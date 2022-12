Martti Kuusela tapasi Pelén vuonna 1986 ja sai mittaamattoman arvokkaan muistoesineen.

Valmentajalegenda Martti Kuusela on yksi harvoista suomalaisista, joka sai tavata torstaina menehtyneen Pelén.

Kohtaaminen tapahtui vuonna 1986, kun Pelé oli vierailulla Suomessa. Vaikka Kuusela on vain viisi vuotta nuorempi, brassitähti oli hänelle suuri esikuva.

”Hienosta pelaajasta löytyy muistoja, ja vielä se, että olen saanut tavata hänet. Nämä legendat eivät onneksi unohdu koskaan. On hienoa, että nykyajan ihmisetkin arvostavat näitä kavereita, jotka vaikeissa olosuhteissa toivat esille sitä, mikä on futiksessa hienointa”, Kuusela sanoo.

Kuusela oli 13-vuotias rovaniemeläinen juniorifutaaja, kun Pelé rynnisti tosissaan maailman tietoisuuteen vuoden 1958 MM-kisoissa.

”Ensimmäiset muistoni Peléstä ovat vuoden -58 MM-kisoista. Rovaniemellä Suomen tv:stä ei vielä hirveästi näitä pelejä näkynyt, kisat olivat Ruotsissa. Silloin näin Pelén virtuoosimaiset otteet ja Brasiliahan voitti Ruotsin finaalissa 5–2. Pelé oli kisojen toiseksi paras maalintekijä 17-vuotiaana, teki kuusi maalia”, Kuusela muistelee.

Kohtaamisestaan Pelén kanssa Kuusela kertoi tänä vuonna julkaistussa elämäkerrassaan Martti Kuusela – Pallopoikana maailmalla, jonka on kirjoittanut Erkko Meri.

Pelé jakoi vierailullaan mitalit naisten SM-sarjan kärkijoukkueille ja potkaisi aloituspotkun miesten Mestaruussarjan ottelussa HJK-Kuusysi.

”Peliä ennen otettiin kuva, johon sisältyy hienoa symboliikkaa. Otoksessa Pelén vierellä seisovat Markku Kanerva ja Kari Martonen, kaksikko joka valmensi Suomen maajoukkueen 33 vuotta myöhemmin upeasti EM-kisoihin”, Kuusela sanoo kirjassa.

”Sain myös itse tavata maestron ja hänen neuvonantajansa valmentaja Julio Mazzein. Nyt jo edesmennyt Mazzei vei Pelén jo 70-luvulla New York Cosmosiin ja Pohjois-Amerikan liigaan. Siirto oli mullistava juttu koko Yhdysvaltojen futikselle.”

”Kun kohtasin Pelén ensimmäisen ja ainoan kerran Helsingissä, pyysin häneltä nimikirjoitusta mukanani olleeseen palloon. Nyt jo hieman kulumaan päässyt pallo on minulla varmassa tallessa muistona brasilialaisesta pelaajavirtuoosista”, Kuuselan elämäkerrassa kirjoitetaan.

Kuusela nostaa Pelén kautta aikain suurimpien pelaajien joukkoon, mutta ei halua vertailla eri aikakausien pelaajia suuremmin keskenään.

”Kun puhutaan maailman suurista pelaajista, minun mielipiteeni on, että ei voi verrata kaikkia, mutta minulle Ferenc Puskas ja Pelé ovat olleet todella merkittäviä henkilöitä. Eri aikakausien pelaajia on mahdotonta vertailla,. Olen sanonutkin että Lionel Messi kuuluu ehdottomasti suurimpien joukkoon, mutta en halua nimetä, kuka on selkeästi paras”, hän tuumii puhelimessa.

Legendan kuolema veti Kuuselan hiljaiseksi, vaikka suurena yllätyksenä se ei tuoreimpien tietojen valossa tullut.

Kuusela antaa arvoa sille, miten Pelé jaksoi vielä viimeisinä hetkinään seurata MM-kisoja, sekä kannustaa ja onnitella omia ja vastustajia. Ja ennen kaikkea rakastaa jalkapalloa.

”Hänhän sairasti pahasti. Mutta ajatella, että hän jaksoi vielä ottaa kantaa ja onnitella Messiä ja Argentiinaa sekä Neymaria, joka nousi hänen kanssaan tasoihin maajoukkuemaaleissa. Itse makasi kuolinvuoteella. Tästä huomaa, miten tärkeää jalkapallo joillekin ihmisille on.”