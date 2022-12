Erling Haaland iski taas ja on nyt kahden osuman päässä viime kauden Valio­liigan maali­pörssin voitto­tuloksesta

Erling Haaland on tehnyt tällä kaudella Valioliigassa jo 21 maalia.

Manchester Cityn maalitykki Erling Haaland jatkoi huippuvirettään lauantaina Valioliigan ottelussa Evertonia vastaan.

Haaland onnistui maalinteossa 24. minuutilla Riyad Mahrezin syötöstä ja vei Cityn 1–0 johtoon. Maali oli norjalaiselle jo 21. tällä kaudella Valioliigassa.

Hän on osumallaan vain kahden maalin päässä viime kauden Valioliigan maalipörssin voittotuloksesta, vaikka kausi on vasta alle puolessavälissä. Kaudella 2021–2022 Mohamed Salah ja Heung-Min Son osuivat molemmat 23 kertaa. Valioliigan kaikkien aikojen maaliennätys on 34 maalia, jonka jakavat Andy Cole (Newcastle 1993–1994) ja Alan Shearer (Blackburn 1994–1995).

Valioliigan muut kello 17 Suomen aikaa alkaneet ottelut ovat puoliajalla seuraavissa tilanteissa: Bournemouth–Crystal Palace 0–2, Fulham–Southampton 1–0 ja Newcastle–Leeds 0–0.

Aiemmin lauantaina Manchester United voitti Wolvesin 1–0. Kello 19.30 pelataan vielä yksi ottelu, kun Brighton kohtaa sarjakärki Arsenalin.