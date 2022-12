Cristiano Ronaldon siirto Saudi-Arabiaan ei kerää kiitosta jalkapallofaneilta.

Cristiano Ronaldon siirto Saudi-Arabiaan on huvittanut monia.

Jalkapallomaailman talven puhutuin pelaajasiirto julkistettiin perjantaina, kun saudiarabialaisseura Al-Nassr vahvisti hankkineensa Cristiano Ronaldon.

Siirto ei tullut suurena yllätyksenä, sillä huhut portugalilaisen uudesta osoitteesta valtasivat voimakkaasti alaa jo marras-joulukuussa pelattujen Qatarin MM-kisojen aikana. Kun vahvistus viimein tuli, somen käyttäjät teroittivat pilkkakirveensä.

Ronaldon, 37, siirto Saudi-Arabiaan keräsi kritiikkiä ensimmäisistä huhuista lähtien maan surkean ihmisoikeustilanteen ja paikallisen sarjan kehnon tason takia. Somessa ihmisiä huvittaa myös kontrasti Ronaldon kaksi kuukautta sitten Piers Morganille antaman haastattelun ja toteutuneen tilanteen välillä.

Videopätkä haastattelusta on levinnyt Twitterissä kulovalkean lailla.

Videolla Morgan kysyy, onko asia niin, että Ronaldo haluaa jatkaa ennätysten rikkomista ja pelaamista korkeimmalla tasolla, kuten Mestarien liigassa.

”Minulla on sellainen tunne sinusta. Jos kyse olisi vain rahasta, olisit jossakin Saudi-Arabiassa ansaitsemassa reilusti, mutta se ei motivoi sinua”, Morgan arvelee.

Ronaldon vastaus näyttää pari kuukautta haastattelun jälkeen huvittavalta. Hän vahvistaa Morganin tuntemuksen oikeaksi.

”Uskon että pystyn tekemään vielä lukuisia maaleja ja auttamaan joukkuettani. Uskon että olen yhä riittävän hyvä ja pystyn auttamaan sekä maajoukkuetta että jopa Manchester Unitedia”, Ronaldo vakuuttaa.

Haastattelussa Ronaldo myös kritisoi silloista seuraansa Unitedia rajusti, ja sen seurauksena seura päätyi irtisanomaan madeiralaisen sopimuksen.

Yksi videon jakaneista Twitterin käyttäjistä on jalkapallomedia EiF Soccerin perustajiin kuuluva Marc Geschwind. Hän huomauttaa, että tällaisella haastattelulla Ronaldo avaa suojauksensa kritiikkiä vastaan.

”Jos ’Ronny’ menee Saudi-Arabiaan kaksi kuukautta tämän jälkeen”, hän kirjoittaa videon saatteeksi itkunauruemojien kera.

”Tämä on niin hauskaa, koska hän aiheutti itse kaiken kritiikin itseään kohtaan. Jos hän olisi vain ollut hiljaa ja hyväksynyt pienemmän roolin, kukaan ei pystyisi paljoa sanomaan. Mutta kun antaa tällaisen haastattelun, on täysin avoin kritiikille”, hän jatkaa.

Cristiano Ronaldon MM-kisat päättyivät kyyneliin

Geschwind ei ole ainoa, jolta siirto on kerännyt huvittuneita ja jopa ilkkuvia reaktioita. Moni jalkapallofani julisti miehen uran olevan siirron myötä käytännössä ohi.

”Ronaldo Saudi-Arabiaan? Se on todella nyt ohi. Hän kiukutteli Manchester Unitedissa, kieltäytyi pelaamasta, kieltäytyi istumasta penkillä, kieltäytyi noudattamasta seuran protokollaa, lähti ilman lupaa, antoi haastattelun Piers Morganille, tippui MM-kisoista olematta mitenkään hyödyksi joukkueelleen ja nyt kaikki on mennyt”, yksi Twitterin käyttäjä antoi tylyn tuomionsa Ronaldon vaiheikkaasta syyskaudesta.

”On turvallista sanoa, että Cristiano Ronaldon ura on ohi”, pohti toinen.

Toisenlaisiakin näkökulmia löytyy.

”Onko tosiaan niin huvittavaa, että hän tienaa valtavan määrän rahaa 38-vuotiaana? Mitä hänen pitäisi enää todistaa jalkapallossa? Vitsi osuu omaan nilkkaasi”, yksi seuraaja kommentoi haastatteluvideon jakaneelle Geschwindille.

Palkka Ronaldolla tosiaan on kohdallaan Saudi-Arabiassa. Al-Nassrin kerrotaan maksavan tuoreelle supertähdelleen jopa noin 200 miljoonan euron vuosipalkkaa. Ronaldon on mediatietojen perusteella määrä pelata joukkueessa vuoteen 2025 asti ja ryhtyä sen jälkeen Saudi-Arabian lähettilääksi.

Cristiano Ronaldo on voittanut Fifan kauden pelaajalle jakaman Kultaisen pallon peräti viisi kertaa. Hän on voittanut kolme Englannin, kaksi Espanjan ja kaksi Italian mestaruutta sekä viisi Mestarien liigan voittopystiä. Hän on myös Mestarien liigan kaikkien aikojen maalitilaston kärjessä 140 osumallaan.

Maajoukkuetasolla Ronaldo voitti Portugalin kanssa EM-kultaa 2016. Hän on jalkapallohistorian eniten maajoukkuemaaleja tehnyt pelaaja 118 osumallaan.