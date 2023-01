Joukkueen lääkäri uskoo, että tartuntariski on vähäinen.

Helsinki/Oberstdorf

Norjan naisten maajoukkueen valmennuksesta vastaavalla Sjur Ole Svarstadilla on todettu koronatartunta maastohiihdon Tour de ski -kiertueella. Positiivinen testitulos paljastui kiertueen välipäivänä maanantaiaamuna.

”Sjur Olen pikatesti sunnuntai-iltana oli vielä negatiivinen. Kenelläkään muulla ei todettu tartuntaa aamullakaan”, Norjan joukkueen lääkäri Ove Feragen kertoi maan hiihtoliiton tiedotteessa.

”Säännöllisen testauksen ansiosta olemme havainneet tartunnan aikaisessa vaiheessa, joten tartuntariskin pitäisi olla vähäinen. Jatkamme tartuntojen ehkäisyä joukkueen sisäisten testien, hengityssuojainten ja hyvän käsihygienian avulla ja välttelemällä ruuhkatilanteita.”

Tour de ski -kiertueesta on kilpailtu vapaan hiihtotavan sprintti ja perinteisen hiihtotavan takaa-ajo Sveitsin Val Müstarissa. Kiertue jatkuu tiistaina Saksan Oberstdorfissa, missä ohjelmassa on 10 kilometrin kilpailut perinteisellä hiihtotavalla. Kilpailumuotona on väliaikalähtö.