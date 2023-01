Maailmancupissa säväyttänyt Elian Lehto on alppihiihtolupaus, jonka vuosibudjetti on jo kuusinumeroinen

Sveitsiläisten kanssa harjoitteleva Lehto säväytti joulukuussa maailmancupin syöksyn 20. sijallaan. Tammikuussa hän pääsee testaamaan Wengenin ja Kitzbühelin maineikkaat syöksyradat.

Alppihiihtäjä Elian Lehto ei piilottele tavoitteitaan. 22-vuotias rovaniemeläislaskija näkee itsensä palkintokorokkeella jo seuraavissa talviolympialaisissa Italian Milanossa vuonna 2026. Nuorukainen aikoo ottaa kolmessa kaudessa loikan vauhtilajien terävimpään kärkeen.

”Se on kova tavoite, mutta se on mahdollinen”, Lehto sanoi mediatilaisuudessaan Helsingissä viime viikolla.

Lehto ei ole kovine odotuksineen yksin.

Alppihiihtoa hallinnoivan Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja Janne Leskinen kuvaa Lehtoa teknisesti taitavaksi laskijaksi, joka osaa seisoa suksella hyvin. Yhteistyö valmentaja Eero Blomqvistin kanssa on jatkunut neljä vuotta, ja taustalla on muutenkin vahva tiimi.

Ennakkoluulottomaksi itseään luonnehtiva Lehto voi keskittyä lähivuodet kehittymiseen.

Lehdon lajivalinta kirkastui jo hyvin nuorena. Tulevaisuuden tie alkoi hahmottua 12-vuotiaana, kun hän oli Itävallassa Hintertuxin jäätiköllä omalla kesäleirillään.

”Tykkäsin touhusta niin paljon. Alppihiihto on intohimoni, ja syöksy ja vauhtilaskeminen ovat unelmani”, Lehto kertasi.

Pikkupoikana hän oli kokeillut lajeja maastohiihdosta mäkihyppyyn ja jääkiekosta voimisteluun. Vauhtia hän haki ajamalla motocrossia, ja suksitaitavuus kasvoi ski crossissa.

”Isille ja äidille iso kiitos. Alppihiihto ei todellakaan ole ollut halpaa, mutta olen kiitollinen, että olen saanut toteuttaa unelmaani”, Lehto sanoi.

Esikuvat löytyivät junioriaikojen suomalaistähdistä, sillä Lehdon mukaan Kalle Palanderin ja Tanja Poutiaisen menestykset innostivat hänet lajin pariin.

Helmikuun alussa Lehto kilpailee toisen kerran urallaan aikuisten MM-tasolla, sillä valinta Ranskan kisarinteisiin on käytännössä jo selvä. MM-debyytissään neljä vuotta sitten juniori-ikäisenä hän keskeytti Åressa suurpujottelun.

Lehto sinetöi MM-valintansa säväyttämällä joulukuun puolivälissä syöksyn 20. sijallaan Italian Val Gardenan maailmancupissa. Kilpailu oli nuorukaiselle iso läpimurto.

”Maalissa oli huikea fiilis. Kyllä sitä oli pakko tuulettaa”, Lehto tunnelmoi.

Yhden onnistuneen startin avulla hän hyppäsi käytännössä Euroopan cupin laskijasta maailmancupin kilpailijaksi. Kisatahti pysyy kuitenkin maltillisena, jotta kokonaisrasitus ei kasva liiaksi.

”Elian on vielä nuori urheilija, ja yritämme varmistaa sen, että järki pysyy kädessä. Hän voi olla mukana vielä kymmenen vuotta, eikä parikymppisenä kannata vielä tiristää kaikkia mehuja koneesta”, Leskinen sanoi.

Tammikuussa Lehto pääsee kuitenkin maailmancupin legendaarisiin syöksyrinteisiin Sveitsin Wengeniin ja Itävallan Kitzbüheliin. Niissä on etua Lehdon kyvystä sopeutua nopeasti uusiin rinteisiin.

