinen kaikista kokemuksista, jotka olet antanut minulle, ja olen innoissani uusista kokemuksista tulevaisuudessa.”

Schumacherin tytär Gina on puolestaan niittänyt menestystä hevosurheilussa. Hän on tienannut reiningissä, lännenratsastuksen kilpailulajissa, jossa suoritetaan tarkasti määritelty ohjelma, yli miljoona dollaria.

Hän ratsastaa hevosella nimeltä CS O Bingo, jonka emä oli Michaelin ostama. Corinna ja Gina toimivat hevosurheilussa yhdessä. Corinnan omistamat hevoset ovat tienanneen reiningistä myös yli miljoona dollaria.

Corinna omistaa hevostilat sekä Sveitsissä että Texasissa.

Michael Schumacher menetti vuonna 2022 myös yhden F1-ennätyksistään. Max Verstappen meni ohi yhdellä kaudella ajettujen osakilpailuvoittojen määrässä. Verstappen voitti 15 kisaa matkalla maailmanmestaruuteensa. Hän löi sillä Schumacherin ja Sebastian Vettelin 13 voiton ennätyksen.

Verstappen ajoi kuitenkin enemmän kisoja kuin saksalaiskaksikko vuosina 2004 ja 2013.