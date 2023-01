Lionel Messi on valittu seitsemän kertaa maailman parhaaksi pelaajaksi. Nyt hän on myös maailmanmestari.

Jalkapallotähti Lionel Messi on koko kansan juhlima sankari, mutta kotikaupunki ei ole osannut ottaa kaikkea irti hänen julkisuudestaan.

Rosario

Silvana Calcagno astuu ovesta mate-kuppi ja termoskannu käsissään. Hänen talonsa on lähes vastapäätä Lionel Messin lapsuudenkotia.

Calcagno on asunut korttelissa 28 vuotta, ja hän muistaa, miten Messi oli aina potkimassa palloa kavereidensa kanssa korttelin päässä olevalla nurmikentällä tai kotikadulla.

Silvia Calcagno on asunut Messin lapsuudenkodin naapurissa 28 vuotta. Hän muistaa jalkapallotaiturin pelit kotikadulla lapsena ja on seurannut tähden uraa herkeämättä.

Alejo Conti ja Santino Madera ovat tulleet vanhempineen Messin kotitalolle odottamaan, että näkisivät vilauksen supertähdestä.

Muutamat naapureista hermostuivat, kun pallo kimpoili heidän aitojaan vasten.

”Muistan hyvin, kun hän lähti Barcelonaan. Koko naapurusto oli hyvästelemässä ja toivottamassa onnea”, Calcagno sanoo.

Messi lähti kotoaan 13-vuotiaana.

Calcagno näki jalkapallotähden myöhemminkin, kun hän kävi kotonaan. Calcagno oli seurannut Messin uraa televisiosta, ja tunne oli erikoinen, kun Messi oli taas kotikulmilla ja silmien edessä.

”Parikymppisenä hän vietti aikaa ja joi Coca-Colaa muiden kanssa kulmilla. Ihan tavallinen ja vaatimaton poika, ja samanlainen on koko hänen perheensä.”

Kotitalo La Bajadan kaupunginosassa on yhä Messin perheen omistuksessa, mutta se on tyhjänä.

Messi saapuu kulmille enää harvoin, mutta hänen on kuultu käyneen grillaamassa vähin äänin kavereidensa luona.

”Copa Américan jälkeenkin hän oli käynyt, mutta ei Leo tietenkään voi liikkua täällä samalla tavalla kuin aiemmin. Mutta yhtä lailla rakastamme häntä.”

Messin äiti ja veli käyvät talolla säännöllisesti, MM-kisojen aikana he olivat järjestelemässä katua juhlakuntoon.

Messin talo on viihtyisällä alemman keskiluokan asuinalueella, mutta sen läheltä alkaa rankka seutu. Rosario on tunnettu huumerikollisuudestaan. Tänä vuonna siellä on tapettu ainakin 280 ihmistä, ja sivullisiakin on kuollut.

Messin perheen vanha kotitalo ja sen edessä kulkeva katu koristeltiin maailmanmestaruuskisojen aikana.

Jalkapallon ystävät kokoontuivat Rosarion kaduille MM-finaalin aattona.

Kun Messi oli lapsi, talon edessä kulki hiekkatie. Nyt asfalttiin on maalattu Argentiinan lipun siniset ja valkoiset värit.

Lyhtypylväisiin on ripustettu viirejä. Messin perheen talon tunnistaa heti sen aitaan kiinnitetyistä viesteistä ja lipusta.

”Kiitos Leo niin suuresta määrästä iloa, rakastamme sinua”, on myös Calcagno kirjoittanut perheenjäseniensä kanssa.

Calcagno tuntuu puhuvan kaikkien rosariolaisten puolesta. Messi on Copa Américan voiton ja maailmanmestaruuden jälkeen kaikkien suuri sankari, eikä hänestä löydy moitittavaa. Toisin oli aiemmin.

Rosario on fanaattinen jalkapallokaupunki, ja fanit jakautuvat tiukasti joko Rosario Centralin tai Newell’s Old Boys -joukkueen kannattajiin.

Messi ehti lapsena pelata jälkimmäisessä lyhyen aikaa, mutta Centralin fanien muisti on pitkä. Heille Messi oli pitkään petturi.

Messiä on vuosien varrella nimitelty sieluttomaksi persoonaksi, päinvastaiseksi kuin Diego Maradona.

Hänellä oli ”pecho frio”, eli sydän ei sykkinyt arvostelijoiden mielestä tarpeeksi Argentiinan maajoukkueelle. Varsinkin lehdissä Messiä lyötiin lujaa.

Maradonaan verrattuna Messi tietysti onkin värittömämpi hahmo, hänestä ei ole irronnut meheviä kohuotsikoita.

”Vastuullinen, perhearvot kohdallaan, nöyrä.” Ne ovat sanoja, jotka toistuvat, kun rosariolaisilta kysyy nyt mielipidettä jalkapallotähdestä.

Hassua kyllä, Rosarion kaupunki ei tunnu ymmärtävän vieläkään hänen arvoaan, esimerkiksi turismissa.

Sama tunne tulee kaupungin toisen suuruuden, vallankumoustaistelija Che Guevaran, kohdalla. Chen elämästä kertova näyttely on vaatimaton.

