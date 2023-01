Tuomas Langin perustama Läpimurtosäätiö tukee kansainvälistä läpimurtoa tekeviä urheilijoita. Tavoitteena on kasvattaa säätiön pääoma 30 miljoonaan euroon.

pääomajoitusyhtiö Intera Partnersilla vaurastunut Tuomas Lang tekee suomalaista urheiluhistoriaa.

Lang on perustanut urheilun uuden tukisäätiön nimeltä Läpimurtosäätiö. Hän on lahjoittanut perheensä kanssa sen alkupääomaksi kolme miljoonaa euroa kahdesta eri sijoitusyhtiöstä.

Kyseessä on yksi suomalaisen urheilun suurimmista lahjoituksista.

Läpimurtosäätiö on jo starttiviivalla urheilun tukisäätiöiden suomalaista valioluokkaa.

Vertailukohdaksi voi ottaa esimerkiksi neljä vuotta sitten perustetun Olympiarahaston, jonka pääoma on tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Läpimurtosäätiön tarkoituksena on mahdollistaa nimensä mukaisesti aiempaa useamman suomalaisen urheilijan nousu kansainväliselle huipulle.

Säätiö ei ole erikseen määrittelyt mitä lajeja se tukee, mutta ainakin aluksi on tarkoitus keskittyä isoihin kansainvälisiin yksilölajeihin.

Säätiö aikoo jakaa jo ensi kesänä 5 000–10 000 euron apurahoja ammattimaisuuden alkutaipaleella oleville urheilijoille. Tuolloin urheilijan menot ovat jo korkeat, mutta tuloja vähän.

Lähtökohtaisesti apurahavalinta on monivuotinen, mutta tuki myönnetään vain vuodeksi kerrallaan.

Kaikkiaan jaettavaa on aluksi noin 150 000 euroa.

”Nordic liigaa pelaavien golfareiden vuosibudjetti on 30 000–40 000 euroa. Ammattimaiseen valmennukseen pyrkivän tenniksenpelaajan budjetti on samaa luokkaa. Meidän säätiö on täydentävä tukimuoto urheilijoiden itse keräämän rahoituksen ja perheen tuen päälle. Me voimme tuoda kriittisen lisärahan”, Lang sanoo.

Lang kertoo tukeneensa golfareita ja tenniksenpelaajia aiemmin henkilökohtaisista varoistaan. Hän koki sen kuitenkin hankalaksi, ja verotuksen kannalta tehottomaksi.

Ajatus tukisäätiön perustamisesta kypsyi samoihin aikoihin kun Lang alkoi vetäytymään siviilipuolen liiketoimista.

Läpimurtosäätiö onkin hänelle eräänlainen loppuelämän harrastus, jossa on kunnianhimoinen tavoite. Ajatuksena on kasvattaa säätiön pääoma peräti 30 miljoonaan euroon.

Tuomas Lang

”Kolme miljoonaa euroa on hyvä alku. Mutta jos haluamme oikeasti vaikuttavuutta, 30 miljoonaa euroa on paljon parempi. Siihen voi mennä viisi vuotta tai kauemmin, mutta sitä kohti mennään. Silloin olisimme jo aika vaikuttavia”, Lang sanoo.

Jos pääoman tuotto on Langin realistisena pitämä viisi prosenttia, kertyisi 30 miljoonan euron pääomasta jaettavaa vuositasolla jo 1,5 miljoonaa euroa.

Säätiö voisi tukea tällöin jopa sataa urheilijaa vuodessa ja osaa myös suuremmilla summilla kuin nyt alkuvaiheessa.

”Toivon löytäväni sellaisia ihmisiä, jotka laittavat säätiöön yksi tai kaksi prosenttia nettovarallisuudestaan. 50 miljoonan nettovarallisuudesta prosentti on 500 000 euroa. Tähän mennessä olen löytänyt muutaman hengenheimolaisen, jotka ovat luvanneet 100 000–150 000 euroa.”

Huippu-urheilun läpimurtoon tähtäävien urheilijoiden tukemisen lisäksi Läpimurtosäätiöllä on syvempi yhteiskunnallinen tehtävä.

Säätiö haluaa parantaa heikommassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia liikuntaharrastuksiin tukemalla projekteja ja uudenlaisia toimijoita. Langin mukaan säätiö etsii pitkäaikaisia tuettavia.

”Ajatuksena on, että huippu-urheilun tukemiseen menisi aluksi 100 000 ja lapsille 50 000 euroa.”

Säätiö tarjoaa valitsemilleen urheilijoille myös asiantuntija-apua ja tukea kummiurheilijoiden kautta.

Mukana on jo tenniksen nelinpelin maailmanlistalla sijalla kymmenen oleva Harri Heliövaara ja Suomen kärkigolfareihin kuuluva Sanna Nuutinen.

Heliövaaralle urheilu-uran rahoittamiseen liittyvät vaikeudet ovat tulleet hyvin tutuksi. Hänen ammattilaisuransa alkoi tuottamaan plusmerkkistä tulosta vasta yli 30-vuotiaana.

Heliövaaran tehtävänä on olla valitsemassa apurahan saajia ja tukemassa heitä muutenkin. Kyse on luottamustehtävästä.

”Maailmalla on paljon vastustajia, joilla on rahoitus ja puitteet kunnossa. Suomesta tulevat joutuvat antamaan monesti tasoitusta. Toivottavasti säätiö vähentää osaltaan tätä eroa ja auttaa valmistautumisessa haasteisiin”, Heliövaara toteaa.

Hän vertaa huippu-urheilua start up-yrittämiseen. Alkuvaiheessa on kova panostus ja jotkut pärjäävät, mutta kaikki eivät pääse lähellekään huippua.

Heliövaara keräsi ennen läpimurtoaan budjettinsa useista puroista.

Vanhempien tuki on ollut merkittävä, mutta lisäksi on ollut sponsorirahaa, Tennisliiton ja Olympiakomitean tukea ja niin edelleen.

Uran alkupuolella taustalla oli myös isompi yksityishenkilöistä koostuva sijoittajaryhmä pääomalainojen kautta.

”Vuosina 2011–2012 vuosibudjetti oli reilusti kuusinumeroinen. Kun sellaisia summia kerätään, tukijoita pitää olla paljon.”

