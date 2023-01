Suomen naisten salibandymaajoukkueen tähtihyökkääjä Veera Kauppi kärsi viime vuonna loukkaantumisista. Alkaneesta MM-kisavuodesta hän toivoo parempaa.

”New year, new Veera” eli suomennettuna uusi vuosi, uusi Veera. Se on teema, jonka salibandypelaaja Veera Kauppi, 25, on ottanut motokseen MM-kisavuoteen 2023.

Hallitsevaa Ruotsin mestariseuraa, uumajalaista Thorengruppen IBK:ta edustava Veera Kauppi kärsi viime vuonna useista loukkaantumisista. Heti tammikuussa 2022 Kauppi mursi ranteensa, ja syksyllä hän satutti polvensa Ruotsin cupin pelissä Falunia vastaan.

”Astuin lavan päälle, vedin nilkkarallit ja polvi vääntyi samalla. Polvikipu tuntui aika ikävältä”, Kauppi kertoi Lempäälässä lauantaina.

Joulukuussa hän joutui tosissaan jännittämään polven magneettikuvauksen tulosta.

”Oli aika hurjaa odotella, mitä siellä on mennyt.”

Tulos oli helpotus: ei mitään vakavaa.

Lauantaina Kauppi pelasi salibandyn parhaiden seurajoukkueiden Champions cup -turnauksessa Lempäälässä vain kolmannen erän sveitsiläisseura Kloten-Dietlikon Jetsiä vastaan. Thorengruppen voitti ottelun 8–2.

”Sunnuntain finaalissa olisi tarkoitus pelata enemmän, mutta siitä päättää valmennus. Polvi tuntui kyllä hyvältä.”

Innebandymagazinet on valinnut Veera Kaupin kolmesti parhaaksi salibandypelaajaksi naisissa, viimeksi MM-kisavuonna 2021.

Sisko Oona Kaupilla, 25, viime vuosi sujui eheämmin. Se naurattaa Kauppeja, koska aiemmin tamperelaislähtöisistä kaksosista nimenomaan Oona on kärsinyt enemmän loukkaantumisista kuin Veera.

”Sinä olet nyt terveempi kuin minä”, Veera Kauppi tokaisi Oonalle.

”Totta, niin ei ole tapahtunut 24 vuoteen. Koputan koko ajan puuta. Yleensä, jos jotain tapahtuu, se tapahtuu aina minulle”, Oona Kauppi myönsi.

Selitystä tilanteelle Kaupit eivät osanneet antaa. Veera Kauppi vitsaili, että ”Oona syö enemmän puuroa aamulla”.

Veera Kauppi kohtasi lauantaina Sereina Zwisslerin.

Oona Kaupilla peli kulki erinomaisesti myös Lempäälässä: hän teki sveitsiläisiä vastaan hattutempun eli kolme maalia.

Viime vuonna Oona Kauppi sai ruotsalaisseurassa paljon vastuuta, pysyi terveenä ja tunsi kehittyvänsä.

”On tärkeää saada ehjiä treeniviikkoja. Itsellänikin on ollut niitä henkisesti rankkoja vaiheita, kun yrittää vain saada itsensä kasaan peleihin, niin nyt tästä tilanteesta osaa nauttia.”

Oona Kauppi on aloittanut kuluvan salibandykauden Ruotsin naisten pääsarjassa tehokkaasti. Hän on pistepörssin kakkonen: 15 ottelussa on syntynyt 24 maalia ja 15 maaliin johtanutta syöttöä.

Edellä on vain pistepörssiä ylivoimaisesti johtava Ruotsin maajoukkuetähti Emelie Wibron (28+24=52 tehopistettä).

Veera Kauppi on pistepörssin sijalla 8. Hän on viimeistellyt 12 ottelussa 18 maalia ja syöttänyt 14.

Thorengruppen on esiintynyt alkukaudella väkevästi. Joukkue johtaa naisten SSL:ää tappioitta. Maaliero on 142–41.

