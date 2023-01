Kerttu Niskanen kilpaili 12. kerran hiihdon Tour de Ski -kiertueella, ja tuloksena oli uran paras kokonaissijoitus.

Niskanen saapui sunnuntaina Italian Val di Fiemmessä Alpe Cermisin laskettelurinteessä sijaitsevan loppunousun maaliin neljäntenä ja taisteli kokonaiskilpailussa toiseksi.

Sitä parempaan sijoitukseen oli suomalaisista yltänyt aiemmin vain kaksi voittoa (2007 ja 2009) saavuttanut Virpi Kuitunen, nykyinen Sarasvuo, joka toimi Viaplayn asiantuntijana Tourin aikana.

Niskasen paras sijoitus ennen tätä oli viides, jonka hän oli saavuttanut kolme kertaa, viimeksi vuosi sitten.

”Olen todella onnellinen, että loppupeleissä kuitenkin kaikki meni ihan hyvin”, Niskanen sanoi Viaplayn haastattelussa.

Niskanen lähti yhteislähdöllä hiihdetylle 10 kilometrin päätösetapille (v) kokonaiskilpailun kolmannelta sijalta. Hän kilpaili ensisijaisesti toisena ollutta Norjan Tiril Udnes Wengiä vastaan.

Weng oli lähdössä 25 sekuntia Niskasen edellä ja roikkui viimeiselle kilometrille Niskasen kannoilla. Sitten Weng hyytyi, ja alkoi jännittävä kamppailu siitä, ehtiikö Niskanen maaliin vähintään 26 sekuntia ennen Wengiä.

”Oli ihan jaksavaa hiihtoa tänään. OIli yllätys, että sain tuon toisen sijan. Tirilillä oli varmaan taktiikkana vain peesata minua. Koko ajan se kolkutteli takana välineille”, Niskanen sanoi.

Hyvin ehti, sillä maalissa eroa 10:nneksi jääneeseen Wengiin oli 40 sekuntia. Se ero syntyi nousun viimeisellä kilometrillä.

Niskanen kertoi muistelleensa nousun aikana oman kesäleirinsä erikoisharjoitusta Passo Stelviolla, joka sijaitsee niin ikään Pohjois-Italiassa.

”Olen paljon harjoitellut kesällä nousuun. Kun taapersin tuota ylöspäin, niin ajattelin, että on se Stelviokin tuntunut pahalta ja sitä on päässyt ylös. Muistuttelin itselleni välillä, että on tätä treenattu.”

Tourin kokonaisvoiton vei odotetusti Ruotsin Frida Karlsson, mutta yllättävää oli se, miten pahasti hän sammui loppunousussa ja putosi 15:nneksi. Karlsson kilpaili loppunousussa ensimmäisen kerran.

Karlsson ei tullut palkintojentakoon. Viaplayn tietojen mukaan hänet vietiin ambulanssilla pois maalialueelta.

Ennen päätöskisaa Niskasen ero johdossa Karlssoniin oli minuutti ja 37 sekuntia, ja se riitti kokonaisvoittoon. Karlsson voitti Niskasen 33 sekunnilla.

Päätösetapin voitti ylivoimaisesti Ranskan Delphine Claudel, joka oli osoittanut hurjan kiipeämiskykynsä kahdella kolmannella sijalla edellisinä vuosina. Hän oli kuitenkin kokonaiskilpailussa kaukaa kärjestä.

Tour-menestyksen myötä jo nyt on selvää, että Niskanen tienaa tällä kaudella palkintorahaa yli kaksi kertaa niin paljon kuin koskaan ennen urallaan.

Tourin toisesta sijasta hän sai palkinnoksi noin 60 000 euroa. Aiemmin tällä kaudella hän oli jo tienannut noin 27 000 euroa.

Aiemmin hän oli yltänyt suurimpaan kausikohtaiseen palkintorahaan kaudella 2013-2014, jolloin hän tienasi nykykurssilla noin 44 000 euroa.

Uutinen päivittyy.