”Hyvillä fiiliksillä sinne. Kokeneemmat kaverit saavat etua siitä, että rinteet ovat heille entuudestaan tuttuja. Marco Odermatt on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, ettei kokemusta välttämättä tarvita, Lehto viittasi 25-vuotiaaseen sveitsiläiseen, joka on laskenut kymmenen palkintosijaa alkukauden maailmancupeissa ja johtaa miesten kokonaiscupia.”

Lehto tavoittelee lisäksi Euroopan cupista lisäpisteitä supersuurpujotteluun, jotta tie senkin kisamuodon maailmancupiin avautuisi.

Suomalaiset vauhtilajien laskijat ovat alppihiihdossa suuria yksinäisiä, sillä muu Suomen maajoukkue keskittyy pääosin tekniikkalajeihin pujotteluun ja suurpujotteluun. Roolimallit Lehdollakin silti kotimaassa on, sillä nykyään lajin kotimaista kattojärjestöä johtava Leskinen oli MM-kisoissa parhaimmillaan supersuurpujottelun neljäs vuonna 1996 ja Andreas Romar syöksyssä parhaimmillaan MM-kisojen viides vuonna 2013.

”Andy (Romar) on auttanut muun muassa kertomalla radoista. Yritän ammentaa häneltä oppia niin paljon kuin pystyn”, Lehto kertoi.

Leskisen ja Romarin tavoin Lehto harjoittelee ulkomaalaisten laskijoiden kanssa. Paikka löytyi Sveitsin Eurooppa cup -joukkueesta.

Leskisen mukaan yhteyttä Sveitsiin alettiin rakentaa viime keväänä, ja asiaa edistettiin sveitsiläisliiton ylimmän johdon kanssa. Ison alppimaan ei välttämättä tarvitse ottaa pienen maan edustajaa valmennusryhmäänsä, mutta Lehto sai mahdollisuuden.

Suomen maajoukkueryhmissä Lehto tottui harjoittelemaan porukalla, mutta Sveitsissä harjoitusryhmässä korostuvat yksilöt.

”Siellä ollaan aika itsekeskeisiä. Ruokapöydässä ollaan kavereita, mutta ehkä se on sellainen kulissi”, Lehto naurahti.

Hänet otettiin kuitenkin hyvin vastaan, ja kovatasoisessa ryhmässä on hyvä hakea omia rajojaan.

Sveitsiläisten murteinen saksakin alkaa kuulostaa Lehdosta ymmärrettävältä. Kaikki ohjeet tulevat saksaksi, joten kieli on ollut pakko ottaa haltuun, vaikka lähtötaso oli olematon.

Resursseja kuvaa, että marraskuinen leiri siirtyi Kanadaan Keski-Euroopan huonon lumitilanteen takia. Lehto ei kuitenkaan pelkää lajinsa tulevaisuuden takia ilmastonmuutoksen kourissa, sillä laskettelulla on niin vankka sija Alppien tuntumassa. Sikäläistenkin hiihtokeskusten on kuitenkin syytä paneutua säilölumen käyttöön alkukauden varmistamiseksi.

Sveitsiläisten harjoitusryhmässä Lehto myöntää saaneensa kulttuurishokin, miten paljon sveitsiläislaskijat keskittyvät palautteluun. Hän on tottunut harjoittelemaan kovempaa, eikä aio muuttaa hyviksi havaitsemiaan malleja.

”Näen sen niin, että siinä on sveitsiläisillekin paikka parantaa tekemistään”, Lehto totesi.

Täysipäiväinen alppihiihtäjä Lehto on ollut lukioajoista lähtien. Vuosibudjetti on jo kuusinumeroinen, ja tänä vuonna apuun on tullut nuorten urheilijoiden rahoittamiseen paneutuva urheilijaosakeyhtiö Sport Fund.

Lehdon managerina toimii kummisetä Tomi Långström, ja isä Jukka Lehdolla on myös suuri rooli.

”Minulla on hyvä tiimi takana ja voin keskittyä urheilemiseen”, Lehto sanoi.