Harri Heliövaara eteni nelinpelin finaaliin Adelaidessa: ”Nälkää on enemmän kuin aikaisemmin”

Viime vuonna Harri Heliövaara oli brittiparinsa Lloyd Glasspoolin kanssa finaaleissa seitsemän kertaa.

Harri Heliövaara (oik.) ja Lloyd Glasspool ovat aloittaneet uuden tennisvuoden erinomaisesti Australian Adelaidessa. Kuva viime vuoden US Openista.

Suomen Harri Heliövaara eteni loppuotteluun tenniksen nelinpelissä yhdessä parinsa brittiläisen Lloyd Glasspoolin kanssa Australian Adelaiden ATP-turnauksessa.

Kaksikko voitti Suomen aikaa varhain lauantaiaamuna välierässä Yhdysvaltain Mackenzie McDonaldin ja Brasilian Marcelo Melon erin 6–2, 6–3.

”Tänään oli taas sellainen kliininen suoritus, mitä ekallakin kierroksella pelattiin. Ei hävitty yhtään syöttövuoroa, käytettiin murtopallot hyväksi. Ensimmäinen erä oli lähes täydellinen. Harvoin pystyy pelaamaan niin hyvin. Toisessa erässä tarvittavat tiukat paikat kääntyi meille mukavasti”, Heliövaara sanoi STT:lle ottelun jälkeen.

”Numerot oli ehkä meille selkeämmät, mitä todellisuudessa kentällä tuntui. Voitto aina kelpaa”, hän jatkoi.

Heliövaara ja Glasspool kohtaavat loppuottelussa Britannian Jamie Murrayn ja Uuden-Seelannin Michael Venuksen.

Heliövaaralla on uraltaan kolme turnausvoittoa ja useampi finaalipaikka.

”Viime vuonna pelattiin seitsemän kertaa finaalissa. On hieno juttu, että tänä vuonna jatkuu heti samalla lailla. Mutta kyllä meillä on tänä vuonna tarkoitus niitä finaaleja voittaa vähän enemmän kuin viime vuonna. On aina upea juttu, että peli kulkee ja pystyy luottamaan omaan tekemiseen.”

”Pitkälle mennään melkein kisassa kuin kisassa. Nyt halutaan mennä päätyyn asti, se on tämän vuoden teema.”

Heliövaara hehkutti ottelunsa jälkeen vielä hyvää yhteishenkeä parinsa Glasspoolin kanssa.

”Ollaan oltu luottavaisia alusta alkaen, että tämä menee hyvin. Ei tämä sinänsä yllätä.”

Heliövaara vakuutti, että ottelun jälkeen hänellä oli rauhallinen olo. Hän kertoi palauttelun aikana todenneensa Glasspoolin kanssa, ettei kaksikko ole vielä tyytyväinen.

”Se on iso ero viime vuoteen. Nyt on nälkää enemmän kuin aikaisemmin.”

Adelaidessa pelatun ottelun aikana lämpötila huiteli 35 asteen paikkeilla. Heliövaara vakuuttaa, ettei se ole hänelle ongelma, vaikka onkin ”suomalaiseen makuun aika terävä”.

”Jotenkin siihen tottuu. Ei tuntunut pahalta. Jotenkin minulle on aina ollut kohtuullisen helppoa sopeutua monenlaisiin olosuhteisiin. Keskittyy vain siihen pallon pelaamiseen ja jättää sen lämpötiloista huolehtimisen muille.”