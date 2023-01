Schalke tiedotti tehneensä suullisen sopimuksen siirrosta. Suomen maajoukkueen pakki saapuu saksalaisjoukkueen leirille Belekiin jo perjantaina.

Suomen jalkapallomaajoukkueen laitapakki Jere Uronen on siirtymässä Saksan Bundesliigaan.

Urosen uusi osoite on Schalke, joka tiedotti torstaina, että seura on päässyt Urosen ja hänen nykyisen seuransa kanssa suulliseen sopimukseen siirrosta. Edessä on lääkärintarkastus ja joitain käytännön asioita.

Schalke on tällä hetkellä Bundesliigassa viimeisenä, joten se tarvitsee uutta voimaa takalinjoilleen.

Urosen odotetaan saapuvan joukkueen leirille Turkin Belekiin perjantaina.

Suomen maajoukkueessa 28-vuotias Uronen on pelannut 61 ottelua. Hän siirtyy Schalkeen ranskalaisesta Brestistä.

Uronen on Turun Palloseuran kasvatti. Hän nousi TPS:n edustusjoukkueeseen vain 16-vuotiaana.