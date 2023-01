Kerttu Niskasta harmitti eron kasvaminen.

Oberstdorf

”Missä mun vaatteet on?” huusi Kerttu Niskanen tultuaan Oberstdorfin sateessa maalialueelle.

Ensin Niskanen jäi 10 kilometrin perinteisen kisassa viidenneksi ja tippui kokonaistilanteessa 41 sekunnin päähän Tour de Skitä johtavasta Frida Karlssonista.

Sitten lämpimiä vaihtovaatteita ei meinannut löytyä ja suomalainen lähti juoksemaan kohti huoltoautoa. Pian hän kuitenkin tuli takaisin ja kuittasi tilanteen humoristisesti.

”Vaatteet olivat hukassa, mutta nyt ne ovat päällä”, silmin nähden puettu Niskanen sanoi.

Vaihtovaatteet eivät olleet ainoa asia, joka oli kadoksissa. Sade aiheutti hänelle näkyvyysongelmia laskussa matkan varrella. Lasit menivät huuruun, joten Niskanen nosti ne nenältään. Köpelösti kävi.

”Minulta tipahtivat lasitkin jonnekin matkan varrelle. Kukaan ei ole vielä tuonut niitä takaisin”, hän sanoi

Niskanen piti kisaansa hyvin haasteellisena. Suksissa ei ollut riittävästi pitoa. Nousuissa oli mentävä haarakäynnille.

”Odotin maaliviivaa, että reitti tulisi päätökseen”, hän sanoi.

”Toki harmittaa. Ero romahti paljon perinteisen kisassa. Keskiviikon kisasta tulee katastrofi, jos reitin pinta on noin jäinen.”

Menivätkö mahdollisuutesi Tourin kokonaisvoittoon, Kerttu Niskanen?

”Realistinen on pitänyt olla. Vaikka joku on voittoon luottanut, olen pitänyt sitä kaukaisena haaveena. Jokaisessa kisassa pitää onnistua, jos haluaa olla kärjessä. Perinteisen kisoissa ajattelin, ettei eroja saisi tulla. On se 41 sekuntia iso ero.”

Karlsson johtaa naisten kokonais-Touria nyt 20 sekunnin erolla norjalaisiin Tiril Udnes Wengiin ja Anne Kjersti Kalvåån. Niskanen on viides. Krista Pärmäkoski nousi sijalle seitsemän, 1.43:n päähän kärjestä.

Keskiviikkona Oberstdorfissa hiihdetään 20 kilometrin takaa-ajo vapaalla hiihtotavalla.