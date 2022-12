Jake Daniels kertoi brittiohjelmassa pohtineensa pitkään, uskaltaisiko avautua elämänsä arimmasta asiasta joukkuekavereilleen.

Englantilaisjalkapalloilija Jake Daniels, 17, kertoi tv-haastattelussa hetkestä, jolloin paljasti joukkuetovereille olevansa homoseksuaali.

Englannin mestaruussarjassa pelaavaa Blackpoolia edustava Daniels tuli kaapista toukokuussa. Hän oli yli 30 vuoteen ensimmäinen brittijalkapalloilija, joka kertoi avoimesti homoseksuaalisuudestaan.

Out and Proud in Football -ohjelmassa Daniels sanoi pohtineensa pitkään, haluaisiko hän kertoa seksuaalisesta suuntautumisestaan joukkuekavereilleen lainkaan.

"Ennen kuin tulin heille kaapista olin huolissani siitä, mitä voisi tapahtua. Olin kuullut pukuhuoneessa kaikenlaisia juttuja.”

Lopulta Daniels päätti avautua asiasta, sillä salaisuuden piilotteleminen oli alkanut vaikuttaa hänen mielenterveyteensä.

"Istutin heidät kaikki alas ja kerroin, mitä oli tapahtunut. Sitten he alkoivat kaikki taputtaa, mikä oli vähän epätodellista. En osannut odottaa sitä”, Daniels kuvaili joukkuetovereidensa reaktiota.

Nyt reilut puoli vuotta kaapista tulemisen jälkeen Daniels on äärimmäisen tyytyväinen valintaansa, Mirror -lehti kertoo.

"Tämä on ollut uskomatonta. Ehdottomasti yksi parhaista asioista, joita olen elämässäni tehnyt. Olen saanut valtavasti tukea. Tunnen oloni paremmaksi, pystyn tekemään elämääni niin kuin haluan ja saan olla oma itseni joka ikisenä päivänä. Se on upeaa.”

Tv-ohjelmassa Daniels myönsi, että osasyy kaapista tulemisen vaikeuteen olivat stereotypiat, joita homoseksuaalisuuteen tavallisesti liitetään.

"Urheilu on hyvin maskuliinista: pelaajat yrittivät näyttää isoilta ja vahvoilta sekä haluavat voittaa koko ajan. Ihmiset yhdistävät homouden heikkouteen ja feminiinisyyteen, eikä asia todellisuudessa ole niin.”

Entinen kilparatsastaja, nykyinen valmentaja Marko Björs puhui samasta asiasta Ilta-Sanomien haastattelussa kesäkuussa. Hän oli vain kuukausia aiemmin kertonut julkisuudessa ensi kertaa homoseksuaalisuudestaan.

"Pukukopeissa pitäisi pystyä puhumaan homoudesta ilman naureskelua.”

"Jos urheilija joutuu elämään kaksoiselämää, hän tuskin pystyy suoriutumaan parhaalla tasollaan”, Björs pohti.

