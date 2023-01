Honka aiheutti miesten Korisliigaa johtavalle Karhu Basketille vasta kauden kolmannen tappion. Seagulls puolestaan voitti kuudetta kertaa putkeen.

Sarjanousija Tapiolan Honka otti loppiaisena 1 289 katsojan edessä yhden miesten Korisliigan kauden isoimmista yllätysvoitoista, kun se kaatoi sarjan kärkipaikkaa pitävän Karhu Basketin pistein 92–85 (37–42).

Hongan voiton avainhahmo oli laitahyökkääjä Jahlil Tripp, joka teki 33 pistettä loistavalla tehokkuudella.

”Täytyy nostaa jätkillemme hattua siitä, että vaikka rotaatiomme vähän kapeni ottelun aikana, jaksoimme tapella loppuun asti”, kehui Hongan päävalmentaja Aapo Heinonen Ruudun haastattelussa.

Voitosta huolimatta Honka on sarjassa toiseksi viimeisenä kuuden voiton ja 14 tappion myötä. Jumbosijaa pitää hallussaan Uudenkaupungin Korihait, jolla voittoja on vielä kaksi vähemmän.

Pääkaupunkiseudun pelit olivat loppiaisena varsin tapahtumarikkaita, sillä Töölössä Helsinki Seagulls upotti Kouvoja vastaan peräkkäin 25 pistettä ilman ainuttakaan vastustajan onnistumista.

Ensimmäiset puoli tuntia voitosta käytiin Kisahallissa tasaista vääntöä, mutta päätösneljänneksellä tapahtuneen valtavan pisteputkensa turvin Seagulls karkasi selkeään voittoon pistein 103–79 (53–46).

”Emme tietenkään olleet noin paljon parempia, tämä oli tiukempi peli kuin mitä numerot näyttävät”, tunnusti Seagullsille 19 pistettä heittänyt Antti Kanervo Ruudun haastattelussa.

Seagullsin hyökkäyspään onnistumiset jakautuivat poikkeuksellisen tasaisesti. Kanervo oli joukkueensa paras pistemies, ja seitsemän muuta pelaajaa tekivät kukin 11–14 pistettä.

Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso totesi heidän hyökkäyksensä toimineen koko pelin ajan, mutta puolustus lähti sujumaan halutulla tavalla vasta päätösneljänneksellä. Tuloksena oli Kouvoille erän aikana vain kuusi pistettä – nekin viimeisen minuutin kolmosilla.

Voitto oli Seagullsille kuudes peräkkäin. Runkosarjaa sillä on jäljellä vielä kaksi ottelua, minkä jälkeen kausi jatkuu ylemmässä jatkosarjassa.

Sarjataulukossa Seagullsin edellä on vain Tapiolassa hävinnyt Karhu Basket. Seagulls on voittanut 15 peliä ja hävinnyt viidesti, Karhu Basketin saldo on 16–3.