Kirk oli mukana Jukurien kolmessa ensimmäisessä maalissa.

Mikkeli

Jääkiekkoliigan pudotuspeliviivaa kutittelevan Sportin pistesuma katkesi keskiviikkona Mikkelin Kalevankankaalla. Jukurit aiheutti Sportille ensimmäisen pisteettömän ottelun kuuteen viime peliin maalein 5–2.

Kaukalossa nähtiin yhdeksän ruotsalaispelaajaa, mutta illan pörssihai oli maanantaina Suomeen saapunut Jukurien sentteri Liam Kirk, 22. Aito englantilaiskasvatti keräsi 1+2 tehopistettä oltuaan mukana Jukurien kolmessa ensimmäisessä maalissa.

”Haluan auttaa joukkuetta hyökkäyssuuntaan, joten on hienoa saada tehopisteitä. Olen nukkunut parina viime yönä yhteensä korkeintaan 12 tuntia ja sisäinen kelloni on kymmenen tuntia jäljessä, joten on hienoa saada pari välipäivää peleistä”, kommentoi NHL-seura Arizona Coyotesin farmiseurasta siirtynyt Kirk.

Liigassa on nähty tällä kaudella yli sata ulkomaalaispelaajaa 17 maasta. Aiemmin englantilaiseksi on tilastoitu vain Ilveksessä 2000-luvun alkupuolella nähty Kentissä syntynyt Matt Smith, joka oli tosin saanut kiekkokasvatuksensa Pohjois-Amerikassa.

Saattaisi kuvitella, että Englannissa kasvanut Kirk pitäisi suomalaista liigakulttuuria erikoisena. Kirkin kotiseuran Sheffield Steelersin kotiotteluiden tämän kauden yleisökeskiarvo Englannin jääkiekkoliigassa on kuitenkin peräti 6 463. Kalevankankaalla oli väkeä 2 651.

Koska Britannialla (vuodelta 1936) on olympiakultaa yhtä monta kuin Leijonilla, kenties liigakauden suurin yllätys onkin se, että tällä kaudella tilastoista löytyy yksi liettualainenkin. Sportin juniori Artur Seniut, 18, ei tosin saanut debyyttiottelussaan peliaikaa.

Sheffieldin kupeessa Maltbyssa syntynyt Kirk ei ole kuluvan kauden ainoa brittisyntyinen liigapelaaja. HPK-sentteri Matti Järvisen syntymäpaikka on Lontoo.