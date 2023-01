Kerttu Niskasen suoritukseen erityistä säihkettä toi se, että hän oli yllättävän vahva loppusuoran kirissä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jussi-Pekka Reponen.

”Myrskyvaroitus on annettu.”

Näin tokaisi Sami Jauhojärvi sunnuntaina Viaplayn hiihtoasiantuntijan roolissa.

Arvio kohdistui Iivo Niskaseen, jonka kanssa Jauhojärvi voitti vuonna 2014 sprinttiviestin olympiakultaa.

Niskasen kunto ja vire koronatartunnan ja pitkän kilpailutauon jälkeen oli kysymysmerkki sunnuntaihin asti.

Lauantaina Tour de Ski -kiertueen avauskilpailu, vapaan sprintti, meni Sveitsin Val Müstairissa vielä verryttelynä eikä kertonut mitään Niskasen iskukyvystä.

Sen sijaan sunnuntaina kuva tarkentui, kun Niskanen nousi 10 kilometrin takaa-ajossa (p) 57. sijalta 14:nneksi. Hän suoriutui lopun pienestä hiipumisesta huolimatta urakasta 22 sekuntia nopeammin kuin Tourin johdossa pysynyt Norjan Johannes Høsflot Klæbo ja oli päivän osuusajoissa kahdeksanneksi nopein.

Kaksikon suorituksia ei voi kuitenkaan suoraan verrata keskenään, sillä Klæbo hiihti kärkimiehenä koko matkan yksin. Niskanen hyötyi ryhmässä hiihtämisestä.

Niskasen suoritusta on paikallaan hieman suodattaa. Ensinnäkin takana oli toipumisjakso, johon kuului hänen oman ilmaisunsa mukaan ”ajoittain aika kovaakin turbulenssia”.

Lisäksi Niskasen valmistautuminen kahteen korkealla hiihdettävään kilpailuun oli kaukana optimaalisesta, sillä hän saapui kisapaikalle viime tingassa ilman mitään erityistä totuttelua korkealla kilpailemiseen.

Sunnuntain parhaaseen suomalaissuoritukseen ylsi Kerttu Niskanen, joka kiri takaa-ajossa toiseksi ja jatkaa kiertuetta jaetulla johtopaikalla.

Kerttu Niskasen mainio hiihto ei ollut yllätys, sillä hän ehti jo aiemmin tällä kaudella voittaa Norjassa maailmancupin osakilpailun, valmistautuminen tapahtui mallikkaasti joulun yli korkealla ja hän on monesti menestynyt nimenomaan korkealla käydyissä kilpailuissa.

Kerttu Niskasen suoritukseen erityistä säihkettä toi se, että ajettuaan kärkinaiset kiinni hän oli vielä yllättävän vahva loppusuoran kirissä päihittäen Ruotsin Frida Karlssonin.

Tämän jälkeen moni odottaa kummaltakin Niskaselta kovaa suoritusta tiistaina Saksan Oberstdorfissa, jossa hiihdetään sisarusten bravuurikilpailu perinteisellä hiihtotavalla ja väliaikalähdöllä.

On kuitenkin yksi asia, joka tässä yhteydessä ei ole Niskasten puolella. Se on verrattain helppo ja vain melko lyhyitä nousuja sisältävä latu, joka siellä on yleensä käytössä Tourilla.

Samasta latuverkostosta löytyy erittäin vaativiakin latuversioita ja vuoden 2021 MM-kisoissa käytetty pitkä ja raastava nousu, joka olisi Niskasille omiaan. Se ei kuitenkaan tällä tietoa ole käytössä.

Oberstdorfin Tour-perinteisiin kuuluu, että tässä vaiheessa talvea noin 800 metrin korkeudella lumetukseen tarvittavista pakkasista on pulaa.

Sunnuntain nettikamerakuvat Riedin hiihtostadionilta näyttävät, että maisemassa ei ole yhtään luonnonlunta ja sääennusteissa lämpötila on reippaasti plussan puolella.

Val Müstair, Sveitsi:

Maailmancupin 12/30 kilpailu, Tour de ski -kiertueen 2/7 kilpailu, 10 km takaa-ajo (p):

Naiset: 1) Tiril Udnes Weng Norja 28.51,3 (sijoitus osuusajoissa 5:s), 2) Kerttu Niskanen Suomi –0,4 (1), 3) Frida Karlsson Ruotsi –0,6 (4), 4) Anne Kjersti Kalvå Norja –1,9 (3), 5) Lotta Udnes Weng Norja –21,8 (9), 6) Katharina Hennig Saksa –41,9 (2), 7) Rosie Brennan USA –44,9 (3), 8) Heidi Weng Norja –1.03,3 (9), 9) Nadine Fähndrich Sveitsi –1.03,5 (31), 10) Astrid Öyre Slind Norja –1.03,9 (8),

...muut suomalaiset: 16) Anne Kyllönen –1.25,6 (11), 18) Krista Pärmäkoski –1.27,2 (14), 21) Jasmi Joensuu –1.36,8 (18), 44) Katri Lylynperä –2.35,3 (44), 61) Jasmin Kähärä –4.33,4 (62), 62) Anni Alakoski –4.52,9 (61).

Tour de ski: 1) TU Weng 31.13, 2) Niskanen 31.13, 3) Karlsson 31.13, 4) Kalvå –2 sekuntia jäljessä, 5) LU Weng –22, 6) Hennig –42,

...muut suomalaiset: 16) Anne Kyllönen –1.25, 18) Krista Pärmäkoski –1.27, 21) Jasmi Joensuu –1.37, 44) Katri Lylynperä –2.35, 61) Jasmin Kähärä –4.33, 62) Anni Alakoski –4.53.

Miehet: 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 25.55,0 (12), 2) Pål Golberg Norja –10,2 (6), 3) Federico Pellegrino Italia –10,2 (15), 4) Simen Hegstad Krüger Norja –28,0 (4), 5) Sindre Björnestad Skar Norja –29,6 (19), 6) Martin Lövström Nyenget Norja –33,4 (1), 7) William Poromaa Ruotsi –33,8 (5), 8) Michal Novak Tshekki –34,1 (25), 9) Hans Christer Holund Norja –34,7 (2), 10) Didrik Tönseth Norja –35,2 (6),

...suomalaiset: 14) Iivo Niskanen –52,3 (8), 16) Perttu Hyvärinen –56,0 (10), 33) Markus Vuorela –1.45,9 (29), 55) Lauri Lepistö –2.20,5 (53), 56) Ville Ahonen Suomi –2.25,0 (55).

Tour de ski: 1) Kläbo 27.49, 2) Pellegrino –10, 3) Golberg –10, 4) Krüger –28, 5) Skar –29, 6) Nyenget –33,

...suomalaiset: 14) Niskanen –52, 16) Hyvärinen –56, 33) Vuorela –1.45, 55) Lepistö –2.20, 56) Ahonen Suomi –2.25.