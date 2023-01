Ruusuvuori oli sijoitettu turnauksesa kolmanneksi.

Emil Ruusuvuori aloitti tenniksen kaksinpelien kautensa tappiolla Intiassa. Ranskan Benjamin Bonzi kukisti Punessa Ruusuvuoren erin 6–1, 7–6 (7–4).

Viime vuonna Ruusuvuori ylsi Punessa ATP-finaaliin ensi kertaa urallaan.

Tänä vuonna Ruusuvuori oli sijoitettu turnauksessa kolmanneksi. Hän pääsi kaksinpelissä suoraan toiselle kierrokselle, mutta Bonzi piti huolen, että Ruusuvuoren tie katkesi siihen. Ruusuvuori putosi myös nelinpelissä avauskierroksella.

Bonzi voitti avauserän noin 25 minuutissa rynnittyään nopeasti 5–0-johtoon. Toinen erä eteni tasaisesti 6–6:een, ja Bonzi sinetöi otteluvoittonsa katkaisupelissä.

Bonzi on maailmanlistalla 60. sijalla, ja Ruusuvuori on listan 40:s. Bonzi on vienyt kaksikon kohtaamiset nyt voitoin 2–1.