HS kertoi kesällä, että tällä kaudella Thorengruppen maksaa seuransa salibandyn edustusjoukkueille, siis miehille ja naisille, yhtä paljon palkkaa. Käytännössä miesten budjettia hieman leikattiin ja naisten lihotettiin.

Muutos on vaikuttanut konkreettisesti Kauppien arkeen. Tällä hetkellä he pyörittävät vain omaa yritystään ja suorittavat hieman opintoja.

”Muuta päiväduunia ei enää tarvitse tehdä”, Veera Kauppi kiteytti.

Vaikka kaikki joukkueen pelaajat eivät ole täysammattilaisia, Oona Kaupin mukaan se näkyy, että kaikille pelaajille maksetaan jonkinlaista korvausta.

”Pienin askelin yhä useampi voi siirtää fokusta enemmän treenaamiseen ja pelaamiseen. Se on hienoa nähdä.”

Kaupeilla on kahden vuoden sopimus Thorengruppenin kanssa.

Heistä julkaistiin viime vuonna Ruotsissa dokumenttisarja Vinna hela skiten. Kauppien mukaan he ovat saaneet siitä hyvää palautetta. He eivät itse vielä tiedä, tuleeko dokumenttisarja nähtäväksi Suomessa.

Oona Kauppi taisteli lauantaina Seraphine Geiseriä vastaan.

Kauppien lisäksi Thorengruppenia edustaa Suomen naisten maajoukkuepelaajista My Kippilä, 26.

Kippilä pelasi lauantain ottelussa vain yhden ylivoiman mutta kirjautti silti sen aikana yhden syöttöpisteen – Oona Kaupin maaliin.

”En ole koskaan tehnyt noin vähällä peliajalla tehoja enkä varmaan ole pelannutkaan noin vähän. Se oli uutta mutta ihan kivaa”, Kippilä kommentoi.

Hän lisäsi, että Suomessa järjestettävässä Champions cupissa pelaaminen ruotsalaisen seurajoukkueen kanssa on hänelle iso juttu.

Kippilä loukkasi polvensa eturistisiteen Suomen naisten maajoukkueen mukana EFT-tapahtumassa Uppsalassa lokakuun lopussa. Sen jälkeen polvea on kuntoutettu.

Lajiharjoitteluun Kippilä palasi kuukausi sitten, alkuun liivi päällään. Se tarkoitti, että hän ei aluksi saanut ottaa kontaktia muihin. Nyt, noin viikon ajan, Kippilä on pystynyt harjoittelemaan normaalisti.

Kippilän tehot Thorengruppenissa ovat tällä kaudella olleet 7 ottelussa kaksi maalia ja 11 syöttöä. Hänen sopimuksensa seuran kanssa kattaa vielä ensi kauden.

Thorengruppenissa pelaa suomalaisista myös Tuulia Aho. Kauden seurassa aloittanut Mia Vallenius siirtyi loppukaudeksi lainasopimuksella sarjajumbo Siriukseen.

Veera Kaupilla on tällä vuodelle yksi toivomus.

”Toivottavasti tämä vuosi 2023 on minun, eli että pystyisin olemaan vähän enemmän kentän puolella ja treenaamaan ehjästi.”

Sitä tarvitsee myös Suomen naisten salibandymaajoukkue, joka taistelee maailmanmestaruudesta Singaporessa joulukuussa.

Veera ja Oona Kauppi sekä My Kippilä on nimetty naisten maajoukkueeseen tammi-helmikuun vaihteessa Latvian Kocenissa pelattavaan MM-karsintaturnaukseen, samoin Kloten-Dietlikon Jetsiä edustava Sara Piispa.

Champions cupin naisten finaalissa Kauppien ja Kippilän Thorengruppen kohtaa Turun Palloseuran, joka voitti Tšekin FBC Ostravan lauantaina maalein 4–2.

Tampereen Classic eteni miesten finaaliin voittamalla Sveitsin Grasshopper Club Zürichin 8–3.