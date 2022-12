Jalkapallotoimittaja Fabrizio Romanon mukaan Benfican Enzo Fernández on jo hyväksynyt Chelsean sopimustarjouksen.

Jalkapallon Englannin Valioliigan suurseura Chelsea on useiden lähteiden mukaan hyvin lähellä Enzo Fernándezin hankkimista. 21-vuotias argentiinalainen hyökkääjä pelaa tällä hetkellä Benficassa Portugalissa.

Fernández sai paljon vastuuta marras-joulukuussa pelatuissa jalkapallon MM-kisoissa, kun Argentiina voitti mestaruuden. Hänet palkittiin myös kisojen parhaana nuorena pelaajana.

Esimerkiksi arvostettu jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano twiittasi lauantaina, että Chelsea haluaa Fernándezin heti eikä vasta kesäkuussa. Hänen mukaansa seura yrittää tehdä sopimuksen nuorukaisen kanssa seuraavien tuntien ja päivien aikana.

”Enzo on jo hyväksynyt Chelsean sopimustarjouksen, mutta hän pelasi, sillä hän ei koskaan olisi epäkunnioittava Benficaa kohtaan”, Romano kirjoitti viitaten Benfican perjantain otteluun Bragaa vastaan.

Ottelun alla oli epävarmaa, pelaisiko Fernández.

Romanon mukaan siirron toteutuminen on kiinni Benfican urheilutoimenjohtaja Rui Costasta. Portugalilaisseura on suhtautunut siirtoon kielteisesti, ja esimerkiksi brittilehti The Guardianin mukaan se on tarjonnut Fernándezille merkittävää palkankorotusta, jos hän pysyy seurassa.

Fernándezin sopimus on voimassa vuoteen 2027 asti, ja Benfica haluaisi tähdestään täyden 120 miljoonan euron hinnan. The Guardianin mukaan Chelsea ei kuitenkaan halua maksaa sitä, mutta on silti valmis tekemään suuren tarjouksen.