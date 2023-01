TPS:n naisten salibandyjoukkueen hyökkääjä Milla Nordlund sanoo, että nyt oheisharjoitteluakin on aiempaa hauskempaa tehdä, kun koko ajan ei satu joka paikkaan.

Sitkeät jalkavaivat ja masennus kiusasivat pitkään Milla Nordlundia, jonka perhe kohtasi tragedian vuosia sitten. Vaikeudet selättänyt TPS-hyökkääjä pelaa nyt uransa parasta salibandyä – onko maalivireen salaisuus outo ote mailasta?

Turku

Salamavalo välähtelee Leaf-areenan salibandykentällä, kun turkulainen Milla Nordlund, 25, laukoo palloa maaliin valokuvaajan pyynnöstä.

Katse kiinnittyy TPS-hyökkääjän alemman eli vasemman käden sormiin. Nordlundin harottava ote mailasta on luvalla sanoen erikoinen: näppien asento muistuttaa petolinnun jalkoja.

Tavallisesti pelaajat pitävät mailasta kiinni niin, että muut sormet paitsi peukalo ovat hyvin lähellä toisiaan. Useat valmentajat ovatkin yrittäneet saada Nordlundia muuttamaan otettaan mailasta ”normaaliksi”.

Sormia on vuosien varrella esimerkiksi teipattu yhteen, koska tarkoitus oli saada laukaisuun enemmän voimaa, mutta vetämisestä ja syöttämisestä ei tullut silloin mitään.

”Kun yksi sormi vaihtaa paikkaa, minusta tulee ihan kädetön. Se on käsittämätöntä”, Nordlund kertoo.

Hän mainitsee, että pelikaverit ja jotkut junioripelaajat ovat nauraneet otteelle ja pitäneet häntä outona.

Nordlund myös paljastaa, että TPS:n naisten päävalmentaja Aki Vilander huomasi Nordlundin epätavallisen mailaotteen vasta pari vuotta sitten. Vilander vahvistaa asian puhelimessa.

”Taisin joskus analysoida Millan laukausta videolta, ja mieleeni välähti, että jotain outoa tuli verkkokalvoille. Mutta jos pallot ovat maalissa, on ihan sama, mikä se ote lopulta on”, Vilander sanoo.

Milla Nordlundin ote salibandymailasta herättää joukkuekavereissa hilpeyttä.

Omalaatuinen mailaote ei ole haitannut Nordlundin pistetahtia kaukalossa, sillä hän on usein sijoittunut salibandyn naisten pääsarjan pistepörssissä korkealle.

Kauden 2021–2022 päätteeksi Nordlund valittiin naisten F-liigan parhaaksi hyökkääjäksi. Hän voitti runkosarjan pistepörssin ylivoimaisesti: 21 ottelussa syntyi 34 maalia ja 19 maaliin johtanutta syöttöä eli kaikkiaan 53 tehopistettä.

Kausi huipentui TPS:n seurahistorian ensimmäiseen salibandyn Suomen mestaruuteen.

Kuluvalla kaudella Nordlund on esiintynyt runkosarjassa toistaiseksi vieläkin tehokkaammin: hän on viimeistellyt 15 ottelussa 33 kertaa ja syöttänyt 14 maalia.

Nordlundin, Jenna Saarion ja Laura Rantasen hyökkäysvitja on yksi liigan vaarallisimpia hyökkäyspäässä. Nordlund sanoo nauttivansa nyt pelaamisesta.

”Ulkopuolisiltakin on tullut palautetta, että vapautuminen näkyy kasvoiltani ja olemuksestani – ja siltä se myös tuntuu. Enää en purista mailaa.”

Muutoksen taustalla on se, että Nordlund on saanut apua terveyshuoliinsa. Myös siviilielämän kuviot on nyt järjestetty salibandyn ehdoilla.

Pitkään Nordlundin valoisa hymy oli kuitenkin kulissi, jonka takana myllersi.

Kun Nordlund oli vain kymmenvuotias, hänen 7-vuotias pikkuveljensä menehtyi aivotulehdukseen eli ”aivokuumeeseen”.

Se tuli flunssan jälkitautina. Nordlund kertoo rauhallisesti, että yllättävä kuolema johti isän alkoholisoitumiseen.

