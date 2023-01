Lauri Markkanen takoi uransa piste-ennätyksen varhain perjantaina Suomen aikaa päättyneessä NBA-ottelussa.

Utah Jazzin Lauri Markkanen teki varhain perjantaina päättyneessä NBA-ottelussa uransa piste-ennätyksen. Markkanen takoi Houston Rocketsia vastaan pelatussa ottelussa peräti 49 pistettä.

Markkanen siivitti Jazzin komeaan voittoon luvuin 131–114 ja katkaisi samalla joukkueensa viisi peliä kestäneen tappioputken.

Markkanen teki Houstonissa pelatussa ottelussa neljättä kertaa yli 30 pistettä kahdeksan viime pelinsä aikana. Markkasen aiempi piste-ennätys oli 38, joka on sekin syntynyt tällä kaudella.

Utah Jazz kertoo Twitterissä, että Markkanen on NBA:n historiassa ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt kolmessa peräkkäisessä ottelussa vähintään 12 vapaaheittoa ilman, että yksikään heitoista menee ohi.

Suomalainen oli ottelun kovin pistenikkari selvällä erolla muihin pelaajiin. Utahilla kaksinumeroisiin lukuihin ylsi Markkasen lisäksi kolme pelaajaa, eikä yksikään heistä tehnyt edes 20 pistettä.

Toiseksi eniten pisteitä ottelussa teki Houstonin 30 pistettä pussittanut Jalen Green. Houstonin riveistä 20 pisteen rajan ylitti lisäksi kaksi muuta pelaajaa.

Markkasen hurja suoritus noteerattiin laajasti maailmalla.Twitterissä hänen huimaa virettään ihmeteltiin ällistyneenä.

Utah Jazzia seuraava The Athletic -lehden toimittaja Tony Jones kirjoitti ottelun vielä ottelun ollessa kesken, että Markkanen ”syöksee liekkejä takapuolestaan”

Muitakin hämmästelijöitä Twitterissä riitti.

”MITEN?” kyseli eräs Markkasen suorituksesta hämmentynyt Twitter-käyttäjä.

”Lauri Markkanen todellinen supertähti”, toinen kommentoi.

”Olen aina salaa pitänyt Lauri Markkasesta”, kolmas totesi.

”Lauri Markkanen TEKI MITÄ?” jatkuivat ihmettelevät kommentit.

Markkasen kova suoritus lienee omiaan nostamaan osakkeita myös sen suhteen, että suomalaistähti pääsisi mukaan NBA:n All Stars -otteluun. Hän on muutenkin ollut viime otteluissaan hurjassa iskussa.

Kuuden viime pelin keskiarvot ovat 33,8 pistettä ja 10,5 levypalloa. Pelitilanteiden heittoprosenttikin on ollut yli 50. Ainoastaan kolmen pisteen heitot ovat huiman vireen keskellä takkuilleet: vain 35,5 prosenttia yrityksistä on uponnut, kun Markkasen koko kauden onnistumisprosentti on 42,1.

Helmikuussa Markkasen kotikentällä Salt Lake Cityssä pelattavan tähdistöpelin avauskokoonpanojen valintaan osallistuvat osaltaan fanit yleisöäänestyksellä.

NBA julkisti torstaina äänestyksen ensimmäiset väliaikatilanteet.

Läntisen konferenssin joukkueeseen ehdolla oleva Markkanen oli torstain tulostiedotteen mukaan saanut 466 988 ääntä. Sillä Jazzin suomalaistähti on lännen etukenttäpelaajien (laitahyökkääjät ja sentterit) joukossa seitsemäntenä. Kärjessä on Los Angeles Lakersin tähti LeBron James, jolla on yli 3,1 miljoonaa ääntä.