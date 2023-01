Ukrainalaisia ei saa tänä vuonna unohtaa, kirjoittaa Tim Sparv kolumnissaan.

Uutisia lukiessaan on helppo vähän lannistua.

Sodista, kouluampumisista, pandemioista ja ilmastokatastrofeista on tullut jokapäiväistä leipää. Kun koko ajan kuulee kurjuudesta eri puolilla maailmaa, siihen melkein turtuu.

Kaikesta ikävästä huolimatta yhteiskunnassamme on paljon hyvää, jota meidän tulee mielestäni varjella.

Vuonna 2022 Ukraina oli kaikkien huulilla. Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen käynnistyttyä 24. helmikuuta ukrainalaisten elämä on muuttunut täysin.

Monia on kuollut, ja vielä useammat ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Tähän mennessä jo melkein kahdeksan miljoonaa ukrainalaista on joutunut pakenemaan maasta, ja lähes 50 000 heistä on hakeutunut Suomeen.

Sodan syttyminen oli avovaimolleni ja minulle valtava järkytys, ja mietimme, kuinka voisimme tukea Ukrainaa ja sen kansalaisia.

Tilanne herätti varmasti toivottomuutta monissa muissakin. Mitä muuta voisimme tehdä kuin lahjoittaa rahaa ja pitää ääntä sosiaalisessa mediassa?

Noin viikon kuluttua sain idean ja tarjosin Vaasan-kotiani ukrainalaisten pakolaisten käyttöön. Melko pian joku ottikin yhteyttä, ja maaliskuun alussa asuntooni muutti äiti kahden lapsensa kanssa. Perheen isä jäi Ukrainaan jatkamaan maansa puolustamista.

Hienoa tässä tarinassa oli muiden ihmisten osoittama anteliaisuus. Kävin monia keskusteluja ja sain kasoittain viestejä sekä tutuilta että tuntemattomilta, jotka halusivat auttaa.

Joku tarjoutui tuomaan ruokaa, toinen kysyi, tarvitsiko perhe lääketieteellistä apua, ja kolmannet lupasivat ryhtyä ystäväperheeksi. Sydäntä lämmitti, että niin monet olivat valmiita ojentamaan auttavan kätensä.

Perheen lapset olivat kiinnostuneita urheilusta, joten otin yhteyttä paikalliseen jalkapalloseuraan ja kysyin, saisivatko he tulla mukaan harjoituksiin. ”Ilman muuta”, kuului seuran vastaus.

Viikon sisällä lapset olivat jo käyneet ensimmäisissä harjoituksissa. Kyytejä järjestettiin, ja monien ystävällisten sielujen ansiosta saatiin myös nappiksia, verkkareita ja muuta tavaraa.

Oli todella upeaa nähdä, kuinka ihmiset tulivat avuksi omista arkisista paineistaan huolimatta. Haasteita oli tietysti kotikentälläkin muun muassa energian hinnankorotusten ja korkojen nousun takia, mutta verrattuna maahan, johon toinen maa oli vastikään tunkeutunut, meillä oli asiat suhteellisen hyvin.

Toivottavasti jaksamme ajatella Ukrainaa ja ukrainalaisia myös vuonna 2023. Olisi kauheaa jos tukemme maalle, joka ei puolusta vain itseään vaan koko Eurooppaa, vähenisi yhden vaivaisen vuoden jälkeen.

Sotaväsymys on jossain määrin jo vallannut mielemme. Kun saamme jatkuvasti lukea uusista lennokki-iskuista ja siitä, kuinka ukrainalaiset joutuvat elämään kylmyydessä, se vaikuttaa myös meihin, mutta inhimillinen velvollisuutemme on auttaa niitä, jotka todella tarvitsevat apua.

Osoittakaamme siis jatkossakin empatiaa lähimmäisiämme kohtaan. Solidaarisuutta, jota on nähtävissä monin paikoin maatamme, tulee vaalia vastaisuudessakin.

Haluan että 2023 on vuosi, jolloin lapset näkevät taas isänsä. Eivät Skypessä vaan Ukrainassa, yhdessä, sylikkäin.

Suomennos: Laura Jänisniemi