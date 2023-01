Entinen NHL-puolustaja Ryan Whitney sauhusi amerikkalaisten maanmiestensä puolesta.

Kanada pelaa jälleen jääkiekon nuorten MM-kisojen finaalissa. Maa löi Yhdysvallat välierässä 6–2 ja kohtaa loppuottelussa kisojen yllättäjän Tshekin.

Selviltä näyttävien loppulukemien taakse kätkeytyy kuitenkin kuohuttavaa draamaa. Jackson Blake iski ottelun toisessa erässä tasoihin 3–3. Maali näytti katsojien silmiin selvältä, mutta se hylättiin maalivahdin häirinnän vuoksi.

Blake iskee maalin kääntölaukauksella aivan maalin edestä. Kukaan Kanadan pelaaja ei protestoi häirintää. Kestää pitkään kunnes maalia aletaan tarkistaa.

"Jos Kanada voittaa tämän ottelun, niin oli miten oli, tämä matsi on täysin kiistanalainen. Pitää protestoida, tarkastaa. Tämä on sulaa ryöväystä! Tämä on historian huonoimpia tuomioita koko lajissa”, kihisi entinen NHL-puolustaja Ryan Whitney Twitteriin lataamallaan videolla ottelun aikana.

”Upea maali, maalivahdilla ei mitään saumaa. Jos Yhdysvallat voittaa, minkä he todennäköisesti tekevät, se on kahden kullan arvoista. Jos Yhdysvallat häviää, tämän pelin lopputulosta ei lasketa. Se olisi valtava häpeä koko lajille ja kansainväliselle jääkiekolle.”

Whitney pelasi pitkän ja menestyksekkään NHL-uran ja edusti Yhdysvaltoja olympialaisissa 2010. 39-vuotias tunnetaan nykyisin korkean profiilin kiekkokommentaattorina Spittin’ Chicklets -podcastista.

Ottelun toinen päätuomari oli suomalainen Anssi Salonen. Toisena linjatuomarina toimi Onni Hautamäki.

Kohutilanne näkyy alla olevalla videolla (tai tästä) ajassa 5.55 ja sen jälkeen.

Jopa Venäjällä tunnetaan myötätuntoa amerikkalaisia kohtaan. Sport-Expressin toimittajan Mihail Zislisin kolumnissa tuomaritoimintaa kuvaillaan häpeälliseksi.

"Tuomarit jälleen sorsivat Kanadan vastustajaa kisoissa – tällä kertaa amerikkalaisia”, otsikko jo sihisee.

”Erotuomarit, suomalainen Anssi Salonen ja sveitsiläinen Michael Cherring, ryöväsivät USA:n joukkueelta maalin törkeimmällä mahdollisella tavalla. He näkivät täysin kuvitteellisen hyökkäyksen maalivahtia kohtaan.”

Kanada, Venäjän kiekkovihollisten ykkönen, saa toimittajan mielestä kohtuuttoman paljon apua tuomareilta vuosi toisensa jälkeen.

"Salaliittoteorioille voi nauraa, mutta silmiään on uskottava, joten olen Whitneyn kanssa täysin samaa mieltä. Olen kerran työskennellyt Venäjän juniorijoukkueelle. Menin neljään MM-turnaukseen, enkä koskaan lakannut hämmästelemästä, miten paljon tuomarit suosivat Kanadaa kovimmilla hetkillä. Myös mahdollisesti vaarallisia pudotuspelivastustajia jarruteltiin muissa otteluissa. Tämä ei ole sattumaa.”