Madeirassa on Cristiano Ronaldon mukaan nimetty lentokenttä, ja Pelélle on omistettu museo hänen kotikaupungissaan Santosissa.

Messiä muistetaan Rosariossa pääasiassa isoin muraalein, niitä kylläkin riittää eri puolilla kaupunkia.

Muraali La Bajadassa lähellä Messin lapsuuden kotia.

Vajaan kilometrin päässä Messin lapsuudenkodista on urheilumuseo, mutta Messiin liittyvä anti on siellä köyhää.

Tähdelle on omistettu yksi seinä, johon on kiinnitetty kansikuvia lehdistä. Esillä oleva pelipaita on kopio, ei Messin käyttämä.

Maakunnan kulttuuriministeriö on ehtinyt ilmoittaa, että museoon tehdään lisää tilaa Messille, ehkä jopa lisärakennus. Päätöksiä ei kylläkään ole tehty.

Rosarion keskustassa kansallislipun monumentin viereen pystytetään lavaa. Mauricio Claveri kantaa joulupaketin näköisiä koristeita aukion reunoille.

Kysyn, olisiko lava Messin kansanjuhlia varten, sillä monenlaisia huhuja on liikkunut kaupungilla. Sillä esitetään kuitenkin vapaakirkon järjestämää lastenmusikaalia.

Claveri ei ole kovin kiinnostunut jalkapallosta, mutta hän pitää Messiä esimerkillisenä ihmisenä.

”Kaikesta varakkuudesta huolimatta hän on pysynyt nöyränä ja tulee Rosarioon.”

Claveri sanoo, että Messin kaltaisia esikuvia tarvitaan kaupungissa, jossa väkivalta on arkipäivää. Hänetkin on ryöstetty aseella uhaten.

”Arvot ovat pitkälti kadonneet täältä, Messin terveet arvot ovat hyvä esimerkki muille.”

Kivenheiton päässä monumentista sijaitsee suosittu terassiravintola. Sen omistavat Messin sisko ja yksi Messin veljistä.

Ällistyttävää kyllä, sielläkään Messiä ei hehkuteta mitenkään. Ainoat jäljet ovat ravintolan kassakoneeseen liimatut kaksi pientä tarraa. Toisessa on Argentiinan joukkueen kymppipaita ja toisessa taivasta kohti katsova Messi.

Messin perhe, kuten Messi itsekin, pitää todella matalaa profiilia.

Alejandro Mañanes harppoo ravintolasta nurmikon poikki lippumonumentin viereen. Hän on käynyt kysymässä, onko ravintolan omistajia näkynyt. Ei kuulemma ole, mutta ravintola on ottanut ylös Mañanesin yhteystiedot.

”Olen periksiantamaton”, Mañanes sanoo ja naurahtaa.

Alejandro Mañanes on tehnyt vaimonsa kanssa nelisensataa puhallettavaa veistosta, jotka ovat kaikki tallella. Uusin niistä on Messi-veistos, jonka Mañanes on pystyttänyt eri kaupunkeihin. Hänen toiveenaan on saada siihen Lionel Messin nimikirjoitus.

Taiteilija Mañanes on tehnyt vaimonsa Nancy Cravenan kanssa nurmikolla huojuvan, 14 metriä korkean puhallettavan veistoksen. Laskuvarjokankaasta ommeltu Messi tuijottaa tuiman näköisenä vilkkaalle tielle ja Paraná-joelle päin.

Veistoksen tekeminen vei kolme kuukautta, ja se valmistui sopivasti MM-kisoihin. Kisojen aikana se nähtiin Buenos Airesissa ja La Platan kaupungissa, josta taiteilijat ovat kotoisin. Se sai paljon julkisuutta.

Mañanesilla on unelma saada veistokseen Messin nimikirjoitus, maksoi mitä maksoi. Hän on laskenut sen varaan, että maailmanmestari ajaa ohikulkevaa tietä veljentyttärensä 15-vuotisjuhlille, pysähtyy ja kirjoittaa nimensä veistokseen.

Unelma ei välttämättä ole saavuttamaton, se toteutui myös Maradonan kohdalla.

Vuonna 2010 pariskunta teki suuren puhallettavan Argentiinan pelipaidan. He saivat tietää Maradonan järjestämistä juhlista ja onnistuivat soluttautumaan sisään muiden työntekijöiden joukossa, veistos mukanaan.

He täyttivät sen ilmalla, ja Cravena meni tähden juttusille ja vinkkasi veistoksesta. Hän mainitsi myös, että juomaakin olisi tarjolla signeerauksen ajaksi.

Maradona suhautti nimikirjoituksensa mustalla spraymaalilla.

Mañanes on sinnikäs, ja niin on hänen mielestään Messikin.

”Hänellä oli lapsena fyysisiä rajoituksia ja hormonaalisia ongelmia. Hän ei vain selvinnyt niistä vaan tuli maailman parhaaksi.”

Mañanes toteaa myös, ettei Messi olisi niin suuri tähti tällä hetkellä, ellei Maradona olisi kuollut.