Nordlundin isä kuoli, kun Nordlund oli lähdössä Ruotsiin edustamaan visbyläisseura Endre IF:n joukkuetta. Hän pelasi Ruotsissa naisten pääsarjaa SSL:ää kauden 2018–2019.

”Isän kuoleman ajankohta oli yllätys. Se oli vaikeaa aikaa monin tavoin, koska olin kuoleman jälkeisen vuoden erossa useimmista läheisistäni.”

” ”Purin pahaa oloani heihin, mistä tuli morkkis. He osasivat herätellä niin, että tajusin hakea apua ulkopuolelta. Sain masennusdiagnoosin.”

Perheessä tapahtuneet asiat ovat syy Nordlundin uravalintaan. Hän on kiinnostunut työskentelemään tulevaisuudessa lastensuojelussa, jossa hän on jo tehnyt sijaisuuksia.

”Minulla on henkilökohtaistakin kokemusta lastensuojelusta. Haluan tehdä sen, mitä itselleni ei ole tehty.”

Aiemmasta ravintolakokin ammatistaan hän luopui salibandyn takia. Jalat eivät kestäneet tuntien seisoskelua kovalla lattialla, eikä vuorotyökään sopinut yhteen tavoitteellisen urheilemisen kanssa.

Ruotsiin Nordlund päätyi Seinäjoella vuonna 2017 pelatun seurajoukkueiden Champions cup -turnauksen ansiosta.

Endre IF:n valmentaja pani Nordlundin otteet merkille. Hän tiedusteli Nordlundin poikaystävältä, nykyään TPS:n miesten F-liigajoukkueessa pelaavalta Ville Hirvisuolta, onko tällä mitään kontaktia Nordlundiin.

Hirvisuo pelasi tuolloin ensimmäistä kauttaan Visby IBK:ssa.

”Ville sitten kertoi, että olen hänen tyttöystävänsä. Se oli hauska sattuma.”

Milla Nordlund on selvinnyt masennuksesta, jalka- ja vatsavaivoista sekä läheisten perheenjäsenten kuolemasta. Nyt olo on vapautunut ja peli kulkee.

Ruotsissa Nordlund kertoo pelanneensa Endre IF:n runkosarjan kotiotteluissa noin 800 katsojan edessä. Muun ajan hän työskenteli ensin hotellissa ja sitten tehtaalla.

Alkukausi sujui hyvin, mutta pari kuukautta ennen pudotuspelejä Nordlundin jalkapohjan jännekalvo repesi.

Se ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun Nordlund kamppaili jalkavaivojen kanssa. Ongelmat kestivät kaikkiaan kuusi vuotta. Lisäksi häntä vaivasivat jo tuolloin omituiset vatsakivut.

Vuoden Ruotsissa olon jälkeen Nordlund palasi Turkuun. TPS:n joukkueen kausi 2019–2020 oli vaikea, ja Nordlundin jalka- sekä vatsaongelmat jatkuivat.

Läheiset alkoivat kysellä, oliko kaikki hyvin.

”Purin pahaa oloani heihin, mistä tuli morkkis. He osasivat herätellä niin, että tajusin hakea apua ulkopuolelta. Sain masennusdiagnoosin.”

Kyseisellä kaudella Nordlundin jalkapohjan jännekalvo repesi jälleen.

Sitten, monen kokeilun jälkeen, löytyi viimein fysioterapeutti Marko Kinnunen, joka tajusi tutkia sitä, miten Nordlund seisoo. Selvisi, että Nordlundin isovarpaat ja pikkuvarpaat olivat hieman koholla.

”Aloin keskittyä kävelemiseen oikealla tavalla ja jalkapohjien vahvistamiseen.”

” ”Kyllä se realismia on nyt, kun isoimmat vaikeudet on selätetty ja harjoittelusta tullut tasapainoista.”

Fysioterapeutti antoi Nordlundille kuntoutusohjeet, joita tämä alkoi noudattaa huolellisesti.

Nordlund on myös muuttanut oheisharjoitteluaan jalkaystävällisemmäksi, eli treeni painottuu vesiliikuntaan ja pyöräilyyn.

