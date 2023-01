Krista Pärmäkoski sijoittui toiseksi Oberstdorfin 20 kilometrin takaa-ajokisassa.

Krista Pärmäkoski on vertynyt huimaan vauhtiin Tour de Skillä.

Krista Pärmäkoski oli keskiviikkona hurjassa iskussa Tour de Skin neljännessä kisassa Oberstdorfissa.

Vapaalla hiihtotavalla käytyyn 20 kilometrin takaa-ajokisaan toisena lähtenyt Pärmäkoski hajotti kärkiporukan kovalla vauhdinpidollaan jo puolimatkassa ja pudotti norjalaiset kyydistä.

Loppumatkan hän hiihti kahdestaan tiistaina kymmenen kilometrin kisan voittaneen Ruotsin Frida Karlssonin kanssa.

Karlsson oli vahvempi myös 20 kilometrin kisassa. Hän jätti Pärmäkosken viimeisessä pitkässä nousussa ja vei voiton.

Pärmäkoski hävisi Karlssonille lopulta 14 sekuntia.

”Krista teki tästä kisan, hän teki naisten työn”, Viaplayn kommentaattori Virpi Sarasvuo kuvaili Pärmäkosken päättäväistä hiihtoa, jolla hän pudotti muut kärkikilpailijat kyydistään lukuun ottamatta Karlssonia.

Pärmäkosken ja Karlssonin vauhdinpito oli loppukilometreillä kovaa. Kisassa kolmanneksi hiihtänyt Norjan Tiril Udnes Weng hävisi Karlssonille liki puolitoista minuuttia.

Anne Kjersti Kalvå oli neljäs hävittyään loppusuoran kamppailun Wengille. Kerttu Niskanen hyytyi ja oli lopputuloksissa 15:s.

Jasmi Joensuu oli 27:s ja Anne Kyllönen 28:s. Katri Lylynperä ei lähtenyt kisaan.

Pärmäkoski lähti kisan alussa ajamaan Karlssonia kiinni Kalvån ja Wengin kanssa. Hän kertoi Viaplayn haastattelussa hieman yllättyneensä, kun Karlsson saatiin kiinni ja norjalaiset putosivat kyydistä.

”Ajattelin, että nyt vaan pitää lyödä lisää kaasua"

”Hetken mietin ratkaisua. Kuulin, että Kalvålla oli ensin vaikeuksia nousuissa. Hän putosikin siitä. Sitten Tiril yritti mennä nousuissa keulaan ja ottaa vauhtia pois. Ajattelin, että nyt ei anneta norjalaisten olla mukana. Oli pakko vain vetää, vaikka tiesin, että voittokamppailun kannalta se ei ollut hyvä asia.”

Pärmäkosken mukaan suksi toimi hyvin. Hän arvioi norjalaisten hävinneen Karlssonille ja hänelle kalustossa.

Pärmäkoski myönsi, että tässä vaiheessa Touria kuormitus on jo kova.

”Kauhea nälkä oli jo ennen lounasta ja tämä tyhjensi entisestään kehoa. Välipäivä tuli tarpeeseen, yritetään tankata.”

Pärmäkoski on Tour de Skillä neljäntenä ja Kerttu Niskanen viidentenä. Karlsson johtaa kokonaiskisaa liki kahden minuutin erolla neljän kilpailupäivän jälkeen.

Karlsson totesi SVT:n haastattelussa, että hänellä oli lopussa riittävästi voimia jäljellä voittoon, vaikka Pärmäkoski pitikin hyvää vauhtia.

”Pärmäkoski näytti freesiltä, mutta päätin, että kukistan hänet.”

Kolmantena kokonaiskisassa on Kalvå. Pärmäkoskella on Tourin kakkossija haarukassa, sillä hän on jäljessä toisena olevaa Wengiä vain seitsemän sekuntia.

Kalvå myönsi, että Pärmäkosken ja Karlssonin vauhti oli keskiviikkona huimaa.

”Roikuin mukana niin kauan kuin pystyin. Fridan viimeinen kierros oli erittäin vaikuttava. Hän on Tourin voittajasuosikki.”