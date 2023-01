Vuoden 1979 Helsinki Cupissa sarjojen parhaat suomalaispelaajat saivat palkinnon, joka on saattanut palata mieleen viime viikkoina tavallista useammin.

He pääsivät osallistumaan myöhemmin samana kesänä jalkapallolegenda Pelén jalkapalloleirille New Yorkin kupeeseen Trentoniin New Jerseyyn. Joulukuussa kuollut brasilialaistähti oli pelannut uransa viimeiset vuodet New York Cosmoksen riveissä ja jäänyt vielä asumaan ”Isoon Omenaan”.

18-vuotiaiden parhaaksi pelaajaksi valittu kokkolalainen Juha Salo oli yksi matkaan päässeistä. Matka oli ikimuistoinen, koko jalkapallouran paras hetki sanoo Salo.

Se on paljon sanottu, sillä Salo pääsi pelaamaan nuorisomaajoukkueisiin ja edustamaan KPV:tä pääsarjatasolla.

”Mutta ei mikään korvaa tätä”, Salo sanoo.

Jalkapallo oli reilut 40 vuotta sitten Yhdysvalloissa vielä lapsenkengissä. Salon mukaan suomalaiset pelaajat olivat leirin parhaasta päästä, lähes samalla tasolla kuin osa opettajista. Suomalaiset lähtivät matkaan ikäluokkansa suuren turnauksen parhaina, mutta sama ei pätenyt kaikkiin muihin pelaajiin.

”Harjoitukset olivat perustreenejä. Heitettiin esimerkiksi palloa niin, että edessä seisoo kaveri. Piti hypätä takaa ja pukata valmentajalle käteen. Osa leiriläisistä oli sellaista tasoa, että oli ensimmäistä kertaa jalkapallon kanssa tekemisissä”, Salo sanoo.

Ryhmä 53 yhteiskuvassa Pelén kanssa.

Leiri oli massiivisen kokoinen. Salo kuului ryhmään numero 53, jossa oli mukana parisenkymmentä pelaajaa. Mukana olleissa suomalaisissakin oli ikähaitaria. Ylen Areenassa oleva video kertoo, että Helsinki Cupissa sarjojen ikärajat vaihtelivat 10–21 vuoden välillä. Kaikille löytyi leiriltä sopiva peliryhmä.

Salolle kertyi leiriltä runsaasti muistoesineitä. Esimeriksi diplomi leirin suorittamisesta, nimikirjoitus ja valokuvia.

Yhdestä kirkkaimmin mieleen jääneestä muistosta Salo kiittää äitinsä hoksottomia.

”Äiti sanoi, että jos sinne asti mennään, niin viedään Pelelle KPV:n viiri. Suomesta ei kukaan muu ollut tajunnut, että viedään Pelelle jotain”, Salo kertoo.

Salo ojensi viirin Pelélle tilaisuudessa, jossa koko ryhmä oli paikalla. Sen jälkeen otettiin ryhmäkuva, jossa Pelé pitelee KPV:n viiriä.

Pelé poseeraamassa KPV:n viirin kanssa Salon vierellä.

”Pelé jatkoi tilaisuutta ja piti koko ajan viiriä kädessään kunnioituksena siitä, että hänet otettiin huomioon. Se osoitti, miten hän arvostaa muita ihmisiä”, Salo sanoo.

Salo pääsi myös vaihtamaan brassitähden kanssa kohteliaisuudet. Leirillä pelattiin valmentajien ja leiriläisten välinen ottelu, jossa Pelé oli valmentajien joukkueessa.

Ennen pelin alkua Pelé seurasi lämmittelyä ja tuli ryhmään, jossa oli Salo ja puolen tusinaa muuta poikaa. Salo esitteli kikkataitojaan ja nosti pallon ”koukkuun” ja niskan päälle sekä sen jälkeen takaisin jalalle.

”Pelé sanoi ’very nice’. Pelatussa ottelussa Pelé sai pallon kuoletettua rinnalle. En tiedä, miten hän sen teki, mutta sai pallon pysymään rinnallaan hetken. Pääsin sanomaan takaisin ’very nice’ siihen”, Salo kertoo.

Juha Salo sai muistoksi leirille osallistumisestaan diplomin.

Pelé jätti Saloon lähtemättömän vaikutuksen. Reilut 43 vuotta matkan jälkeenkin Salo ihailee Pelén kykyä ottaa kaikki leiriläiset mahdollisuuksien mukaan huomioon.

82-vuotiaana kuolleen Pelén uran kohdalla Salo nostaa esiin sen, että hänestä ei kuulunut mitään negatiivista. Oma ego ei Pelén osalta noussut tärkeimmäksi asiaksi. Salo uskoo, että New Yorkiinkin Pelén veti into levittää jalkapallon ilosanomaa uuteen paikkaan.

”Tuntuu, että Pelé oli jalkapallolähettiläs. Hänen uransa kertoi sen, mitä on jalkapallo. Se on joukkuepeliä, vaikka olisi kuinka hyvä yksilö.”

Salo pohtii, että osittain elämän tärkeä kokemus on myös Helsinki Cupin 1979 kaavion ansiota. KPV jäi turnauksessa toiseksi, mutta voitto ei jäänyt Suomeen. Sarjan voitti Irakista saapunut Iraq SC, johon oli koottu maan parhaita pelaajia turnausmatkaa varten. Palkinto Pelén jalkapallokoulusta oli kuitenkin varattu suomalaispelaajille.

”HJK ei luultavasti päässyt finaaliin, koska irakilaiset tulivat heitä vastaan aiemmin”, Salo muistelee.

Siihenkin tapaukseen liittyy muisto, tällä kertaa Suomen jalkapallohuipulle nousseesta pelaajasta.

”Pelin jälkeen kuulutettiin kuka pääsee A-junioreista. Ensimmäinen, joka tuli kättelemään oli HJK:n Jallu Rantanen. Hän sanoi että oikea mies valittiin.”

Salo pääsi jalkapallokoulusta palattuaan harjoittelemaan KPV:n edustusjoukkueen kanssa ja nousi pelaamaankin joukkueessa veljiensä tavoin. Parhaimmillaan KPV:ssä pelasi kolme Salon veljestä.

Juha Salon mukaan kiinnostusta oli HJK:n suunnaltakin, mutta KPV ei halunnut päästää häntä lähtemään. Uran kannalta kohtalokkaaksi koitui paha polvivamma 80-luvun alkupuolella. Polvesta menivät kierukka ja sisäpuolen ristinivelsiteet.

Vamman myötä Salo päätyi leikkaukseen. Kirurgina hääri uransa alkuvaiheilla ollut kokkolalaismies, jonka pöydälle on sittemmin päätynyt lajin kovimpia tähtiä.

”Oravan Sakari leikkasi mun polven. Siitä on saanut jälkikäteen vitsaillakin, kun Sakke on leikannut maailmantähtiä.”