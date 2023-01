Lionel Messi kantoi katsomosta nimikirjoitusten toivossa ojennettua pokaalia, jonka kanssa pelaajat juhlivat lopulta 45 minuutin ajan.

Argentiinan kapteenin ja supertähden Lionel Messin kuva jalkapallon MM-pokaalin nostosta on noussut historian suosituimmaksi Instagram-kuvaksi.

Messin, 35, julkaisemasta kuvasta on tykätty perjantaihin puoleen päivään mennessä jo yli 74,5 miljoonaa kertaa ja sitä on kommentoitu yli kaksi miljoonaa kertaa.

Nyt argentiinalainen sanomalehti Clarín paljastaa, että Messin käsissä oleva himoittu kiertopalkinto ei olekaan aito vaan Paula Zuzulichin ja Manuel Zaron omistama kopio.

Pariskunta otti puolen vuoden ajan rakennetun pokaalinsa esiin finaalin jälkeen. Pokaali päätyi pelaajien käsiin, kun kaksikko huomasi Leandro Paredesin sukulaisen.

”Huusimme hänelle, kun halusimme Leandron kirjoittavan nimikirjoituksensa pokaaliimme”, pariskunta muisteli Clarínille.

Paredesin lisäksi pokaaliin pistivät nimensä Lautaro Martínez, Guido Rodríguez, Nico González ja Ángel Di María.

Puolen vuoden ajan rakennettu pokaali päätyi pariskunnan mukaan kentälle yhteensä kolme kertaa.

Hartsista ja kvartsista valmistettu kullattu muistoesine on täsmälleen alkuperäisen pokaalin painoinen. Pariskunta kertoi Clarínille, että heidän tarkoituksensa oli vain saada pokaaliinsa pelaajien nimikirjoituksia. He eivät odottaneet sen päätyvän juhliin.

”Ajattelimme, että emme saa sitä koskaan takaisin. Kesti noin 45 minuuttia, kun pokaali kiersi pelaajalta ja perheenjäseneltä toiselle. Onneksi se palasi Lautaro Martínezin käsiin.”

Pian tämän jälkeen Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifa) edustajat lähestyivät heitä. Virkailijat halusivat varmistua siitä, ettei katsomoon ojennettu pokaali ollut aito.

Clarín- ja Olé-lehtien valokuvaajana kisoissa työskennellyt Fernando de la Orden julkaisi Instagram-tilillään kuvan Messistä, Di Maríasta ja MM-pokaalin kopiosta.

”Uskomaton tarina. Kuvissa yksi ja kaksi Di María kertoo Leolle, että pokaali, jota Leo nosti fanien edessä, on replika, koska hänellä oli se oikea”, de la Orden kirjoitti julkaisunsa yhteyteen.

Aito ja alkuperäinen MM-pokaali on pelaajien käsissä vain muutaman minuutin, minkä jälkeen Fifa ottaa pokaalin haltuunsa ja kuljettaa sen päämajaansa Sveitsiin.

Mestareille annetaan jo kentällä virallinen jäljitelmä, jollainen Di Maríalla oli mukanaan. Messi puolestaan kantoi argentiinalaisen pariskunnan katsomoon tuomaa kopiota.

”Turvamiehet sanoivat, etten saa antaa pokaalia kenellekään”, Di María muisteli espanjalaisen El País -lehden mukaan.

”Sanoin heille, että tuolla on toinenkin pokaali, mutta he sanoivat, että ’ei ei, sinulla oleva pokaali on aito ja siksi olemme kanssasi’. Sanoin sen myöhemmin Messille.”

Clarín julkaisi uutisensa uudenvuoden aattona, minkä jälkeen moni muu media on kertonut tarinasta. Viimeksi asiasta uutisoi loppiaisena ruotsalaislehti Aftonbladet.