Tomi Lämsä ei voi mennä pelaajamateriaalin taakse, kirjoittaa Tommi Koivunen Monctonista.

Moncton

Nuorten Leijonien MM-alkusarja taputeltiin karulla tavalla.

Vaikka Suomi jopa voitti laukaustilaston Yhdysvaltoja vastaan 31–30, leijonajoukkueella ei ollut ottelussa juuri mahdollisuuksia.

Tomi Lämsän Nuoret Leijonat ei näyttänyt millään mittarilla voittavalta joukkueelta.

Menestysjoukkueet ovat yhtenäisiä nippuja, joilla on neljä toimivaa ketjua. Ne nojaavat huippuluokan maalivahti- ja erikoistilannepelaamiseen.

Suomella ei ollut mitään näistä. Eikä alkusarjan jälkeenkään ole oikein selkeää identiteettiä.

Ja kuten jo ennen turnausta tiedettiin, pelaajamateriaalikaan ei kestä vertailua turnauksen ennakkosuosikkeihin nähden.

Tätä myös Lämsä alkoi tuomaan esiin tappion hetkellä.

”Jenkkien luisteluvoima ja nopeustaitavuus on huimaa. Siellä on neljä kentällistä jätkiä, jotka pystyvät pelaamaan tuon tason lätkää. Mailakovuus ja kamppailuvaade ovat tällaisia, mitä meidän täytyy suomalaisessa jääkiekossa tarkkaan seurata, kun mietitään, mitä voittaminen täällä tarkoittaa”, Lämsä linjasi.

Alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Tomi Lämsä.

Lämsän sanat ovat varmasti oikeita ja on syytä miettiä, miten SM-liiga marinoi pelaajia pienen kaukalon peliin ja siihen vaatimustasoon, jonka yliopistopelaajatkin asettavat kapeassa kaukalossa Suomen ammattilaisille.

Eikä kisajoukkueessa ole ison roolin SM-liigapelaajia – tätäkin Lämsä toi esiin:

”Olemme opin tiellä. Minkälaisia pelaajia meillä on, millaisista rooleista he tulevat tähän tilanteeseen... Joka pelistä opitaan. He ovat nuoria kirkassilmäisiä miehiä, jotka ovat menossa eteenpäin. Ei tässä mitään valmista pakettia ole.”

Mutta ei Lämsäkään voi täysin pelaajamateriaalin taakse mennä. Vaikka Suomella on esimerkiksi kultaisina vuodenvaihteina 2014, 2016 ja 2019 ollut nimekkäämmät joukkueet jalkeilla, niin kyllä Suomi ennenkin on pystynyt paremmin pelaamaan, vaikka vastustajalla olisi laadukkaampi materiaali.

Ja löytyy tästäkin joukkueesta suurtalentteja.

Heitä on käytetty erikoisesti. Joakim Kemellin kisat alkoivat 13. hyökkääjänä. Toisen kärkilahjakkuuden Brad Lambertin potentiaalia ei ole nähty, eikä hänelle ole oikein kunnon ruutuakaan tarjottu. Aron Kiviharju on toki vasta 16-vuotias, mutta häntä ei uskallettu edes testata vaan jätettiin reserviin kisajoukkueen ulkopuolelle. Sekin kyseenalainen ratkaisu, kun ottaa huomioon pakkipään ongelmat.

Uudenvuodenaaton myöhäispelissä, koti-Suomen aikaa jo aamuyön puolella vuonna 2023, varmistui, että Nuorten Leijonien puolivälierävastustaja on Ruotsi, jonka peli yskähteli Suomen tapaan alkusarjassa.

Millainen Suomi siinä ottelussa nähdään?

Muuta on vaikea ennustaa kuin se, että maalivahtivalinnan on pakko osua Jani Lampiseen, joka oli alkusarjassa veskareista vakuuttavampi.