Korisliiga-seuran uusi vahvistus on tuomittu naisen pahoin­pitelystä – näin valmentaja kommentoi pelaajahankintaa

Tampereen Pyrinnössä Daytone Jenningsin korvaava Tylan Birts aloitti kauden Islannissa, mutta hänen sopimuksensa purettiin miehen tuomion paljastuttua.

Koripalloilija Tylan Birts on tuomittu naisen pahoinpitelystä ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Tampereen Pyrinnön koripallon miesten liigajoukkue on tehnyt loppukauden mittaisen sopimuksen yhdysvaltalaisen Tylan Birtsin, 26, kanssa.

198-senttinen laituri korvaa Pyrinnössä syyskauden pelanneen Daytone Jenningsin, jonka sopimus purettiin joulun alla. Birts oli joukkueen mukana ja käytettävissä jo perjantain ottelussa Korihaita vastaan. Sarjajumbo Korihait voitti ottelun numeroin 84–81. Birts teki ottelussa 11 pistettä.

Birts edusti kaudella 2021–2022 Itävallan pääsarjassa pelaavaa WBC Raiffeisen Wels -joukkuetta. Siellä Birts pelasi 29 minuutin ja 16 pisteen keskiarvolla.

Kuluvan kauden Birts aloitti islantilaisessa IR Reykjaviksissa, jossa mies pelasi kuitenkin vain yhden ottelun kauden alussa 6. lokakuuta Njardvikia vastaan. Birtsin sopimus purettiin vain muutamaa päivää myöhemmin, kun paljastui, että Birts on tuomittu vuonna 2016 naisen pahoinpitelystä ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Tuolloin 19-vuotiasta Tylan Jamon Birtsiä syytettiin opiskelu- ja joukkuekaverinsa kanssa toisen asteen raiskauksesta. Lisäksi kolmatta miestä syytettiin samassa tapauksessa yksityisyyden loukkaamisesta.

Tapauksen uhri oli 22-vuotias nainen, joka ei ollut antanut suostumusta seksiin Birtsin kanssa ja joka luuli pimeässä harrastavansa seksiä Birtsin ystävän kanssa. Nainen ei myöskään tiennyt, että kolmas mies seurasi aktia salaa huoneessa.

Kaikki kolme miestä olivat missourilaisen Lindenwoodin yliopiston koripallojoukkueen pelaajia, mutta heidät erotettiin joukkueesta pian tapauksen jälkeen.

Birtsin ystävää vastaan syyte lopulta hylättiin, mutta Birts myönsi syyllistyneensä rikokseen vastineena lievemmälle tuomiolle.

Birts tuomittiin lopulta lievästä pahoinpitelystä kahdeksi vuodeksi ehdonalaiseen vankeusrangaistukseen ja 50 tunniksi yhdyskuntapalveluun. Birtsin täytyi myös maksaa kaikki tapauksen oikeudenkäyntikulut.

Pyrinnön toiminnanjohtaja Elisa Hakanen ei kommentoinut pelaajahankintaa, vaan sanoi, että joukkueen päävalmentaja Miikka Sopanen vastaa Birtsiin liittyviin kysymyksiin.

Sopaselta kysyttiin Birtsistä Ruudun haastattelussa ennen ottelua.

”Tylanin historiassa on sellaisia tapahtumia, että meidän täytyi tarkasti ja huolellisesti ja pitkään selvittää, millainen mies on oikeasti kyseessä. Tämän selvityksen perusteella olen vakuuttunut, että saimme hyvin asiallisen ja kunnollisen kaverin. Uskon, että hänestä tulee pidetty ja arvostettu joukkuekaveri, kuten hän on ollut kaikissa aiemmissa joukkueissaankin. Hänestä ei ole missään ollut mitään pahaa sanottavaa.”

Helsingin Sanomat kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Nelonen Media, jonka palvelu Ruutu on.