”Kuninkaan piti kuolla, että prinssi pääsisi esiin”, hän sanoo.

Jalkapallotähteä ei näkynyt illalla, joten seuraavana päivänä istun Mañanesin auton takapenkillä ilmasta tyhjennetyn Messin vieressä.

Kasa valtaa puolet penkistä. Matkaamme parinkymmentä kilometriä Funesiin, jossa Messin talo on.

Mañanes on ottanut Rosarioon kuskiksi ystävänsä Rodrigo Cappiellon, hänen oma ajokorttinsa on mennyt vanhaksi. Cravena ei päässyt matkaan sukulaisen sairastumisen takia.

Messin hulppea talo sijaitsee suljetulla asuinalueella, jossa asuu Rosarion varakas väki. Messinkin talossa on 25 huonetta ja autotallit 15 autolle, täyspitkä uima-allas ja elokuvateatteri.

Funes on oma kaupunkinsa, ja sen pormestari julisti joulun jälkeen Messin kunniakaupunkilaiseksi.

Messi julkaisi tilaisuudesta lyhyen videon, jossa pahoitteli sitä, ettei ole voinut olla kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa. Hän on halunnut viettää joulun perheensä ja ystävien kanssa.

Niin ollen kansanjuhlaa Messin ja toisen rosariolaisen pelaajan Ángel Di Marian kanssa ei nähdä. Kaupunkilaiset suhtautuvat yllättävän ymmärtäväisesti siihen, että tähti on halunnut vetäytyä omaan rauhaan. Hänen pitää saada levätä pitkän turnauksen jälkeen, he sanovat.

Mutta kansa myös villiintyy herkästi. Kun Messi ajoi perheineen edellisiltana veljentyttärensä juhliin, fanit väijyivät juhlapaikan edessä ja tukkivat tien niin, että auto jäi jumiin.

Rakkaudentunnustukset raikuivat falsetissa, ja kännyköihin tallentui tuhansia kuvia. Messi ja hänen vaimonsa vilkuttivat autossaan ihmislaumalle ja yrittivät pitää hymyä.

Kun Cappiello kaartaa Funesissa parkkipaikalle, portin lähelle on kokoontunut parikymmentä ihmistä. Se on vähän viikon alkuun verrattuna.

Silloin heitä oli tullut jopa 5 000 kilometrin päästä Venezuelasta.

Se on tiedossa, että Messi liikahtaa taas jossain vaiheessa iltaa. Hän järjestää suuret yksityisbileet kasinolla, cumbia-bändikin on buukattu.

Mañanes on käynyt kasinolla aiemmin päivällä, mutta sen ympäristö on aidattu, eikä veistosta sallita alueelle.

Vaikka sallittaisiinkin, tilanne voi käydä vaaralliseksi illalla. Kasinon takaa alkaa slummi, jota hallitsee huumejengi Los Monos, ja joku huumepomo voisi pyytää jengiläisiä nappaamaan Messi-veistoksen itselleen.

Messiä ei näy kahden tunnin päästäkään. Silti aitaan nojailevat ihmiset jaksavat hypistellä Argentiinan lippua ja mustia tusseja, juoda matea ja odottaa retkituoleilla istuen.

Joku lukee kirjaa, vauva nukkuu kopassaan. Paikalla olijoista ainoa, joka on onnistunut näkemään maailmanmestarin, on jäätelöä myyvä Lucas Bernay. Hänelle tähti on vilkuttanut ajaessaan portista ulos.

Mañanes on tullut siihen tulokseen, ettei veistosta kannata pystyttää. Se vaatii liikaa vaivaa, eikä ole varmaa, mihin aikaan Messi tulee.

Seuraavana iltana, uudenvuoden aatonaattona, Rosario järjestää sittenkin tapahtuman kansalaisille.

Lippumonumentin pintaan heijastetaan Messin ja Di Marian tunteikkaat videoterveiset ja valoshow. Messi heijastuu tornissa korkealle kuin jumala, mitä hän rosariolaisille onkin.

Veistos-Messikin on edukseen värivalojen keskellä ja tuijottaa taas tielle päin, kuin odottaen. Messi ei tule, ja pian hän lähtee Pariisiin.

Mañanes ei saa nimikirjoitusta, mutta hän ei aio luovuttaa.

”Luulen, että hetki tulee viimeistään silloin, kun hän lopettaa uransa. Ehkä jäähyväisjuhlissa”, hän miettii.

Kun Argentiina sai viimein kolmannen mestaruustähden, se tallennettiin nopeasti seinämaalaukseen La Bajadassa.

Kertomuksen mukaan Lionel Messi kirjoitti kotinsa lähellä sijaitsevaan seinään lapsena tekstin ”Lepra Leo”. Kirjoitus viittaa Messin vanhan joukkueen Newell's Old Boysin lempinimeen leprosos eli spitaaliset. Joukkue sai lempinimen, kun se olisi halunnut pelata 1920-luvulla spitaalisairaiden auttamiseksi hyväntekeväisyysottelun. Muut joukkueet kieltäytyivät.