Tilannetta on helpottanut lisäksi se, että TPS:n naiset ovat siirtyneet harjoittelemaan Leaf-areenan kovilta alustoilta Kupittaan palloiluhallin lempeämmälle lattialle.

”On myös tärkeää huolehtia, että kengät ovat hyvät. Pelikauden aikana käytän ainakin viisi paria sisäpelikenkiä.”

Masennuksen hoito ja puoli vuotta sitten aloitettu gluteeniton ruokavalio ovat nekin helpottaneet Nordlundin oloa.

”Nyt on kevyt fressi olo eikä mikään satu.”

Vaikka Nordlund on vasta 25-vuotias, hän on liigapelaajaksi kokenut. SBS Maskussa salibandyuransa aloittanut Nordlund debytoi F-liigaa edeltäneessä naisten Salibandyliigassa 15-vuotiaana.

Naisten salibandy on Suomessa amatöörilaji. Se tarkoittaa, että pelaamisesta ei saa rahaa vaan osa pelaajista maksaa pelaamisestaan. Useimmat opiskelevat salibandyn ohella tai käyvät töissä.

Yhdistelmä voi käydä raskaaksi, minkä Nordlund tietää omakohtaisesti.

Vuonna 2020 hän suoritti samaan aikaan ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen verkko-opintoja, kävi täysipäiväisesti töissä päiväkodissa ja pelasi salibandyä.

”Sanotaan näin, että oli ehkä vähän rankkaa.”

Milla Nordlund tekee F-liigassa kovaa tulosta.

Tänä vuonna Nordlundin päätähtäin on Singaporessa, jossa ratkotaan naisten salibandyn maailmanmestaruus joulukuussa.

Nyt Nordlund tekee töitä enää vain yhtenä päivänä viikossa ja suorittaa tutkintoaan päiväopintoina.

”Ensimmäistä kertaa elämässäni olen tehnyt kaikki ratkaisut urheilun ehdoilla. Se tarkoittaa, että teen vähemmän töitä ja rahaa on käytössä vähemmän. Mutta ajatus on: nyt tai ei koskaan.”

Maajoukkueen valmentajanakin toimiva Aki Vilander kuvailee Nordlundin MM-kisamahdollisuuksia näin:

”Kyllä se realismia on nyt, kun isoimmat vaikeudet on selätetty ja harjoittelusta tullut tasapainoista. Millan tyyppisen pelaajan pitää olla ratkaisijan roolissa myös kansainvälisissä peleissä. Syksyn maaotteluissa hän pystyi kantamaan vastuuta tehoista. Sitä odotetaan jatkossakin.”

Hallitseva mestari TPS on jatkanut kiitoaan tällä kaudella ja johtaa naisten F-liigaa tappioitta.

” ”Nyt on kevyt fressi olo eikä mikään satu.”

Ylivoimainen sarjajohto ei välttämättä ole paras lähtökohta viikonloppuna pelattavaan Champions cupiin. Siellä vastustajien taso nousee kotimaiseen liigaan verrattuna.

Champions cupissa kohtaavat Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Tšekin parhaat naisten ja miesten seurajoukkueet.

”Emme ole joutuneet tällä kaudella pitkiä aikoja puolustamaan. Puolustuspeli joutuu nyt varmasti kovempaan testiin”, Nordlund sanoo.

Lauantaina TPS kohtaa Tšekin hallitsevan mestarin FBC Ostravan. Jos turkulaisjoukkue ottelun voittaa, sunnuntain finaalissa vastaan tulee joko Thorengruppen IBK Ruotsista tai Kloten Dietlikon-Jets Sveitsistä.

Thorengruppenia edustavat suomalaiset maajoukkuetähdet, hyökkääjät Veera ja Oona Kauppi sekä puolustaja My Kippilä.

Seinäjoella Champions cupissa vuonna 2017 TPS hävisi ruotsalaiselle Iksulle välierässä rumasti 1–15. Nyt Nordlund odottaa omiltaan kasvojenpesua.

Yksi asia on joka tapauksessa varma. Millamainen ote mailasta pysyy.

Salibandyn Champions cup Ideapark Lempäälän Bläk Boks -areenalla 7.–8. tammikuuta.

Harjoittelu maistuu taas Milla Nordlundille.