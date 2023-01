Utah Jazz hypettää Lauri Markkasta tähdistöotteluun vanhalla kikalla.

Utah Jazz on rakentanut kampanjan Lauri Markkaselle.

1980–90-lukujen muoti-, nuoriso- ja urheilulehtien suosikkitavaraa olivat lehden keskiaukeamalla tai sisuksissa olleet julisteet. Kukapa aikalainen ei muistaisi esimerkiksi Suosikki-lehden bändijulisteita, joilla koristeltiin oman huoneen seiniä?

Erityisesti 1990-luvulla Yhdysvalloissa nousivat suureen suosioon suurimpien NBA-tähtien julisteet.

Julisteiden teemat syntyivät esimerkiksi tähtipelaajien lempinimistä tai heidän seurojensa kotikaupungeista.

Toisinaan julisteiksi päätyivät myös näyttävimmät donkkaukset, josta syntyi sanonta Poster Dunk, kömpelösti suomennettuna julistedonkki.

Utah Jazzin tuorein tähti Lauri Markkanen on nyt saanut oman julisteensa, ja inspiraatio siihen on haettu ilmiselvästi juuri 1990-luvun ikimuistoisimmista teoksista.

Juliste on osa kampanjaa, jolla Jazz yrittää innostaa ihmisiä äänestämään Markkasen NBA:n tähdistöotteluun.

Julisteessa jäätävästi kameraan tuijottava Markkanen seisoo hyytävässä ympäristössä, jossa levy, pallot ja koko muu ympäristö on täysin jäässä. Markkanen pitää kädessään korirengasta.

Julisteessa lukee yksinkertaisesti ”The Finnisher”. Tekstiä on stilisoitu Pohjoismaisen ristilipun tyylillä.

Jazzia seuraavan toimittajan Eric Waldenin mukaan inspiraatio teokselle on haettu nimenomaan Jazzin historiasta. Hän twiittaa esimerkin Jazzin kaikkien aikojen suurpelaajasta Karl Malonesta.

Malone tunnettiin lempinimellä Mailman, postimies. Kuvassa raamikas Malone pitää maasta irti revittyä postilaatikkoa tolppineen kädessään.

Kainalossa on postinkantajan laukku, jossa on koripallo. Pihassa istuu postimiehen luontainen vihollinen eli vahtikoira, mutta hyvin kesytetyn näköisenä.

Waldenin mukaan Markkasen julisteessa haluttiin korostaa 1990-luvun tyyliin pelaajan lempinimeä. Markkanen halusi korostaa teemana kylmäverisyyttä.

”Suurin osa julisteesta nähtävästä rekvisiitasta on aitoa – siihen käytettiin kuutta jäälohkaretta, joista jokainen painoi noin 135 kiloa. Kuvauksia piti siirtää kahdesti, koska suunnitellulla viikolla Lauri sairastui kahdesti. Jäälohkareet piti varastoida areenan pakastimeen siksi sikaa.”

Markkanen kommentoi julistetta lyhyesti lehdistötilaisuudessa.

"Sen kuvaaminen oli hauskaa. Perheeni oli mukana ja saimme otettua joulukorttikuvat samalla”, Markkanen letkautti.

”On aika makea juttu, että tuollainen tehdään.”

Markkanen kertoi osallistuneensa julisteen suunnitteluun jonkin verran.

"Siitä oli pari palaveria. Oli pari erilaista ideaa. Tämä oli niistä paras. Minulla oli nuorena julisteita seinällä. LeBron (James) ainakin, ja taisi olla Kobe (Bryant) vartioimassa Dwyane Wadea. Myöhemmin oli Dirk (Nowitzki). Mutta kun kasvoi Suomessa, niin seinällä oli lätkämaalivahteja ja lätkäpelaajia,” Markkanen kuittasi lopuksi ja sai toimittajakunnan nauramaan.

Markkanen pelaa uransa parasta kautta. Hän on tehnyt 36 ottelussa keskimäärin 23,8 pistettä per peli ja kerännyt 8,5 levypalloa. Samalla suomalainen on noussut joukkueensa kantavaksi voimaksi.

